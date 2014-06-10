[ICO] MyOddz.bet – азартные игры 15.01-12.02.2018[BOUNTY] - Предстоящие ICO | MMGP
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[ICO] MyOddz.bet – азартные игры 15.01-12.02.2018[BOUNTY]

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#1
CanYaCoin
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[ICO] MyOddz.bet – азартные игры 15.01-12.02.2018[BOUNTY]
1. Описание ICO

MyOddz.bet предложит традиционные спортивные ставки, игры в казино, доказуемые игры, лотереи, покер, бинго и свою P2P беттинг платформу P2P. Обладая прозрачностью и распределением прибыли, и построенную с использованием децентрализованных смарт-контрактов на блокчейне Ethereum.


Наши смарт-контракты будут полностью поддаваться проверке и означают, что платформа MyOddz.bet будет иметь нулевое время простоя, в отличие от традиционных веб-операций. MyOddz.bet начнет с дома, предлагающего традиционные спортивные ставки (для нескольких видов спорта), свою инновационную платформу ставок P2P, которая позволяет пользователю действительно стать домом.

В соответствии с нашей дорожной картой (которая будет представлена в ближайшее время) мы запустим наш ассортимент традиционных игр на базе казино, таких как Craps, Roulette, Slots и Poker, а также наша доказуемо справедливую игру в кости, игру с монетным флипом и бинго. Двигаясь вперед, мы также разработаем собственные, оригинальные контентные игры.

Проблема:
Онлайн-централизованные биттинг-платформы и азартные игры имеют ограниченную прозрачность и открыты для злонамеренных действий. Прибыль делится между ограниченным числом субъектов, будь то частные лица или группы.

В конечном счете MyOddz.bet будет в полной мере использовать возможности, которые он предоставляет, и утверждать себя как доминирующую рыночную силу. Вся прибыль, генерируемая MyOddz.bet, будет распределяться пропорционально каждому, кто владеет токенами ODDZ и удерживает их в кошельке, совместимом с ERC20.

P2P беттинг платформа
P2P беттинг платформа произведет революцию в отношении того, как люди делают ставки на спорт, предоставляя пользователю возможность стать домом, как никогда раньше. Пользователи смогут предлагать свои собственные коэффициенты такие как и многие другие пользователи так и по своему усмотрению, и будут ограничены только балансом в эфире на их кошельках и их потенциальными расчетными расходами.



2. Выгода для покупателей токенов:

Владельцы токенов ODDZ могут претендовать на долю прибыли, пропорциональную количеству токенов ODDZ, хранящихся в кошельках, один раз в квартал. Токены ODDZ будут доступны для торговли на биржах как можно скорее после окончания ICO.

3. Дивиденды и вознаграждения

Каждый квартал 85% общей прибыли будут распределяться между всеми держателями токена ODDZ

4. Детали ICO/PreICO

ICO:
Символ - ODDZ;
Название - ODDZ;
Стандарт - ERC-20;
Платформа - Ethereum;
Общее количество токенов: не указано;
Доступно для покупки: 250 млн;
Максимальная цель - 100 000 ETH;
Минимальная цель - 30 000 ETH;
Метод покупки: ETH
Цена:1 ETH = 2500 ODDZ;
Начнется 15 января - белый список (18 января - для всех остальных) 2018 года и завершиться 12 февраля 2018 года.

Распределение токенов:
→ Краудсейл - 65%
→ Банк дома (house bank) - 13%
→ Команда и основатели - 20%
→ Баунти - 2%

Распределение средств:
→ Маркетинг - 30%
→ Операции - 20%
→ Юридические расходы - 10%
→ Разработка - 20%
→ Финансирование дома - 20%

5. Описание баунти кампании

Для баунти кампании выделено 2% токенов

Распределение баунти пула:
20% - Переводы WP и управление сообщества (Bitcointalk.org)
10% - Facebook
20% - Подпись и аватар (Bitcointalk.org)
20% - Twitter
10% - Блоги и медиа
20% - YouTube

Более детальную информацию компания ещё не представила

6. Сайт, WhitePaper, контакты

http://www.myoddz.bet/
http://www.myoddz.bet/whitepaper
https://twitter.com/myoddz
https://www.fb.com/myoddzbet
https://www.reddit.com/r/MyOddz/
https://myoddzbet.slack.com/

https://text.ru/spelling/5a2ce7664f4d4 - 100%
__________________
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|CanYa
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Initial Coin Offering | | Bitcointalk Thread
Последний раз редактировалось Jeff Jeff; Сегодня в 12:04.
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