Apple собирается приобрести крупнейший сервис распознавания музыки - Горячие новости | MMGP

Как сообщает издание TechCrunch, ссылаясь на собственные источники, компания Apple планирует купить разработчиков популярного сервиса Shazam. Последний прославился функцией распознавания музыки: за несколько секунд вы можете узнать, какая песня сейчас звучит рядом с вами. Со временем приложение обзавелось множеством других опций и возможностей.
Отметим, что приложение Shazam использовалось в рекламной кампании одного из первых iPhone:
В 2015 году разработчики Shazam получили инвестиции в размере 1 миллиарда долларов, но за последние два года компания потеряла 60% стоимости. Как результат, Apple намерена приобрести сервис за 400 миллионов долларов. Сообщается, что о сделке официально будет объявлено уже в грядущий понедельник.
Не исключено, что с будущими обновлениями iPhone сможет автоматически распознавать музыку рядом, как это делают Pixel 2 и Pixel 2 XL от Google.
Источник
.