Баунти кампания Minerva - ViktorSold | MMGP

ViktorSold



Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 08.11.2017 Сообщений: 22 Благодарностей: 0 УГ: 0 Записей в CT -блоге: 19 Подписок CT: 3 КП: 0.000

Баунти кампания Minerva



Minerva — технологичная компания, основанная в Люксембурге.



В настоящее время Minerva представляет собой токен OWL ERC20 и интеллектуальную контрактную систему, построенную на Etheruem Blockchain. Следуя этому стандарту, токены Minerva легко переносятся между пользователями и платформами, используя совместимые с ERC20 кошельки, и могут быть плавно интегрированы в биржи. Цель Minerva — решить основные вопросы внедрения криптовалюты и предоставить партнерским компаниям платежные решения.



Сегодня у криптовалют есть серьезная проблема. Они управляются рынками и используются в качестве спекулятивных инвестиций вместо их фактической цели: валюты. Проблема усугубляется резкими колебаниями цен, что создает значительный риск для компаний принятия криптовалюты. Созданная на базе блокчейна Ethereum, Минерва стремится сподвигнуть компании к принятию своей валюты, в качестве метода обмена товарами и услугами. Поощрение платформы достигается за счет того, что предлагаемые иностранные компании недавно произвели Minerva Owls. Эти токены генерируются при использовании валюты и, с переменной ставкой. Мы представляем мир, в котором интеллектуальные контракты Minerva решают проблему чрезмерно сильных колебаний цен, изменяя подход бизнеса к криптовалюте. Путем преодоления разрыва между бизнесом и клиентами мы собираемся внести свой вклад в содействие внедрению технологий блокчейн.



Minerva – это платформа, которая обеспечивает дополнительный поток прибыли для предприятий, принимающих токен Owl в качестве метода оплаты. В настоящее время многие компании вынуждены бороться с известными ограничениями криптовласти из-за значительного риска волатильности. Minerva специально разработана для борьбы с этой волатильностью посредством Proof-of-Transaction, набора свойств для снижения риска, вознаграждая одобренные компании за каждую транзакцию с Minerva. Наша цель не «привязывать» Owl

к определенной цене, а скорее обеспечить устойчивое увеличение и снижение цен, снижение риска и предотвращение кратковременных резких колебаний цен.



Minerva не удерживает комиссий, а оплачивает транзакционные сборы для предприятий, внедряя стимулирующие платежные решения для ускорения интеграции криптовалютных и интеллектуальных контрактов.



vBulletin [video]



Определенная часть Owl будет удерживаться и выдаваться предприятиям, чтобы служить в качестве «вступительных бонусов», подвергнутых алгоритму с медленным выпуском, и распределяться по принципу FCFS «первым пришел, первым обслужен» с 5% от бонусного хранилища до того момента, когда хранилище станет почти исчерпанным, а 5%-й вступительный бонус станет финансово несущественным.







Это в дополнение к бонусам токенов Minerva Owl, которые выдаются партнерам по доверенности через Proof-of-Transaction с переменной ставкой, предназначенной для снижения инфляции и борьбы с сильными колебаниями цен. С помощью этой модели токены Owl могут подлежать обмену на услуги на одобренных Minerva платформах, а затем проданы обратно на рынок партнерскими предприятиями, тем самым создавая добавленную денежную стоимость. Токены Owl не могут быть сгенерированы каким-либо другим способом.







Этот фундаментальный создающий доход аспект Minerva позволяет одобренным и интегрированным компаниям увеличить свой доход сразу после внедрения и предоставляет большую гибкость на платформах с участием партнеров, с целью вознаграждения клиентов бонусами и скидками.



