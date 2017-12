[ICO] AkroCoin – криптовалюта 15-18.12.2017 - ICO | MMGP

[ICO] AkroCoin – криптовалюта 15-18.12.2017 1. Описание ICO



AkroCoin - это зашифрованная децентрализованная цифровая валюта. В нем используется высокозащищенная одноранговая сеть, работающая по блокчейн протоколу. Это делает все транзакции безопасными и анонимными для всех наших пользователей. Инновационное решение, которое предоставляет пользователю более простой, безопасный и быстрый способ доступа к транзакции. Люди из всех областей могут получить выгоду от AkroCoin. AkroCoin построен как цифровая валюта, которая может соответствовать самым высоким современным технологическим критериям, но также становится самой удобной для пользователя валютой. Наша инновационная и интуитивно понятная модель позволяет легко использовать нашу систему без каких-либо проблем. Наша команда менеджеров обязуется следовать «дорожной карте», чтобы увеличить стоимость AkroCoin и продвигать ее, чтобы стать ведущей монетой на мировом рынке.







AkroCoin («AKR») стремится разработать платежное решение для блокчейн индустрии, отличное от всех криптовалют. AkroCoin создаст благоприятную и дружественную платформу, которая поощряет передачу цифровой валюты в одноранговом протоколе типичной блокчейн сети.



С помощью платформы Akrocoin участники смогут попробовать вкус инновационной и высокозащищенной одноранговой сети, где держатель монет может совершать транзакции анонимно с самым высоким уровнем безопасности. Инвестиционная сеть, основанная на блочейне, направлена на изменение сферы цифрового финансового кредитования. Ваше участие в краудфандингу, будет иметь статус кредитования таким образом, чтобы вы извлекали выгоду из своих инвестиций с очень хорошим и конкурентоспособным курсом, который варьируется в зависимости от рынка, на котором торгуются ваши монеты. Для обеспечения и хеджирования на платформе Akrocoin у вас будет фиксированная процентная ставка по вашему инвестиционному портфелю, в зависимости от того, в который она входит.



Будучи участником группы Akrocoin, у вас будет несколько совместных шлюзов, через которые вы будете взаимодействовать с системой, чтобы получать дивиденды от ваших инвестиций, а также часть вашего вклада в повышение стоимости монеты. У вас будет возможность увеличить стоимость вашей монеты - от рефералов, кредитования системы и получения дополнительных вознаграждений. Это необычно по сравнению с другими монетами. Таким образом, ваши деньги привязаны не к одному источнику заработка, а к множеству источников.



Особенности:



Стейкинг

Стейкинг - это процесс, который вознаграждает инвесторов простым хранением монет в ранее установленном кошельке AkroCoin. Чем больше удерживается пользователь монеты, тем выше возвращается доход. Смотрите, как растет ваш интерес!



Кредитование

Получайте прибыль до 48% в месяц. Этот вариант инвестиций позволяет вам получать прибыль от программного обеспечения для торговли ботами и волатильности AKR.



Партнерка

Благодаря привлекательной программе «Refer and Affiliate» от AkroCoin пользователи могут зарабатывать дополнительные монеты, просто обратившись к людям, чтобы они зарегистрировались и инвестировали в AkroCoin.



Майтинг

Альтернативный способ получить выгоду от AkroCoin - путем майтинга. POW алгоритмы, которые мы предоставляем, позволят майнерам получать доход. Этот процесс требует необходимого оборудования и фундаментальных знаний.



Низкие транзакционные сборы

Легко снимайте средства со своего аккаунта в любое время. Пользователи могут проводить транзакции везде в мире в течение нескольких секунд и с низкой оплатой по сравнению с банковскими сборами.



Безопасная система

AkroCoin использует надежную одноранговую сеть. Все транзакции хранятся безопасно через блокчейн протокол. Операции AkroCoin безопасны и анонимны.





2. Выгода для покупателей токенов:



Все выгоды указанны выше.



