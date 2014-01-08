MULTIMATRIX - multimatrix.ru - МЛМ-игры | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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MULTIMATRIX - multimatrix.ru

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:02
#1
Любитель
 
Имя: VIP-Monitoring
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.04.2015
Сообщений: 1,210
Благодарностей: 65
УГ: 31
КП: 0.219
MULTIMATRIX - multimatrix.ru
Я не создатель/админ данного проекта.



MULTIMATRIX

MULTIMATRIX - это финансовый проект с по-настоящему эффективным маркетингом. При минимальных вложениях, Вы получаете поразительную возможность совершать мультипродажи сразу всем ступеням своей структуры, которая выстраивается под Вами за счёт переливов и личных приглашений.
Для того чтобы начать получать прибыль, достаточно активировать первый тариф "50". Приглашая людей по своей реферальной ссылке, Вы быстрее придёте к желаемому результату и увеличению дохода.
✈ Старт: 09.12.17
Уровни:
➡ 50 Вход 50 RUB (5 уровней) Доход 168696 RUB
➡ 100 Вход 100 RUB (5 уровней) Доход 337392 RUB
➡ 250 Вход 250 RUB (5 уровней) Доход 843480 RUB
➡ 500 Вход 500 RUB (5 уровней) Доход 1686960 RUB
➡ 1000 Вход 1000 RUB (5 уровней) Доход 3373920 RUB
➡ 2500 Вход 2500 RUB (5 уровней) Доход 8434800 RUB
Принимает: FREE-KASSA
Тип выплат: автомат

Регистрация

Куплено 3 тарифа за 50, 100 и 250 RUB



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Старый Сегодня, 12:04
#2
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 8,484
Благодарностей: 3,396
УГ: 149
КП: 0.031
подарки
Re: MULTIMATRIX - multimatrix.ru
сколько можно уже этот шлак тянуть сюда, Тут Рыбы нет на такое гуано
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Millioner2014 вне форума  
Старый Сегодня, 12:46
#3
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 2,852
Благодарностей: 640
УГ: 2667
КП: 0.050
Re: MULTIMATRIX - multimatrix.ru
Цитата:
Сайтом могут пользоваться любые граждане Российской Федерации и других стран СНГ достигшие 14(четырнадцати) лет.
Ну а что? Если взрослые люди не хотят участвовать - хоть с детей собрать по 10 рублей.
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