Биткоиновый миллиардер предсказал двадцатикратный рост курса криптовалюты - Горячие новости | MMGP

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Биткоиновый миллиардер предсказал двадцатикратный рост курса криптовалюты

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Биткоиновый миллиардер предсказал двадцатикратный рост курса криптовалюты

Кэмерон Уинклвосс, один из двух известных биткоиновых миллиардеров, предсказал двадцатикратный рост курса криптовалюты в дальнейшем. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как ранее сообщали СМИ, братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвоссы стали первыми миллиардерами, сколотившими состоянии на инвестициях в биткоин.

Цитата:
«Мы думаем, что биткоин заменит золото. Полагаем, что [рост курса криптовалюты] — это только начало»,
— сказал Кэмерон Уинклвосс.

Он также уверен, что в дальнейшем стоимость одного биткоина вырастет в 10-20 раз.

Двумя днями ранее курс биткоина превысил отметку в $18 тыс. К настоящему моменту, по данным Coinmarketcap, его стоимость откатилась до $14,2 тыс.

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