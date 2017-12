[ICO] Kyc.legal – Глобальный KYC-сервис для идентификации пользователей 29.11.2017 - - ICO | MMGP

Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 15:00 Сегодня, 15:00 Сегодня, 13:37 #1 Legalize Интересующийся

Количество генерируемых токенов 42 000 000, из них:

80% ICO

15% KYC team

5% Операционные расходы



KYC.LEGAL FAQ В чем основная идея проекта KYC.LEGAL?

Во многих странах и отраслях экономики существуют определенные правила работы с клиентами. Например, открыть банковский счет или получить рецепт на редкое лекарство без должного удостоверения личности крайне сложно, практически невозможно. В США эта концепция называется Know Your Customer (знай своего клиента), сокращенно KYC. Наш продукт позволяет установить и документально подтвердить личность пользователя, чтобы дальше он мог регистрироваться на любых сервисах, требующих такой верификации, предоставляя только ту информацию, которая необходима каждому конкретному сервису. Предлагаемое нами решение поможет ему быстро и легко стать подтвержденным пользователем. Мы создали продукт, которые существенно облегчает соблюдение требований об идентификации клиента. Продукт состоит 2 частей: верификация документов через мобильное приложение и затем подтверждение своей личности и документов при помощи агента KYC.LEGAL. Весь процесс не должен занимать больше 45 минут. На этом рынке это абсолютный рекорд. У нас уже есть готовое, функционирующее приложение, которое уже сейчас можно загрузить и установить как для iOS, так и для Android.

На какие сервисы ориентированы ваши услуги?

Биржи, криптобиржи, брокерские конторы, банки, фонды, онлайн-кредиты и проч. Следующий уровень, например, такие услуги, как онлайн-заказы медицинских препаратов по рецепту. Или подтверждение возраста покупателя, скажем, для покупки алкоголя и табака. Словом, любые услуги, для получения которых требуется подтверждение личности.

На какие национальные рынки ориентирован проект?

На весь мир, ограничений нет. Мы уже готовы работать на англоязычном и русскоязычном рынках. В дальнейшем планируем глобальное расширение.

Как технически это будет устроено? Пользователям надо будет куда-то идти и предъявлять документы?

Нет, совсем не так. Продукт состоит из двух частей. Первая часть это самостоятельная верификация (self-verification). Это если соответствующему сервису достаточно, чтобы пользователь сам внес свои данные, без дополнительного подтверждения, под личную ответственность клиента. Вторая часть – это когда в удобное для клиента место приезжает наш агент и подтверждает внесенные данные. Дальше KYC.LEGAL проверяет эти данные по многочисленным базам, и пользователь получает максимальный уровень верификации и идентификации.

Не будет ли доступ к услугам ваших агентов ограничен лишь большими городами?

Нет, совершенно не обязательно. В планы проекта не входит содержать штат агентов. Агентом может стать практически любой человек, готовый за $5-25 приехать и подтвердить личность человека, проверить его документы. Подобно водителю Убера, агенту достаточно лишь иметь наше приложение, через которое поступают заказы. Если в конкретном районе появляются клиенты, которые хотят получить такую услугу, мы найдем местных людей, которые станут нашими агентами.

Какая предусмотрена система защиты? Не может ли получиться так, что пользователь- жулик подтверждает свою личность при помощи агента-жулика?

Изначально вносимые данные могут быть любыми, в том числе и подложными. Однако, при оформлении заказа мы проверяем владельца карточки и того, кто вносит деньги. Карточка выдана банком, который со своей стороны проводит какую-то проверку. Потенциальные агенты тоже проходят достаточно подробную проверку – счета за ЖКХ на их имя и адрес, паспорт или иное удостоверение личности, банковские реквизиты, которые должны существовать не менее 45 дней (это обеспечивает еще один уровень надежности – агенты- однодневки нам не подойдут). Мы проверяем проверяющих, которые потом проверяют клиентов.

Во время проверки пользователя будет применяться система распознавания вносимых документов, мы применяем проверку на предмет отмывания денег, и дополнительные различные как собственные так и сторонние сервисы, которые позволяют проверить представленные документы.

Для верификации документов на втором этапе мы используем агентов, которые должны подтвердить что человек существует и документы действительно принадлежат ему. Это как в примере получения кредитных карт от банков, приезжает курьер от банка который проверяет получателя и его документы.

Агентом может стать практически любой человек в любой точке мира, который будет соответствовать нашим критериям отбора. За каждый такой выезд к пользователю KYC.LEGAL агент получает вознаграждение.

А кто отвечает, если вдруг все же произошел сбой?

