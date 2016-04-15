Мир летающих островов - Заработок в интернете: общий форум | MMGP

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Старт:01.12.2017
Worldfl - Мир летающих островов
Мир летающих островов - экономическая игра с выводом денег.
Красочный и увлекательный мир с возможностью заработать.
Уникальный мир с возможностью выбора пути развития, общим рынком между игроками, возможностью путешествовать между островами других игроков, возможность взламывать склады других игроков, с последующей игрой в погоню от стражей ограбленного игрока, возможность торговать между игроками, поиск друзей и многое другое вас ждёт в игре.
Стратегии игры
В игре создано большое количество технологических цепочек.
Чем сложнее производство, тем больше прибыли вы получаете при продаже продукта.
Для производства и изготовления продукции расходуется энергия , которую можно восстановить на Кухне.
Чем сложней изготовление продукции на Кухне, тем больше энергии она дает и тем самым дает больше прибыли с продажи.
С 19 уровня дается возможность купить Крейсер и путешествовать между островами других игроков.
Партнёрская программа:
В игре Мир летающих островов действует реферальная система, благодаря которой Вы можете увеличить свою прибыль.
с рефералов 1-го уровня вы получаете 10%
Платежные системы:
Яндекс.Деньги,Payeer, Advcash
http : / /worldfl.ru /register.php?ref=Fashick