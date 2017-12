Баунти кампания Beluga Pay - ViktorSold | MMGP

ViktorSold



Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 08.11.2017 Сообщений: 21 Благодарностей: 0 УГ: 0 Записей в CT -блоге: 18 Подписок CT: 3 КП: 0.000

Баунти кампания Beluga Pay







BelugaPay предоставляет услугу для оцифровки платежей, которая позволит каждому клиенту без проблем переходить на безналичный уровень оплаты.



Несмотря на технический прогресс в области финансов за последние десятилетия, очевидно, что доступ к основным финансовым услугам остается крайне низким.







Пользователь Beluga может быть обыкновенным потребителем или продавцом. Приложение Beluga Point of Sale (POS) в настоящее время находится в частной альфа-версии на iOS. Продавцы могут принимать VISA, Mastercard и AMEX (незавершенное производство). Это приложение отмечает транзакцию как оплаченную наличными. Beluga имеет систему возмещения, квитанций, а также систему частичного возмещения. Члену Beluga также будут отправлены платежные квитанции по электронной почте.



vBulletin [video]



По оценкам Beluga, их темпы роста в 2018 году составят 400% (50 миллионов долларов США) и 800% (400 миллионов долларов США) в 2019 году. Beluga также устанавливает Beluga RestoPay. Beluga RestoPay предлагает систему управления продуктами питания и напитками для малого и среднего бизнеса, через планшет до облака. Это позволяет бизнесу работать даже тогда, когда интернет не оптимален. BELUGA планирует открыть исходный код всего своего кода BelugaREST, чтобы владельцы бизнеса могли разрабатывать решения, соответствующие их конкретным потребностям и проектам. Это позволит продавцам обрабатывать все платежи через свои платформы Фонда Beluga, помогая снизить расходы для продавца и потребителя. Основные функции Beluga RestoPay — это резервирование, управление запасами, персоналом, разделение счетов и отправка заказов.







Beluga использует токены BBI или Beluga Banking Infrastructure. Количество токенов BBI составляет 100 миллионов и разделено на несколько частей.



В обращении находится 5M токенов BBI. ICO имеет 40M токенов BBI, которые по-прежнему разделены на более мелкие части (55% для исследований и разработок, 20% для операций, 15% для юридических и 10% для маркетинга). У банковских партнеров находится 5M токенов BBI. У поставщиков платежных данных 5M токенов BBI. У команды 40M токенов BBI, которые также разделены на меньшую часть (20M за 6 месяцев после ICO и 20M за 1 год после ICO). Узлы также имеют 5M токенов BBI.



В tokensale используются оценки просроченной выручки, где Beluga необходимо будет распределять средства в будущем для активного расширения. Если это возможно во время исследований и разработок, Beluga будет использовать токены BBI в качестве дополнительного стимула для поддержки сообщества разработчиков, чтобы сократить расходы. Если есть непроданные токены, они будут сожжены, и все токены, кроме жетонов ICO, будут заморожены в течение минимум 6 месяцев.



BBI Tokensale имеет две фазы. Он проводится компанией Candian, Beluga Inc., IP будет передан в некоммерческий фонд Beluga, с миссией продвигать инструменты и услуги для небанковских торговцев. Фонд Beluga будет использоваться как некоммерческая организация в Швейцарии или на Каймановых островах, которые известны защитой ИС, законами о неприкосновенности частной жизни и благоприятными структурами криптовалюты. Там будет 100 000 000 токенов BBI, которые будут поставляться.



ICO 01.12.2017-14.01.2018

Цена токена на ICO 1 ETH = 288 BBI



WHITE PAPER



🔶 ВЕБ САЙТ 🔶 Bitcointalk 🔶 Twitter 🔶 Facebook 🔶 Telegram 🔶





ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В БАУНТИ КАМПАНИЯ Beluga Pay





Аккаунт автора статьи на BTT: https://bitcointalk.org/index.php?ac...file;u=1217330 Платежная система Beluga PayBelugaPay предоставляет услугу для оцифровки платежей, которая позволит каждому клиенту без проблем переходить на безналичный уровень оплаты.Несмотря на технический прогресс в области финансов за последние десятилетия, очевидно, что доступ к основным финансовым услугам остается крайне низким.Пользователь Beluga может быть обыкновенным потребителем или продавцом. Приложение Beluga Point of Sale (POS) в настоящее время находится в частной альфа-версии на iOS. Продавцы могут принимать VISA, Mastercard и AMEX (незавершенное производство). Это приложение отмечает транзакцию как оплаченную наличными. Beluga имеет систему возмещения, квитанций, а также систему частичного возмещения. Члену Beluga также будут отправлены платежные квитанции по электронной почте.По оценкам Beluga, их темпы роста в 2018 году составят 400% (50 миллионов долларов США) и 800% (400 миллионов долларов США) в 2019 году. Beluga также устанавливает Beluga RestoPay. Beluga RestoPay предлагает систему управления продуктами питания и напитками для малого и среднего бизнеса, через планшет до облака. Это позволяет бизнесу работать даже тогда, когда интернет не оптимален. BELUGA планирует открыть исходный код всего своего кода BelugaREST, чтобы владельцы бизнеса могли разрабатывать решения, соответствующие их конкретным потребностям и проектам. Это позволит продавцам обрабатывать все платежи через свои платформы Фонда Beluga, помогая снизить расходы для продавца и потребителя. Основные функции Beluga RestoPay — это резервирование, управление запасами, персоналом, разделение счетов и отправка заказов.Beluga использует токены BBI или Beluga Banking Infrastructure. Количество токенов BBI составляет 100 миллионов и разделено на несколько частей.В обращении находится 5M токенов BBI. ICO имеет 40M токенов BBI, которые по-прежнему разделены на более мелкие части (55% для исследований и разработок, 20% для операций, 15% для юридических и 10% для маркетинга). У банковских партнеров находится 5M токенов BBI. У поставщиков платежных данных 5M токенов BBI. У команды 40M токенов BBI, которые также разделены на меньшую часть (20M за 6 месяцев после ICO и 20M за 1 год после ICO). Узлы также имеют 5M токенов BBI.В tokensale используются оценки просроченной выручки, где Beluga необходимо будет распределять средства в будущем для активного расширения. Если это возможно во время исследований и разработок, Beluga будет использовать токены BBI в качестве дополнительного стимула для поддержки сообщества разработчиков, чтобы сократить расходы. Если есть непроданные токены, они будут сожжены, и все токены, кроме жетонов ICO, будут заморожены в течение минимум 6 месяцев.BBI Tokensale имеет две фазы. Он проводится компанией Candian, Beluga Inc., IP будет передан в некоммерческий фонд Beluga, с миссией продвигать инструменты и услуги для небанковских торговцев. Фонд Beluga будет использоваться как некоммерческая организация в Швейцарии или на Каймановых островах, которые известны защитой ИС, законами о неприкосновенности частной жизни и благоприятными структурами криптовалюты. Там будет 100 000 000 токенов BBI, которые будут поставляться.

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Подписывайтесь на мой блог о заработке криптовалют Token Hunter



Мой аккаунт в BTT: __________________Мой аккаунт в BTT: https://bitcointalk.org/index.php?ac...file;u=1217330