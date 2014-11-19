Сервис быстрых лотерей Fast-Loto1 - Сайтостроение: общий форум | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Сервис быстрых лотерей Fast-Loto1

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Старый Сегодня, 03:29
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.12.2017
Сообщений: 9
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Сервис быстрых лотерей Fast-Loto1
Являюсь администратором проекта http://fast-loto1.ru - Сервис быстрых лотерей (Фаст лото)



Суть в том, что несколько человек вкладывают деньги в общий банк, через 30 сек. этот банк достается одному человеку (победитель выбирается случайным образом).
Чем больше игрок вложил в банк, тем больше у него шансов выиграть. Каждая лотерея длится 30 секунд.
Отсчет минуты начинается после ставок от двух игроков.

Комиссия при розыгрыше:
8% для реф-системы и 12% комиссия сайта. Итого 20%.

Комиссия берется со всех ставок, кроме ставки победителя.


У нас есть 3-уровневая партнерская программа:

Вы будете пожизненно получать 5% от ставок игроков, которых вы пригласили, по 2% с рефералов 2-го и и 1% с рефералов 3-го уровня.


Жду ваших предложений и пожеланий по развитию проекта.
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

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Последний раз редактировалось dos23; Сегодня в 03:42.
dos23 на форуме  
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