Наш агент принимает на себя ответственность за то, чтобы вся информация о клиенте была тщательно проверена. Если возникают проблемы, то они решаются в судебном порядке. Найти потенциального мошенника будет достаточно просто – мы знаем о нем достаточно много.

Как родилась идея проекта?

Примерно год назад команда работала над созданием продукта для финансового рынка, для микрокредитования. Процесс хотелось сделать максимально простым, быстрым и надежным. Оказалось, что все предлагаемые на рынке решения для подтверждения личности клиентов слишком сложны и трудно применимы. Удобного решения попросту нет. Его пришлось придумать и сделать – применение идеи краудсорсинга, внешних агентов, к концепции KYC позволяет обеспечить простоту и оперативность.

Кто работает в команде проекта?

Основатели проекта KYC.LEGAL это Даниил Раусов, основатель ряда компаний в области информационных технологий и B2B, и Сергей Бикренев, владелец компании ЕЮС (Европейская Юридическая Служба), одной из крупнейшей юридических компаний в России и странах СНГ. Стратегический директор проекта – Николай Евдокимов, опытный и талантливый блокчейн-предприниматель, основатель десятков успешных проектов. На данный момент в команде 12 человек, в число которых входит ряд разработчиков, с которыми основатели уже выпустили множество совместных проектов.

Где находится ваша штаб-квартира?

Разработчики проекта работают в Санкт-Петербурге и Москве. Проект имеет офисы в Берлине, Сан-Франциско и Москве. KYC.LEGAL – международный проект, ориентированный на глобальный рынок.

Как давно вы пришли в блокчейн?

В сфере информационных технологий мы работаем уже давно, более 10 лет. С костяком нашей команды мы вместе уже более 5 лет, делаем проекты, которые обслуживают наши уже работающие бизнесы, предлагают решения B2B (business to business) – управление проектами, постановка задач, аудит, и проч. За блокчейном внимательно следим с 2016 года, и вот сейчас объединили усилия с Николаем Евдокимовым и решили сделать свое собственное ICO.

Какую сумму денег планируется набрать посредством ICO? И на что они пойдут?

KYC.LEGAL делает ICO для того, чтобы развивать и внедрять полезную и срочно необходимую рынку услугу. Работающих, удобных и простых решений по идентификации клиентов на данный момент на рынке нет. У нас есть готовое, функционирующее приложение, которое уже сейчас можно загрузить и установить как для iOS, так и для Android. Пока работает только первая часть продукта – самостоятельная верификация. Но для соблюдения всех требований KYC требуются обе. Вторая часть, подтверждение данных при помощи внешнего агента, будет запущена в ближайшем будущем.

По расчетам, для достижения бизнес-целей проекта и расширения охвата услуг потребуется 35 миллиона долларов.

Какую практическую пользу получают пользователи от вашего токена?

Главная выгода, которую получает держатель токенов, это возможность получения вознаграждения за временное предоставление токена клиентам, которым нужна верификация.

Как это выглядит?

У держателя токенов есть возможность влиять на конечную стоимость услуг – он может выбирать, сколько он хочет заработать на предоставлении токена и какую скидку он готов предоставить клиенту

Стоимость разделена на 2 составляющие:

1) вознаграждение агента – 50% от базовой стоимости верификации

2) часть, определяемая держателем токенов, который выбирает размер желаемого вознаграждения. Это может быть как 50% от базовой стоимости, так и меньший процент, если держатель токенов готов предоставить скидку клиенту. В этом случае держатель токенов получит вознаграждение, размер которого он выберет в своём личном кабинете, который мы называем стэк.

Что такое стэк?

Стэк это попросту личный кабинет держателя токенов на платформе, в который он помещает свои токены и в котором генерируется уникальная ссылка с установленной им специальной ценой, по которой клиенты могут получить услуги дешевле базовой цены.

На какой срок блокируется токен?

После каждого вызова агента при помощи токена такой токен деактивируется на 1 месяц. По прошествии этого времени его можно будет использовать снова. Так что для того, чтобы иметь возможность регулярно пользоваться услугами платформы или временно предоставлять токены другим клиентам, держателям токенов рекомендуется купить столько токенов, сколько необходимо для удовлетворения их потребностей. Предполагается, что в будущем токен может также выводиться из системы и продаваться на бирже.

Бизнес модель KYC.LEGAL это скорее B2B (business to business, обслуживание бизнесов) или B2C (business to consumer, обслуживание розничных клиентов)?

