Конкурс 9: 200 DogeCoin - угадать цену WIC на Livecoin - до 17 декабря (9-й этап) - upline | MMGP

Описание конкурса:
Угадать цену монеты WIC относительно BTC на бирже Livecoin (ссылку можно найти у меня в подписи) на 19 декабря 00:00 часов по времени биржи. Призовой фонд 200 DogeCoin. Ссылка на торги доступна только зарегистрированным на бирже пользователям: https://www.livecoin.net/en/trade/in...Pair=WIC%2FBTC
Основные условия:
1. В конкурсе принимают участие только те пользователи, которые подписаны на мой блог на форуме mmgp.ru и которые на момент прогноза имеют минимум 10 сообщений.
2. В конкурсе принимают участие только те пользователи, которые зарегистрированы в моей реф-структуре на бирже Livecoin. Ссылку на проект можно найти у меня в подписи.
3. Ставки принимаются до 23:59 часов 17 декабря 2017 года по МСК.
4. В случае победы нескольких участников призовой фонд будет разделён между ними.
5. Оплата на DogeCoin адрес.
6. Подведение итогов после 19 декабря 2017 года
7. В прогнозе допускается до восьми знаков после запятой.
8. Прогноз принимается только один раз, изменить его нельзя.
Прогноз принимается в виде логина и цены монеты. Пример:
Участники: