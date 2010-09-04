Первый Rolls-Royce Phantom выставят на торги - Горячие новости | MMGP

Компания Rolls-Royce намерена продать первый сошедший с конвейера экземпляр седана Phantom нового поколения на аукционе.
Торги состоятся в конце января следующего года в рамках «Зимнего фестиваля вина», проходящего в американском городе Нейплс, штат Флорида. Деньги, вырученные с продажи, направят на благотворительность, сообщает InfoCar.
Первый «Фантом» – это версия со стандартной колесной базой, в темно-фиолетовом цвете и с белым кожаным интерьером. На порогах автомобиля установлена табличка, подтверждающая, что это первый экземпляр модели, который был построен специально к фестивалю.
Вместе с машиной покупатель получит шестилитровую бутылку вина, подготовленную к этому мероприятию винодельней Alpha Omega из калифорнийской долины Напа, а также тур к виноградникам компании.
Rolls-Royce Phantom дебютировал летом этого года. Автомобиль получил адаптивную пневматическую подвеску, полноуправляемое шасси и 6,75-литровый 12-цилиндровый твин-турбо мотор, выдающий 571 силу и 900 Нм крутящего момента.
Стоимость «Фантома» в Великобритании составляет минимум 350 тысяч фунтов стерлингов ($470 000). Сколько планируется выручить за машину на торгах, не уточняется.
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