[ICO] MyOddz.bet – азартные игры 15.01-12.02.2018[BOUNTY] - Предстоящие ICO | MMGP

[ICO] MyOddz.bet – азартные игры 15.01-12.02.2018[BOUNTY] 1. Описание ICO



MyOddz.bet предложит традиционные спортивные ставки, игры в казино, доказуемые игры, лотереи, покер, бинго и свою P2P беттинг платформу P2P. Обладая прозрачностью и распределением прибыли, и построенную с использованием децентрализованных смарт-контрактов на блокчейне Ethereum.





Наши смарт-контракты будут полностью поддаваться проверке и означают, что платформа MyOddz.bet будет иметь нулевое время простоя, в отличие от традиционных веб-операций. MyOddz.bet начнет с дома, предлагающего традиционные спортивные ставки (для нескольких видов спорта), свою инновационную платформу ставок P2P, которая позволяет пользователю действительно стать домом.



В соответствии с нашей дорожной картой (которая будет представлена в ближайшее время) мы запустим наш ассортимент традиционных игр на базе казино, таких как Craps, Roulette, Slots и Poker, а также наша доказуемо справедливую игру в кости, игру с монетным флипом и бинго. Двигаясь вперед, мы также разработаем собственные, оригинальные контентные игры.



Проблема:

Онлайн-централизованные биттинг-платформы и азартные игры имеют ограниченную прозрачность и открыты для злонамеренных действий. Прибыль делится между ограниченным числом субъектов, будь то частные лица или группы.



В конечном счете MyOddz.bet будет в полной мере использовать возможности, которые он предоставляет, и утверждать себя как доминирующую рыночную силу. Вся прибыль, генерируемая MyOddz.bet, будет распределяться пропорционально каждому, кто владеет токенами ODDZ и удерживает их в кошельке, совместимом с ERC20.



P2P беттинг платформа

P2P беттинг платформа произведет революцию в отношении того, как люди делают ставки на спорт, предоставляя пользователю возможность стать домом, как никогда раньше. Пользователи смогут предлагать свои собственные коэффициенты такие как и многие другие пользователи так и по своему усмотрению, и будут ограничены только балансом в эфире на их кошельках и их потенциальными расчетными расходами.







2. Выгода для покупателей токенов:



Владельцы токенов ODDZ могут претендовать на долю прибыли, пропорциональную количеству токенов ODDZ, хранящихся в кошельках, один раз в квартал. Токены ODDZ будут доступны для торговли на биржах как можно скорее после окончания ICO.



3. Дивиденды и вознаграждения



Каждый квартал 85% общей прибыли будут распределяться между всеми держателями токена ODDZ



4. Детали ICO/PreICO



ICO:

Символ - ODDZ;

Название - ODDZ;

Стандарт - ERC-20;

Платформа - Ethereum;

Общее количество токенов: не указано;

Доступно для покупки: 250 млн;

Максимальная цель - 100 000 ETH;

Минимальная цель - 30 000 ETH;

Метод покупки: ETH

Цена:1 ETH = 2500 ODDZ;

Начнется 15 января - белый список (18 января - для всех остальных) 2018 года и завершиться 12 февраля 2018 года.



Распределение токенов:

→ Краудсейл - 65%

→ Банк дома (house bank) - 13%

→ Команда и основатели - 20%

→ Баунти - 2%



Распределение средств:

→ Маркетинг - 30%

→ Операции - 20%

→ Юридические расходы - 10%

→ Разработка - 20%

→ Финансирование дома - 20%



5. Описание баунти кампании



Для баунти кампании выделено 2% токенов



Распределение баунти пула:

20% - Переводы WP и управление сообщества (Bitcointalk.org)

10% - Facebook

20% - Подпись и аватар (Bitcointalk.org)

20% - Twitter

10% - Блоги и медиа

20% - YouTube



Более детальную информацию компания ещё не представила



6. Сайт, WhitePaper, контакты



http://www.myoddz.bet/

http://www.myoddz.bet/whitepaper

https://twitter.com/myoddz

https://www.fb.com/myoddzbet

https://www.reddit.com/r/MyOddz/

https://myoddzbet.slack.com/



предложит традиционные спортивные ставки, игры в казино, доказуемые игры, лотереи, покер, бинго и свою P2P беттинг платформу P2P. Обладая прозрачностью и распределением прибыли, и построенную с использованием децентрализованных смарт-контрактов на блокчейне Ethereum.Наши смарт-контракты будут полностью поддаваться проверке и означают, что платформа MyOddz.bet будет иметь нулевое время простоя, в отличие от традиционных веб-операций. MyOddz.bet начнет с дома, предлагающего традиционные спортивные ставки (для нескольких видов спорта), свою инновационную платформу ставок P2P, которая позволяет пользователю действительно стать домом.В соответствии с нашей дорожной картой (которая будет представлена в ближайшее время) мы запустим наш ассортимент традиционных игр на базе казино, таких как Craps, Roulette, Slots и Poker, а также наша доказуемо справедливую игру в кости, игру с монетным флипом и бинго. Двигаясь вперед, мы также разработаем собственные, оригинальные контентные игры.Онлайн-централизованные биттинг-платформы и азартные игры имеют ограниченную прозрачность и открыты для злонамеренных действий. Прибыль делится между ограниченным числом субъектов, будь то частные лица или группы.В конечном счете MyOddz.bet будет в полной мере использовать возможности, которые он предоставляет, и утверждать себя как доминирующую рыночную силу. Вся прибыль, генерируемая MyOddz.bet, будет распределяться пропорционально каждому, кто владеет токенами ODDZ и удерживает их в кошельке, совместимом с ERC20.P2P беттинг платформа произведет революцию в отношении того, как люди делают ставки на спорт, предоставляя пользователю возможность стать домом, как никогда раньше. Пользователи смогут предлагать свои собственные коэффициенты такие как и многие другие пользователи так и по своему усмотрению, и будут ограничены только балансом в эфире на их кошельках и их потенциальными расчетными расходами.Владельцы токенов ODDZ могут претендовать на долю прибыли, пропорциональную количеству токенов ODDZ, хранящихся в кошельках, один раз в квартал. Токены ODDZ будут доступны для торговли на биржах как можно скорее после окончания ICO.Каждый квартал 85% общей прибыли будут распределяться между всеми держателями токена ODDZICO:Символ - ODDZ;Название - ODDZ;Стандарт - ERC-20;Платформа - Ethereum;Общее количество токенов: не указано;Доступно для покупки: 250 млн;Максимальная цель - 100 000 ETH;Минимальная цель - 30 000 ETH;Метод покупки: ETHЦена:1 ETH = 2500 ODDZ;Начнется 15 января - белый список (18 января - для всех остальных) 2018 года и завершиться 12 февраля 2018 года.Распределение токенов:→ Краудсейл - 65%→ Банк дома (house bank) - 13%→ Команда и основатели - 20%→ Баунти - 2%Распределение средств:→ Маркетинг - 30%→ Операции - 20%→ Юридические расходы - 10%→ Разработка - 20%→ Финансирование дома - 20%Для баунти кампании выделено 2% токеновРаспределение баунти пула:20% - Переводы WP и управление сообщества (Bitcointalk.org)10% - Facebook20% - Подпись и аватар (Bitcointalk.org)20% - Twitter10% - Блоги и медиа20% - YouTubeБолее детальную информацию компания ещё не представила https://text.ru/spelling/5a2ce7664f4d4 - 100%

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Initial Coin Offering | | Bitcointalk Thread __________________ Последний раз редактировалось Jeff Jeff; Сегодня в 12:04 .