3. Дивиденды и вознаграждения



не описана система дивидендов и вознаграждения



4. Детали ICO/PreICO



ICO:

Символ - AKR;

Название - Akrocoin;

Стандарт - не указано;

Платформа - не указано;

Общее количество токенов: 9 млн;

Доступно для покупки: 8,1 млн AKR;

Максимальная цель - 9 млн;

Минимальная цель - не указано;

Метод покупки: не указано



PreICO

Доступно для покупки: 0,72 млн;

Цена:1 AKR = $0,72;

Бонус: 30%;

Начнется 15 декабря 2017 года и завершиться 18 декабря 2017 года.



ICO:

Раунд 1: (18 декабря - 21 декабря), доступно для покупки 900 тис. AKR, цена 1 AKR = $ 0,85

Раунд 2: (21 декабря - 23 декабря), доступно для покупки 900 тис. AKR, цена 1 AKR = $ 0,85

Раунд 3: (23 декабря - 25 декабря), доступно для покупки 800 тис. AKR, цена 1 AKR = $ 0,95

Раунд 4: (25 декабря - 27 декабря), доступно для покупки 800 тис. AKR, цена 1 AKR = $ 0,95

Раунд 5: (27 декабря - 29 декабря), доступно для покупки 700 тис. AKR, цена 1 AKR = $ 1,05

Раунд 6: (29 декабря - 1 января), доступно для покупки 700 тис. AKR, цена 1 AKR = $ 1,05

Раунд 7: (1 января - 3 января), доступно для покупки 600 тис. AKR, цена 1 AKR = $ 1,15

Раунд 8: (3 января - 5 января), доступно для покупки 600 тис. AKR, цена 1 AKR = $ 1,15

Раунд 9: (5 января - 7 января), доступно для покупки 500 тис. AKR, цена 1 AKR = $ 1,20

Раунд 10: (7 января - 9 января), доступно для покупки 500 тис. AKR, цена 1 AKR = $ 1,20

Начнется 18 декабря 2017 года и завершиться 9 января 2018 года.



Распределение токенов:

