Три посылки в одни руки. Как новые правила изменят интернет-шоппинг в Украине - Горячие новости | MMGP

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Три посылки в одни руки. Как новые правила изменят интернет-шоппинг в Украине

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Три посылки в одни руки. Как новые правила изменят интернет-шоппинг в Украине




В поисках дополнительных источников наполнения бюджета-2018, который Верховная Рада приняла 8 декабря, народные избранники добрались до любителей заграничного шопинга.

Внося изменения в Налоговый кодекс, парламентарии утвердили законопроект №6776-д, где собраны все налоговые новации. В список, помимо сигарет, для которых повысили акцизы, и электромобилей, для которых налоги, наоборот, отменили, попали также товары, которые граждане ввозят в страну из-за рубежа, и посылки.

Теперь украинцы смогут получать без уплаты пошлин лишь по 3 посылки в месяц с товарами не более чем на 150 евро в каждой. За остальные придется платить налог (а это 20% от стоимости).

Сейчас стоимость пересылаемого без пошлин товара такая же - 150 евро. Но принимать его можно хоть каждый день.

Провезти в багаже без уплаты налогов по новым правилам можно будет товара на 500 евро (а через аэропорты - на 1 тыс. евро) и весом до 50 кг, но только не чаще одного раза за трое суток.

Если пересекать границу чаще - раз в сутки - сумма безналоговых покупок снижается вдесятеро - до 50 евро. Раньше таких ограничений не было.

Эксперты, с которыми пообщалась "Страна", утверждают: подобные налоговые новации ударят по любителям онлайн-шопинга, а также спровоцируют подорожанием большинства товаров в украинских интернет-магазинах.

Посылочные разборки

Сама идея ограничить беспошлинные пересылки товара в Украину не нова. В разное время лоббисты пытались то снизить "пропускную" стоимость товара, то ограничить количество посылок в одни руки.

Скажем, Ассоциация предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ) еще год назад предлагала Минфину пропускать без налогов лишь посылки не дороже 22 евро, но волна критики оказалась настолько большой, что ассоциация попросила ведомство приостановить работу над соответствующим законопроектом.

Затем появилось предложение разрешить украинцам получать из-за границы товара на 150 евро, но не чаще, чем раз в месяц. Но в конкретный законопроект оно так и не переросло.

Зато в августе этого года народный депутат от "Народного фронта" Николай Хмиль подал законопроект №6755-1, в котором, наоборот, предложил увеличить стоимость необлагаемых налогами посылок со 150 до 200 евро, отметив в пояснительной записке, что от этого выиграют все, начиная от рядовых украинцев и заканчивая логистическими компаниями, которые поднимутся на волне рекордного роста онлайн-шопинга.

Но, как видим, в итоге победили сторонники посылочных ограничений.

В законопроект № 6776-д попали предложения, анонсированные накануне Минфином, а также придуманная ведомством схема контроля почтовых отправлений: Государственная фискальная служба должна будет создать IT-систему, которая будет идентифицировать каждого получателя и подсчитывать, сколько именно посылок и с какой периодичностью ему поступает.

А начиная с четвертой посылки в месяц, система автоматически начнет выписывать гражданину налог.

Глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич считает, что в таких "посылочных репрессиях" заинтересованы, в первую очередь, крупные отечественные розничные сети, в первую очередь, продавцы электроники и гаджетов. В числе лоббистов ограничений эксперты называют АПИТУ, объединяющую несколько десятков ритейлеров.

Ранее в ассоциации заявляли, что их конкуренты - мелкие интернет-магазины массово завозят технику без уплаты налогов, пользуясь лазейкам в законодательстве. В качестве одной из схем они называли именно посылочную, когда товар дробится на мелкие партии стоимостью до 150 евро и завозится в страну под видом частных посылочных отправлений либо личного багажа без уплаты налогов и сертификации. Это, якобы, позволяет мелким магазинам предлагать покупателям цены, недоступные для крупного ритейла.

Понять торговцев можно.

Их мелкие конкуренты действительно неплохо зарабатывают на товаре, который завозится без пошлин. Особенно показателен пример с гаджетами.

Как считают эксперты, до 80% техники Apple поступает в Украину контрабандой - мелкими партиями "для себя". Скажем, как только в США и Европе появились в продаже первые новинки iPhone - модели 8 и Х, в небольших интернет-магазинах цены на них доходили до $1,5-3 тыс., что втрое дороже стоимости надеждой за границей.

И желающие первыми обзавестись новинками были.

