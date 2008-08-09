Моё первое ICO - ICO - общие вопросы | MMGP

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Моё первое ICO
Привет, уважаемые криптоинвесторы – Гуру и Знатоки, инвесторы и аналитики, новички и асы.
Значит, потратили вчера мы с супругой $100, теперь хочется Ваше мнение услышать - тупанули или нет. Опыт тут не определяющюю роль играет, чисто логика. Пожалуйста, выскажите своё мнение, это очень важно для меня.
Рассуждали так: выстрелит идея или не выстрелит – мы угадать нифига не можем.
Но мы можем купить обеспеченый токен. При всём моём уважении к BTC, он обеспечен только ажиотажем вокруг себя самого, да и вообще хайпа вокруг крипты. Успех его уникален и неповторим, остальные токены могут только бесконечно мечтать и приближаться к этому. Как например Beatles – они всегда будут первыми в истории и единственными.
Меня учили вкладывать в высоколиквидные тактивы, поэтому мы выбрали несколько проектов в области недвижимости. Прочтя Whitepaper RxEAL, CryptoBnB выбрали Zabercoin.
Суть идеи такова: проект из Южной Африки, это государство с нестабильной экономикой, зависимой от импорта и очень похожей на нашу.
Живя в России я постоянно наблюдаю рост цен на недвижимость (а также продукты, бензин, метро, детские товары, лекарства, ...).
Нефть падает - бензин растёт.
Рубль укрепляется - мясо и молоко дорожают.
Питер весь залепили новостройками высотными - квартиры дорожают. Пишут «цены на недвижимость рухнули на 15%!» - о как! Правда, подешевели квартиры в центре, которые раньше 40 миллионов стоили, теперь 32. Афигеть теперь, дайте две!
В ЮАР похожая ситуация, а значит пусть нефть с долларом падают, пусть евро хоть в огне сгорит – цены на дома в ЮАР росли и расти будут, а значит независимо от успеха основной идеи Zabercoin мои вложения будут расти.
Да, расти они будут в их национальной валюте Рэнд (ZAR), (710) но хоть так..
Я прав??