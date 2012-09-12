Названы мобильные приложения, которые незаконно шпионят за пользователями - Новости технологий и интернета | MMGP

Три четверти приложений на операционной системе Android отслеживают местоположение пользователей.
Таковы данные исследования некоммерческой французской организации Exodus Privacy, сообщает The Guardian.
Эксперты Exodus обнаружили 44 сторонних GPS -трекера (устройство приема-передачи данных для спутникового контроля – Ред.) в 300 Android-приложениях. Их загрузили миллиарды раз.
Среди приложений, которые используют подобные плагины, одни из самых популярных приложений в Google Play Store. Шесть-семь трекеров обнаружили в приложениях для знакомств Tinder и OkCupid, программе прогноза погоды Weather Channel и фонарике Superbright LED Flashlight.
В приложении музыкального сервиса Spotify обнаружили четыре трекера. Три трекера используют в приложении Uber. Два – в Skype, Lyft, Accuweather и Microsoft Outlook.
Эти приложения используют службу Crashlytics. Она принадлежит компании Google. Ее создали для отслеживания аварийных сбоев приложений. Другой трекер FidZup “позволяет обнаруживать местоположение мобильных телефонов и их владельцев”.
Трекер Tinder позволяет компаниям анализировать поведение пользователей и продавать эти сведения сторонним компаниям. Например, в 2015-м Tinder продавала компании Gillette статистические данные о количестве просмотров профилей бритых и бородатых мужчин.
По материалам Газета по-Украински