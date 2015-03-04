Названа общая сумма всех взяток в мире - Горячие новости | MMGP

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Названа общая сумма всех взяток в мире

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Названа общая сумма всех взяток в мире


Организация объединенных наций оценила ежегодный объем взяток в мире в один триллион долларов. Об этом сообщается в Центре новостей ООН.

По данным Программ развития ООН, мировая экономика из-за коррупционной составляющей ежегодно теряет 2,6 триллиона долларов, при этом в развивающихся странах потери, связанные со взяточничеством, превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз.

27 сентября в ходе Восточного экономического форума был представлен доклад, согласно которому главными проблемами для бизнеса в России остаются коррупция и доступность финансирования.

В середине ноября 2016 года неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International назвала Россию и Украину в числе наиболее коррумпированных стран Европы и Центральной Азии. В частности, отмечается высокий уровень коррумпированности чиновников и общественная толерантность по отношению к взяточничеству.

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