→PRE-ICO: 0,72 млн

→ICO: 7,38 млн

→Резерв: 0,54 млн

→Советники и escrow: 0,36 млн





5. Описание баунти кампании



Нет баунти кампании



6. Сайт, WhitePaper, контакты



https://www.akrocoin.com/

https://www.akrocoin.com/AKROCOIN_WHITEPAPER.pdf

https://www.facebook.com/akrocoin

https://twitter.com/akrocoin

https://www.instagram.com/akrocoin



- это зашифрованная децентрализованная цифровая валюта. В нем используется высокозащищенная одноранговая сеть, работающая по блокчейн протоколу. Это делает все транзакции безопасными и анонимными для всех наших пользователей. Инновационное решение, которое предоставляет пользователю более простой, безопасный и быстрый способ доступа к транзакции. Люди из всех областей могут получить выгоду от AkroCoin. AkroCoin построен как цифровая валюта, которая может соответствовать самым высоким современным технологическим критериям, но также становится самой удобной для пользователя валютой. Наша инновационная и интуитивно понятная модель позволяет легко использовать нашу систему без каких-либо проблем. Наша команда менеджеров обязуется следовать «дорожной карте», чтобы увеличить стоимость AkroCoin и продвигать ее, чтобы стать ведущей монетой на мировом рынке.AkroCoin («AKR») стремится разработать платежное решение для блокчейн индустрии, отличное от всех криптовалют. AkroCoin создаст благоприятную и дружественную платформу, которая поощряет передачу цифровой валюты в одноранговом протоколе типичной блокчейн сети.С помощью платформы Akrocoin участники смогут попробовать вкус инновационной и высокозащищенной одноранговой сети, где держатель монет может совершать транзакции анонимно с самым высоким уровнем безопасности. Инвестиционная сеть, основанная на блочейне, направлена на изменение сферы цифрового финансового кредитования. Ваше участие в краудфандингу, будет иметь статус кредитования таким образом, чтобы вы извлекали выгоду из своих инвестиций с очень хорошим и конкурентоспособным курсом, который варьируется в зависимости от рынка, на котором торгуются ваши монеты. Для обеспечения и хеджирования на платформе Akrocoin у вас будет фиксированная процентная ставка по вашему инвестиционному портфелю, в зависимости от того, в который она входит.Будучи участником группы Akrocoin, у вас будет несколько совместных шлюзов, через которые вы будете взаимодействовать с системой, чтобы получать дивиденды от ваших инвестиций, а также часть вашего вклада в повышение стоимости монеты. У вас будет возможность увеличить стоимость вашей монеты - от рефералов, кредитования системы и получения дополнительных вознаграждений. Это необычно по сравнению с другими монетами. Таким образом, ваши деньги привязаны не к одному источнику заработка, а к множеству источников.Стейкинг - это процесс, который вознаграждает инвесторов простым хранением монет в ранее установленном кошельке AkroCoin. Чем больше удерживается пользователь монеты, тем выше возвращается доход. Смотрите, как растет ваш интерес!Получайте прибыль до 48% в месяц. Этот вариант инвестиций позволяет вам получать прибыль от программного обеспечения для торговли ботами и волатильности AKR.Благодаря привлекательной программе «Refer and Affiliate» от AkroCoin пользователи могут зарабатывать дополнительные монеты, просто обратившись к людям, чтобы они зарегистрировались и инвестировали в AkroCoin.Альтернативный способ получить выгоду от AkroCoin - путем майтинга. POW алгоритмы, которые мы предоставляем, позволят майнерам получать доход. Этот процесс требует необходимого оборудования и фундаментальных знаний.Легко снимайте средства со своего аккаунта в любое время. Пользователи могут проводить транзакции везде в мире в течение нескольких секунд и с низкой оплатой по сравнению с банковскими сборами.AkroCoin использует надежную одноранговую сеть. Все транзакции хранятся безопасно через блокчейн протокол. Операции AkroCoin безопасны и анонимны.Все выгоды указанны выше.не описана система дивидендов и вознагражденияICO:Символ - AKR;Название - Akrocoin;Стандарт - не указано;Платформа - не указано;Общее количество токенов: 9 млн;Доступно для покупки: 8,1 млн AKR;Максимальная цель - 9 млн;Минимальная цель - не указано;Метод покупки: не указаноPreICOДоступно для покупки: 0,72 млн;Цена:1 AKR = $0,72;Бонус: 30%;Начнется 15 декабря 2017 года и завершиться 18 декабря 2017 года.ICO:Раунд 1: (18 декабря - 21 декабря), доступно для покупки 900 тис. AKR, цена 1 AKR = $ 0,85Раунд 2: (21 декабря - 23 декабря), доступно для покупки 900 тис. AKR, цена 1 AKR = $ 0,85Раунд 3: (23 декабря - 25 декабря), доступно для покупки 800 тис. AKR, цена 1 AKR = $ 0,95Раунд 4: (25 декабря - 27 декабря), доступно для покупки 800 тис. AKR, цена 1 AKR = $ 0,95Раунд 5: (27 декабря - 29 декабря), доступно для покупки 700 тис. AKR, цена 1 AKR = $ 1,05Раунд 6: (29 декабря - 1 января), доступно для покупки 700 тис. AKR, цена 1 AKR = $ 1,05Раунд 7: (1 января - 3 января), доступно для покупки 600 тис. AKR, цена 1 AKR = $ 1,15Раунд 8: (3 января - 5 января), доступно для покупки 600 тис. AKR, цена 1 AKR = $ 1,15Раунд 9: (5 января - 7 января), доступно для покупки 500 тис. AKR, цена 1 AKR = $ 1,20Раунд 10: (7 января - 9 января), доступно для покупки 500 тис. AKR, цена 1 AKR = $ 1,20Начнется 18 декабря 2017 года и завершиться 9 января 2018 года.Распределение токенов:→PRE-ICO: 0,72 млн→ICO: 7,38 млн→Резерв: 0,54 млн→Советники и escrow: 0,36 млнНет баунти кампании https://text.ru/spelling/5a2cf7ebb652f - 82%

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

|CanYa

Autonomous P2P marketplace of Services

Initial Coin Offering | | Bitcointalk Thread __________________