И то, и то. Наше решение нужно бизнесам, потому что им нужны клиенты, соответствующие требованиям KYC. Сейчас сделать такое подтверждение очень сложно, и клиентам иногда приходится неделями ждать завершения процесса. С другой стороны, клиентам нужны разнообразные сервисы, к которым они не имеют доступа до тех пор, пока не пройдут весь процесс. Теперь, при помощи нашей платформы удобно и просто будет всем. И законы соблюдены!

Чем ваш продукт принципиально отличается от других решений, которые постепенно выходят на рынок?

Наше решение ориентировано исключительно на подтверждение личности клиента, наш слоган – Быстро и просто. Быстро и просто получить KYC. Верификация пользователя у нас проходит менее чем за 45 минут – от момента установки приложения и регистрации в системе до приезда агента. Такое решение будет актуально для самых



KYC.LEGAL выводит на рынок уникальные решения персональной идентификации пользователей



Проект KYC.LEGAL выводит на рынок уникальные решения для соблюдения требований о персональной идентификации пользователей

Проект KYC.LEGAL объявил о скором проведении первичного предложения (ICO) своих токенов.



Команда проекта работает над созданием платформы, которая облегчит и ускорит процедуру подтверждения личности пользователей для целей соблюдения ряда законодательных требований, в том числе требований о подтверждении личности и возраста клиента. В США это требование известно под названием Know Your Customer (знай своего клиента), сокращенно KYC. У проекта уже есть разработанное и готовое к использованию приложение для устройств, работающих на платформах iOS и Android. В настоящий момент пользователи могут воспользоваться лишь функцией самостоятельной верификации, однако, в ближайшем будущем предполагается запуск функции приезда к клиенту агента компании, который сможет на месте проверить всю необходимую документацию.



"В настоящее время требованиям KYC должны подчиняться многочисленные и совершенно разнообразные компании – от банков до аптек, от табачных киосков до страховых агентов", – говорит основатель проекта Даниил Раусов. "Однако, сделать это не всегда просто – как правило, для этого клиенту нужно куда-то приехать и показать документы. В некоторых случаях завершения процесса приходится ждать днями, если не неделями. Мы предлагаем простую, но, как нам кажется, крайне эффективную идею – посредством нашего приложения держателям токенов KYC, желающие пройти процедуру верификации, будет автоматически предложен работающий в их местности агент KYC.LEGAL, который за считанные минуты приедет в удобное место и проверит документы. А мы уже сделаем всю остальную работу", – поясняет Даниил.



Компания планирует работать с разнообразными специализированными агентствами и базами данных, по которым она будет проверять и удостоверять личность клиента. По словам Раусова, перед выходом на работу агенты также будут тщательно проверяться. Успешно прошедший проверку клиент в дальнейшем сможет регистрироваться на любых сервисах, требующих такой верификации, предоставляя лишь ту информацию, которая необходима каждому конкретному сервису. Схема взаимодействия между клиентом и агентом аналогична схеме работы компании Убер, в которой подбор агента для клиента определяется приложением автоматически, по географическому принципу, и приехавший на место агент получает за свои услуги вознаграждение, также посредством приложения.



"Нам всем доводилось сталкиваться с тем, насколько сложно оперативно получить необходимую верификацию", – говорит Николай Евдокимов, Стратегический директор компании. "Рынок криптовалют развивается с невероятной скоростью, и вместе с ним на рынок приходит множество новых сервисов, для пользования которыми клиентам необходимо пройти процедуру KYC. Продукт, который мы готовимся вывести на рынок, выгоден в равной степени и клиентам, и компаниям – одним для того, чтобы получить доступ к желаемым товарам и услугам, другим для того, чтобы привлечь новых клиентов. Однако, пользоваться возможностями платформы смогут лишь держатели наших токенов, и в дополнение к широкому функционалу платформы им также предоставляются разнообразные виды поощрения. Мы уверены, что KYC.LEGAL предлагает рынку своевременный продукт, на который есть реальный спрос", – сказал Евдокимов в заключение.



ICO проекта KYC.LEGAL начнется 1 декабря 2017, стартовая цена токена KYC установлена на отметке 1 доллар США за один токен KYC.



К команде проекта KYC.LEGAL, разрабатывающего на основе блокчейна платформу идентификации пользователей, специализирующуюся на защите персональных данных и предотвращении мошенничества, присоединились два новых советника – Уильям Дэвис III (William Davis III) и Фероз Санаулла (Feroz Sanaulla). Уильям Дэвис III, технологический директор компании LDJ Capital, поделится своими глубокими знаниями в области новых технологий и кибербезопасности, а Фероз Санаулла, бывший руководитель инвестиционного подразделения корпорации Intel, привнесет свой уникальный опыт построения глобальных компаний, приобретенный во время работы в США, Азии и Европе.

