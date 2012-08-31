Биткоиновый миллиардер предсказал двадцатикратный рост курса криптовалюты - Горячие новости | MMGP

Кэмерон Уинклвосс, один из двух известных биткоиновых миллиардеров, предсказал двадцатикратный рост курса криптовалюты в дальнейшем. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Как ранее сообщали СМИ, братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвоссы стали первыми миллиардерами, сколотившими состоянии на инвестициях в биткоин.
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«Мы думаем, что биткоин заменит золото. Полагаем, что [рост курса криптовалюты] — это только начало»,
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Он также уверен, что в дальнейшем стоимость одного биткоина вырастет в 10-20 раз.
Двумя днями ранее курс биткоина превысил отметку в $18 тыс. К настоящему моменту, по данным Coinmarketcap, его стоимость откатилась до $14,2 тыс.