Road map







Команда проекта



Кевин МакШихан – Основатель / Исполнительный Продюсер

Кори Джексон – Основатель / Ведущий Разработчик

Рон Дилорио – Основатель / Стратегический Партнер

Кол Штуфадж — Креативный Директор, Брэнд & UX/UI Дизайн

Кори Торрелла — Развитие Бизнеса / Маркетинг

Роберт Форстер — Ведущий Фундаментальный Разработчик

Кортни Тернер — HR / PR / Social Media Стратег

Пол Петратос — Глава по Коммуникациям





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ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В БАУНТИ КАМПАНИИ Minerva





Аккаунт автора статьи на BTT: https://bitcointalk.org/index.php?ac...file;u=1217330 Minerva — технологичная компания, основанная в Люксембурге.В настоящее время Minerva представляет собой токен OWL ERC20 и интеллектуальную контрактную систему, построенную на Etheruem Blockchain. Следуя этому стандарту, токены Minerva легко переносятся между пользователями и платформами, используя совместимые с ERC20 кошельки, и могут быть плавно интегрированы в биржи. Цель Minerva — решить основные вопросы внедрения криптовалюты и предоставить партнерским компаниям платежные решения.Сегодня у криптовалют есть серьезная проблема. Они управляются рынками и используются в качестве спекулятивных инвестиций вместо их фактической цели: валюты. Проблема усугубляется резкими колебаниями цен, что создает значительный риск для компаний принятия криптовалюты. Созданная на базе блокчейна Ethereum, Минерва стремится сподвигнуть компании к принятию своей валюты, в качестве метода обмена товарами и услугами. Поощрение платформы достигается за счет того, что предлагаемые иностранные компании недавно произвели Minerva Owls. Эти токены генерируются при использовании валюты и, с переменной ставкой. Мы представляем мир, в котором интеллектуальные контракты Minerva решают проблему чрезмерно сильных колебаний цен, изменяя подход бизнеса к криптовалюте. Путем преодоления разрыва между бизнесом и клиентами мы собираемся внести свой вклад в содействие внедрению технологий блокчейн.Minerva – это платформа, которая обеспечивает дополнительный поток прибыли для предприятий, принимающих токен Owl в качестве метода оплаты. В настоящее время многие компании вынуждены бороться с известными ограничениями криптовласти из-за значительного риска волатильности. Minerva специально разработана для борьбы с этой волатильностью посредством Proof-of-Transaction, набора свойств для снижения риска, вознаграждая одобренные компании за каждую транзакцию с Minerva. Наша цель не «привязывать» Owlк определенной цене, а скорее обеспечить устойчивое увеличение и снижение цен, снижение риска и предотвращение кратковременных резких колебаний цен.Minerva не удерживает комиссий, а оплачивает транзакционные сборы для предприятий, внедряя стимулирующие платежные решения для ускорения интеграции криптовалютных и интеллектуальных контрактов.Определенная часть Owl будет удерживаться и выдаваться предприятиям, чтобы служить в качестве «вступительных бонусов», подвергнутых алгоритму с медленным выпуском, и распределяться по принципу FCFS «первым пришел, первым обслужен» с 5% от бонусного хранилища до того момента, когда хранилище станет почти исчерпанным, а 5%-й вступительный бонус станет финансово несущественным.Это в дополнение к бонусам токенов Minerva Owl, которые выдаются партнерам по доверенности через Proof-of-Transaction с переменной ставкой, предназначенной для снижения инфляции и борьбы с сильными колебаниями цен. С помощью этой модели токены Owl могут подлежать обмену на услуги на одобренных Minerva платформах, а затем проданы обратно на рынок партнерскими предприятиями, тем самым создавая добавленную денежную стоимость. Токены Owl не могут быть сгенерированы каким-либо другим способом.Этот фундаментальный создающий доход аспект Minerva позволяет одобренным и интегрированным компаниям увеличить свой доход сразу после внедрения и предоставляет большую гибкость на платформах с участием партнеров, с целью вознаграждения клиентов бонусами и скидками.Кевин МакШихан – Основатель / Исполнительный ПродюсерКори Джексон – Основатель / Ведущий РазработчикРон Дилорио – Основатель / Стратегический ПартнерКол Штуфадж — Креативный Директор, Брэнд & UX/UI ДизайнКори Торрелла — Развитие Бизнеса / МаркетингРоберт Форстер — Ведущий Фундаментальный РазработчикКортни Тернер — HR / PR / Social Media СтратегПол Петратос — Глава по Коммуникациям

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