Apple собирается приобрести крупнейший сервис распознавания музыки - Горячие новости | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,071 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Apple собирается приобрести крупнейший сервис распознавания музыки

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 23:43
#1
www.fairmonitor.com
crypto-блогер
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 13,910
Благодарностей: 2,715
УГ: 16
Записей в CT-блоге: 53
Подписок CT: 1
КП: 0.105
подарки
награды Волшебный горшочек 
Apple собирается приобрести крупнейший сервис распознавания музыки

Как сообщает издание TechCrunch, ссылаясь на собственные источники, компания Apple планирует купить разработчиков популярного сервиса Shazam. Последний прославился функцией распознавания музыки: за несколько секунд вы можете узнать, какая песня сейчас звучит рядом с вами. Со временем приложение обзавелось множеством других опций и возможностей.

Отметим, что приложение Shazam использовалось в рекламной кампании одного из первых iPhone:


В 2015 году разработчики Shazam получили инвестиции в размере ​​1 миллиарда долларов, но за последние два года компания потеряла 60% стоимости. Как результат, Apple намерена приобрести сервис за 400 миллионов долларов. Сообщается, что о сделке официально будет объявлено уже в грядущий понедельник.

Не исключено, что с будущими обновлениями iPhone сможет автоматически распознавать музыку рядом, как это делают Pixel 2 и Pixel 2 XL от Google.

Источник.
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

|ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Проверяй хайпы на HYIP.LIFE|ТОП 1 блог о ХАЙПах в СНГ|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|
Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
покупка
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Broadcom собирается приобрести Qualcomm за рекордную стоимость bizneser Горячие новости 1 05.11.2017 16:13
Apple заменит Touch ID функцией распознавания лиц Анна Чернобай Новости технологий и интернета 1 11.07.2017 03:53
APPLE купила стартап для распознавания лиц REALFACE Влад555 Инвестирование в стартапы 1 20.02.2017 21:58
Крупнейший российский банк не собирается закрывать бизнес в Украине moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.07.2015 21:03

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Нужен совет о Системе «Эдванс»
От lipa в разделе «Вопросы от новичков»
Аватар bondv
www.empiremoney.org - Страховка!
От bondv в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
Sendprofit - sendprofit.com
От invdefence в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар mixpepper22
LinStarFund - linstarfund.net
От mixpepper22 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Cempion
Скрытое послание
От Cempion в разделе «Маркетинг: общий форум»
Аватар Hyip Council
Treasureshare - treasureshare.com
От Hyip Council в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
434,071
Тем
503,543
Сообщений
12,639,632

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram