Сервис быстрых лотерей Fast-Loto1 - Сайтостроение: общий форум | MMGP

Создание сайта: от А до Я. Менеджмент вашего Контента. Обсуждение Систем Управления Сайтом (CMS) Content Management Systems (например: DLE, Joomla, Drupal, Bitrix и др.), Движков Форумов (например: Vbulletin, IPB, phpBB). Сервисы и услуги по созданию сайта
Суть в том, что несколько человек вкладывают деньги в общий банк, через 30 сек. этот банк достается одному человеку (победитель выбирается случайным образом).
Чем больше игрок вложил в банк, тем больше у него шансов выиграть. Каждая лотерея длится 30 секунд.
Отсчет минуты начинается после ставок от двух игроков.
Комиссия при розыгрыше:
8% для реф-системы и 12% комиссия сайта. Итого 20%.
Комиссия берется со всех ставок, кроме ставки победителя.
У нас есть 3-уровневая партнерская программа:
Вы будете пожизненно получать 5% от ставок игроков, которых вы пригласили, по 2% с рефералов 2-го и и 1% с рефералов 3-го уровня.
Жду ваших предложений и пожеланий по развитию проекта.