Куда вложить 200000$ - Список инвесторов | MMGP

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Куда вложить 200000$
Ищу интересные перспективные проекты с минимальной конкуренцией, быстрой окупаемостью, высокой доходностью. Рассматриваются как онлайн, так и оффлайн ( Украина, можно Польша или же другие ЕС страны ) проекты которые уже полностью выжаты и имеют конкурентов - не интересны. Суть вашей идеи должна быть понятна с первых двух предложений, если идея реально хорошая и требует немного больше средств - бюджет будет увеличен в разумных пределах если оно стоит того. Учитывайте пожелания - интересные перспективные проекты с минимальной конкуренцией, быстрой окупаемостью, высокой доходностью.
Проекты в стиле " Я хочу выращивать свиней потому что они выгодные и приносят доход 100% в год" - не интересно, подобные этому - " А вот идея хорошая, глядишь попрет" - игнорируются.