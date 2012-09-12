Названы мобильные приложения, которые незаконно шпионят за пользователями - Новости технологий и интернета | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,071 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Названы мобильные приложения, которые незаконно шпионят за пользователями

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 23:26
#1
Rich_and_Free
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 14,667
Благодарностей: 8,264
УГ: 29
КП: 0.202
подарки
награды Волшебный горшочек 
Названы мобильные приложения, которые незаконно шпионят за пользователями
Три четверти приложений на операционной системе Android отслеживают местоположение пользователей.

Таковы данные исследования некоммерческой французской организации Exodus Privacy, сообщает The Guardian.

Эксперты Exodus обнаружили 44 сторонних GPS -трекера (устройство приема-передачи данных для спутникового контроля – Ред.) в 300 Android-приложениях. Их загрузили миллиарды раз.

Среди приложений, которые используют подобные плагины, одни из самых популярных приложений в Google Play Store. Шесть-семь трекеров обнаружили в приложениях для знакомств Tinder и OkCupid, программе прогноза погоды Weather Channel и фонарике Superbright LED Flashlight.

В приложении музыкального сервиса Spotify обнаружили четыре трекера. Три трекера используют в приложении Uber. Два – в Skype, Lyft, Accuweather и Microsoft Outlook.

Эти приложения используют службу Crashlytics. Она принадлежит компании Google. Ее создали для отслеживания аварийных сбоев приложений. Другой трекер FidZup “позволяет обнаруживать местоположение мобильных телефонов и их владельцев”.

Трекер Tinder позволяет компаниям анализировать поведение пользователей и продавать эти сведения сторонним компаниям. Например, в 2015-м Tinder продавала компании Gillette статистические данные о количестве просмотров профилей бритых и бородатых мужчин.

По материалам Газета по-Украински
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

ГОРЯЧИЕ ПРОЕКТЫ И РЕФБЭК КАЖДОМУ🔥Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестиции🔥Инвестирую тут MONHYIP
Проверяй хайпы на HYIP.LIFE
Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью!
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мобильные приложения: что это такое и как на этом заработать? Dimoni4e Маркетинг: общий форум 10 26.10.2017 18:47
Что перспективнее мобильные приложения, или интернет? RichShelest Свой интернет бизнес: общий форум 10 13.02.2017 20:20
Ищем заказчиков на мобильные приложения (Android, iOS) CseroApps Программирование 1 20.11.2016 16:09
Мобильные приложения для малого и среднего бизнеса SickWell Архив: Каталог партнерских программ 0 16.05.2014 18:54

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар all-hyips
Forex Asset Management - forexasset.net
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Hyip-Cruiser
Alpha-money.com - страхование вкладов 100%
От Hyip-Cruiser в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
perfectx2.com - perfect x2
От Сергей Сташевский в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Kakiss88
Кто пользовался soccer match predictor?
От Kakiss88 в разделе «Системы и стратегии»
Аватар forfor
Биткоин ожидает еще немало хардфорков
От forfor в разделе «Новости криптовалют»
Аватар mixpepper22
Invest Box - investbox.biz
От mixpepper22 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
434,071
Тем
503,543
Сообщений
12,639,634

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram