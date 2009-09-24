Конкурс 9: 200 DogeCoin - угадать цену WIC на Livecoin - до 17 декабря (9-й этап) - upline | MMGP
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Конкурс 9: 200 DogeCoin - угадать цену WIC на Livecoin - до 17 декабря (9-й этап)

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Конкурс 9: 200 DogeCoin - угадать цену WIC на Livecoin - до 17 декабря (9-й этап)
Описание конкурса:

Угадать цену монеты WIC относительно BTC на бирже Livecoin (ссылку можно найти у меня в подписи) на 19 декабря 00:00 часов по времени биржи. Призовой фонд 200 DogeCoin. Ссылка на торги доступна только зарегистрированным на бирже пользователям: https://www.livecoin.net/en/trade/in...Pair=WIC%2FBTC

Основные условия:

1. В конкурсе принимают участие только те пользователи, которые подписаны на мой блог на форуме mmgp.ru и которые на момент прогноза имеют минимум 10 сообщений.

2. В конкурсе принимают участие только те пользователи, которые зарегистрированы в моей реф-структуре на бирже Livecoin. Ссылку на проект можно найти у меня в подписи.

3. Ставки принимаются до 23:59 часов 17 декабря 2017 года по МСК.

4. В случае победы нескольких участников призовой фонд будет разделён между ними.

5. Оплата на DogeCoin адрес.

6. Подведение итогов после 19 декабря 2017 года

7. В прогнозе допускается до восьми знаков после запятой.

8. Прогноз принимается только один раз, изменить его нельзя.

Прогноз принимается в виде логина и цены монеты. Пример:

Цитата:
upline - 0.00000987
Участники:
__________________
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