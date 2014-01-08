MULTIMATRIX - multimatrix.ru - МЛМ-игры | MMGP

Я не создатель/админ данного проекта.
MULTIMATRIX
MULTIMATRIX - это финансовый проект с по-настоящему эффективным маркетингом. При минимальных вложениях, Вы получаете поразительную возможность совершать мультипродажи сразу всем ступеням своей структуры, которая выстраивается под Вами за счёт переливов и личных приглашений.
Для того чтобы начать получать прибыль, достаточно активировать первый тариф "50". Приглашая людей по своей реферальной ссылке, Вы быстрее придёте к желаемому результату и увеличению дохода.
✈ Старт: 09.12.17
Уровни:
➡ 50 Вход 50 RUB (5 уровней) Доход 168696 RUB
➡ 100 Вход 100 RUB (5 уровней) Доход 337392 RUB
➡ 250 Вход 250 RUB (5 уровней) Доход 843480 RUB
➡ 500 Вход 500 RUB (5 уровней) Доход 1686960 RUB
➡ 1000 Вход 1000 RUB (5 уровней) Доход 3373920 RUB
➡ 2500 Вход 2500 RUB (5 уровней) Доход 8434800 RUB
Принимает: FREE-KASSA
Тип выплат: автомат
Регистрация
Куплено 3 тарифа за 50, 100 и 250 RUB