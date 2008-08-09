Моё первое ICO - ICO - общие вопросы | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,120 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Моё первое ICO

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Общие вопросы по ICO, что такое ICO, как провести ICO, как участвовать в ICO, что такое BOUNTY программы и прочее.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:38
#1
Интересующийся
 
Имя: Roman Belkin
Пол: Мужской
Адрес: Saint Petersburg
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.12.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Моё первое ICO
Привет, уважаемые криптоинвесторы – Гуру и Знатоки, инвесторы и аналитики, новички и асы.
Значит, потратили вчера мы с супругой $100, теперь хочется Ваше мнение услышать - тупанули или нет. Опыт тут не определяющюю роль играет, чисто логика. Пожалуйста, выскажите своё мнение, это очень важно для меня.
Рассуждали так: выстрелит идея или не выстрелит – мы угадать нифига не можем.
Но мы можем купить обеспеченый токен. При всём моём уважении к BTC, он обеспечен только ажиотажем вокруг себя самого, да и вообще хайпа вокруг крипты. Успех его уникален и неповторим, остальные токены могут только бесконечно мечтать и приближаться к этому. Как например Beatles – они всегда будут первыми в истории и единственными.
Меня учили вкладывать в высоколиквидные тактивы, поэтому мы выбрали несколько проектов в области недвижимости. Прочтя Whitepaper RxEAL, CryptoBnB выбрали Zabercoin.
Суть идеи такова: проект из Южной Африки, это государство с нестабильной экономикой, зависимой от импорта и очень похожей на нашу.
Живя в России я постоянно наблюдаю рост цен на недвижимость (а также продукты, бензин, метро, детские товары, лекарства, ...).
Нефть падает - бензин растёт.
Рубль укрепляется - мясо и молоко дорожают.
Питер весь залепили новостройками высотными - квартиры дорожают. Пишут «цены на недвижимость рухнули на 15%!» - о как! Правда, подешевели квартиры в центре, которые раньше 40 миллионов стоили, теперь 32. Афигеть теперь, дайте две!
В ЮАР похожая ситуация, а значит пусть нефть с долларом падают, пусть евро хоть в огне сгорит – цены на дома в ЮАР росли и расти будут, а значит независимо от успеха основной идеи Zabercoin мои вложения будут расти.
Да, расти они будут в их национальной валюте Рэнд (ZAR), (710) но хоть так..
Я прав??
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!
RBelkin на форуме  
Ответить
Метки
ethereum, ico, инвестиции
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Первое ICO на Byteball: Titan Coin upline Горячие новости 0 06.11.2017 13:26
iOS 10 получила первое обновление. Сергей Горин Софт 0 25.09.2016 14:49
Первое видео GTA 5!!! Bagvell Игры 103 20.11.2014 01:52
Первое приветствие! anseon Знакомства и встречи 11 11.10.2012 21:37
Первое русское золото VolandProlId Банковский форум 2 09.08.2008 17:16

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
ПАММ-счет Potroshitell:654610 (ForexTrend)
От flr09 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Oliver Frank
Беларусь договаривается о поставках нефти из Ирана через Украину
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kislov
[pre-ICO /ICO] TriForce Tokens – приложение для игровых платформ 01.10 -16.12.2017
От kislov в разделе «ICO»
Аватара нет
Earnvest-earnvest.com
От Angel-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alcest
Milestone Pharmaceuticals привлек $55 млн для назального спрея Etripamil
От Alcest в разделе «Горячие новости»
Аватар tiu-bik
ВТБ (Беларусь) - vtb-bank.by
От tiu-bik в разделе «Банки прочих стран»
.     
Пользователей
434,120
Тем
503,581
Сообщений
12,641,341

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram