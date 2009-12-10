Razer Portal устранит задержки в онлайн-играх - Новости технологий и интернета | MMGP
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Razer Portal устранит задержки в онлайн-играх

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Razer Portal устранит задержки в онлайн-играх

Компания Razer, известная благодаря выпуску периферии для геймеров, представила Portal — продвинутый маршрутизатор, разработанный специально для любителей игр и призванный избавить их от задержек во время сетевых баталий. Гаджет был разработан в сотрудничестве с компанией Ignition Design Labs, создавшей Wi-Fi Mesh роутер Portal.


Razer Portal выполнен в минималистичном дизайне без внешних антенн. Он поддерживает технологию FastLanes Simultaneous Multi-Channel DFS, что позволяет устройствам работать в отдельных каналах, избегая ненадёжного и медленного Wi-Fi соединения в часы высокой нагрузки на сеть. Также устройство поддерживает технологии Quad-Stream 802.11ac, Wave-2 MU-MIMO, Mesh 2.0 и улучшенное QoS-управление. Роутер способен покрыть дом площадью около 55 м².


Razer Portal поступит в продажу в первом квартале следующего года по цене $150.

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