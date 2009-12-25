Золотой стандарт БРИКС: Россия и Китай наносят мощный удар по доллару США - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Страны БРИКС обсуждают возможность создания единой системы торговли золотом. Эксперты считают, что это приведет к глобальным переменам в мировой экономике. Запад может потерять свое превосходство над другими государствами.
«Традиционная система, что все идет через Лондон, частично через швейцарские города, теряет свою актуальность. Появляются новые очаги торговли золотом, прежде всего в Индии, Китае, ЮАР. Мы обсуждаем и в рамках БРИКС, и на уровне двусторонних контактов возможность организации единого стакана, единой торговли золотом», – рассказал первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.
По словам эксперта по драгоценным металлам Клаудио Грасса, в 2016 году было продано 24 338 тонн физического золота, что на 43 % больше, чем в 2015 году. ОБ этом сообщает RT.
«Мы должны рассматривать инициативу БРИКС в глобальном контексте. Это лишь часть геополитического процесса, который начался несколько десятилетий назад. Мы наблюдаем постоянный отток физического золота с Запада на Восток», – рассказал Клаудио Грасс.
Эксперт считает, что создание золотого стандарта БРИКС снизит влияние доллара США на мировую финансовую систему. Москва неоднократно давала понять, что Россия готова сделать ставку на золото. Многие азиатские государства разделяют данную точку зрения. «В Азии считают золото более реальными деньгами», – отметил собеседник журналистов.
Страны БРИКС составляют 40 процентов населения мира и дают около 23 процентов мирового ВВП. Эти государства способны создать внутригрупповую торговлю золотом, которая будет на 100 % обеспечена физически. «Это станет жизнеспособным прецедентом. Запад, скорее всего, по-прежнему будет торговать бумажным золотом», – рассказал Клаудио Грасс.
Согласно статистике за 2016 год, общий объем торгов золота на Внебиржевом рынке (ОТС) оценивается в эквиваленте 1,5 миллиона тонн. «Беспрецедентное мошенничество. Запад торгует золотом, которое еще не добыто. Это может привести к тому, что бумажное золото обесценится», – добавил эксперт.
Грасс уверен, что в ближайшем будущем стоимость физического золота может резко возрасти. «На мой взгляд, мы переходим к заключительной фазе битвы между валютами. Победит та, которая будет подкреплена твердыми активами», – рассказал собеседник журналистов.
Эксперт считает, что одержит победу тот, кто сосредоточит в своих руках крупнейшие запасы физического золота. Россия и Китай наносят мощный удар по доллару США.
Напомним, Центральный банк России продолжает увеличивать золотовалютные запасы страны. За последние 15 лет российские запасы золота увеличились более чем на 500 %.
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