Крупные же сети могли только наблюдать за тем, как зарабатывают на ажиотаже их конкуренты, тогда как они сами вынуждены дожидаться официального старта продаж в Украине.

Но глава АПИТУ Юрий Пероганич на просьбу "Страны" прокомментировать принятые ограничения ответил, что готов их обсудить, но не ранее, "чем закон вступит в силу".

"Реально комментировать нечего: мелкие контрабандисты пострадают, а все остальные не заметят", - считает маркетинг-директор ГК "Алло" Евгений Резуев

Сергей Доротич считает, что в посылочном учете заинтересованы также поставщики IT-систем, которые планируют тесно сотрудничать с налоговиками в вопросе учета отправлений.

Армия челноков и высокие цены

Как пояснил "Стране" экономист Виктор Скаршевский, новый закон направлен против мелких предпринимателей, которых попытаются выдавить из розничного бизнеса.

А глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко добавил, что пострадают и "челноки": жители западных регионов Украины, которые завозили товар из соседних стран Восточной Европы.

"Сейчас они мотаются через границу, поставляя различную продукцию (одежду, продукты питания и прочее) мелкими партиями стоимостью до 500 евро. Но с введением ограничений должны будут либо сидеть за рубежом по три дня (а ночлег даже в самых дешевых костелах обойдется им от 30 евро в сутки), либо покупать товары всего на 50 евро. Это сделает такие "рейды" нерентабельными или, как минимум, заставит их повысить цены на свой товар", - поясняет Дорошенко.

Впрочем, главными, кто пострадает от нововведений Сергей Доротич называет рядовых украинцев.

"Почему у нас так активно развивается онлайн-торговля и растут заказы из заграничных интернет-магазинов? Ответ прост: цены в украинской рознице неадекватно высоки. Мы мониторили прайсы на одежду. Оказалось, что джинсы Levis в США можно купить за $30-40, тогда как в украинцах магазинах такие же стоят, как минимум, $100-150. Теперь же украинским шопоголикам станет сложнее отовариваться в заграничных интернет-магазинах. Если переберут лимит, придется платить сверху 20% от цены", - говорит он. То есть, те же джинсы из четвертой по счету посылки будут стоить уже не $30, а $36.

Хотя, как считает Доротич, даже с тако наценкой зарубежный товар все равно будет дешевле того, что продается у нас, так что от онлайн-шопинга украинцы вряд ли откажутся. По данным исследовательской компании GfK, покупки в заграничных магазинах составляют уже порядка 7% от общего объема онлайн-продаж в Украине.

Последние же "тянут" на 44 млрд грн. в год. То есть, посылочный рынок, который хотят контролировать налоговики - это более 3 млрд. грн. в год. Если обложить налогом в 20% каждую четвертую посылку, реально пополнить бюджет на 600 млн. в год. Понятно, что подсчеты весьма условные, но с учетом динамики роста заказов из зарубежных интернет-магазинов этот сегмент будет становится все более привлекательным для фискалов.

А, как подсчитывала ранее АПИТУ, государственный бюджет на ввозе товаров IT и потребительской электроники ежегодно недополучает 3,6 млрд грн.

Так что, если на границе возьмутся наводить порядок, скорее всего, подорожает и товар в мелких интернет-магазинах.

"Понятно, что возить будут. Но повысится цена вопроса. Станут или платить взятки на границе или задействовать целую армию "челноков", которые будут завозить продукцию "для себя" - на 500 евро раз в три дня. Им нужно будет платить, компенсировать затраты на дорогу и проживание. К розничной цене товара это прибавит до 10%", - подсчитал эксперт.

При этом снизится оперативность поставок - если сейчас под заказ из-за границы возят продукцию за 2-3 дня, то по мере увеличения числа посредников сроки вырастут в несколько раз. Не исключено, что сократится и ассортимент - возить будут лишь самый ходовой товар, на котором можно заработать.

А Дорошенко добавил: "Будут новые схемы, возможно, под прикрытием тех же таможенников. Скажем, предложат организовать "коридоры" для поставщиков за "скромное вознаграждение", - допускает он.

Эксперт называет и еще одну, пока скрытую, угрозу посылочного учета.

"Не исключено, что это первый шаг к учету доходов рядовых граждан. Ведь будет фиксироваться периодичность заграничных покупок и их стоимость. А в последующем скромного менеджера могут попросить объяснить где он при официальной зарплате в 6 тыс. грн. взял 600 евро в месяц на онлайн-шопинг", - допускает эксперт. .

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#2
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