До LDJ Capital Уильям Дэвис III возглавлял службу кибербезопасности в Daopay, расположенной в Вене (Австрия) крупнейшей европейской компании, специализирующейся на мобильных платежах. На различных этапах своей выдающейся карьеры он работал на разных позициях, от главного советника до операционного директора и президента развивающихся технологических компаний по всему миру. Его знания в финансовой, технической и культурной областях способствовали успеху таких крупных представителей индустрии, как IBM, Boeing, JPMorgan Chase, American Express и Bank of America. В American Express он отвечал за разработку плана стратегического банковского развития, который позволил компании выйти из глобального кредитного кризиса, заработав 3 млрд долларов США, в то время как другие участники рынка подсчитывали убытки.

Будучи специалистом в существующих технологиях крупных компаний, он также выступает в авангарде новых сфер бизнеса, таких как мобильные микроплатежи и криптовалюты. Во время его работы в Daopay и не без его участия компания выросла вдвое, подписав договоры с Facebook, Visa и Zynga, что позволило получить прибыль, выражающуюся в восьмизначном числе. Сфера его компетенции охватывает различные области, от хранилищ данных и бизнес-аналитики, основных бизнес-систем, принципов повышения прибыльности до технологических комплексов, а также привлечения и удержания клиентов мобильных операторов связи.

«В современном бизнесе важную роль играет скорость. Но она должна идти рука об руку с соответствием законодательству о противодействии отмыванию денежных средств (Anti-Money Laundering, AML) и об установлении личности клиентов (Know Your Customer, KYC)», — говорит Уильям Дэвис III. «Вот почему мне так интересен проект KYC.LEGAL. Платформа проверки пользователей представляет собой решение, позволяющее ускорить процесс удостоверения личности без снижения уровня защиты персональных данных и при сохранении эффективности предотвращения мошенничества».



Фероз Санаулла в настоящее время является управляющим партнером компании Vectra Strategy. Ранее он возглавлял подразделение корпорации Intel, занимавшееся расширением присутствия компании на развивающихся рынках, включая Восточную Европу, Россию, Ближний Восток, Турцию и Африку. Позже он открыл подразделение Intel Capital для Ближнего Востока, Турции и Африки, где команда под его руководством развивала технологии компании с помощью построения стратегических партнерств. Его опыт в прямых инвестициях, венчурном капитале, интеграции систем мониторинга и оценки и консалтинге насчитывает более 20 лет. Он провел многочисленные сделки по отчуждению бизнеса, прямым и венчурным инвестициям, финансированию, созданию совместных предприятий, совокупная стоимость которых превысила 3 млрд долларов США.

После того, как Фероз покинул корпорацию Intel, он занимался как поддержкой нескольких расположенных в США успешных инновационных технологических стартапов, так и консультированием международных корпораций по вопросам стратегического развития на Ближнем Востоке. Помимо этого, он является членом совета Gerson Lehrman Group, независимым членом инвестиционного комитета Etqaan Sharia Fund, а также основателем Emerging Circle, созданного в ОАЭ портала, на котором компании могут продемонстрировать свой продукт или услугу. Он также вовлечен в построение социальных сетей, развитие потребительского интернета, разработку программного обеспечения для крупных компаний и поддержку стартапов, работающих в сфере мобильного доступа.

«Услуги KYC.LEGAL – это то, чего так долго ждал рынок, — быстрое и простое решение для подтверждения личности пользователей», — отмечает Санаулла. «Каждый новый продукт, который облегчает ведение бизнеса, заслуживает повышенного внимания. Индивидуальные пользователи и компании, представляющие любые сферы бизнеса, обязательно оценят сервисы проекта KYC.LEGAL», — подчеркивает он.



С целью привлечения средств на развитие и внедрение своей услуги по удостоверению личности клиентов KYC.LEGAL планирует осуществить первичное предложение токенов (initial coin offering, ICO). Компания уже располагает полноценным приложением для идентификации собственной личности, которое можно установить на устройства, работающие на платформах iOS и Android. Вскоре будет запущен и второй этап проекта — подтверждение личности пользователя независимым агентом.

«Мы очень рады, что к нам присоединились такие тяжеловесы индустрии как Уильям Дэвис III и Фероз Санаулла», — говорит Даниил Раусов, основатель KYC.LEGAL. «Их разнообразный опыт вкупе с отличными деловыми качествами станут для нас огромной поддержкой как во время проведения ICO, так и в дальнейшей реализации проекта. С их помощью, я уверен, мы достигнем большого успеха».



