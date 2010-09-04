Десять прогнозов о будущем развитии криптовалют - Новости криптовалют | MMGP

Американский хедж-фонд менеджер Джеймс Альтушер прогнозирует, что скоро Китай запустит мощного конкурента биткоину, тогда как сотни альткоинов превратятся в пузырь.
В то же время государства начнут втайне аккумулировать небольшие криптокапиталы, а валютная монополия правительства уйдет в прошлое. Этими и другими прогнозами Альтушер поделился с CNBC.
Альтушер допускает, что из-за несоответствия спроса предложению курс биткоина рано или поздно преодолеет отметку в $1 млн. Инвестор считает, что именно биткоин окажется самой стойкой единицей на рынке, тогда как 98% других криптовалют провалится, сообщает Хайтек.
Предприниматель поделился 10 прогнозами о будущем крипторынка.
1. Валюта как минимум одного государства скоро провалится, и стране придется перейти на биткоины. Альтушер приводит в пример Аргентину и Венесуэлу. Буквально через пару дней после заявления инвестора Венесуэла объявила, что вводит собственную криптовалюту, которую президент Николас Мадуро назвал петрокоином.
2. Крупные банки начнут принимать биткоин, а также запустят свои сервисы криптокошельков. В конце ноября второй крупнейший банк Южной Кореи — Shinhan Bank — объявил о запуске блокчейн-платформы для хранения биткоин-кошельков. Также Альтушер прогнозирует появление первых биткоин-фьючерсов.
3. Несмотря на успех биткоина, 95% других криптовалют ожидает такой же крах, какой постиг доткомы в конце 90-х. Однако те валюты, которые выживут, сильно вырастут в цене. Альтушер считает, что это произойдет в течение 4-6 месяцев.
4. Власти США в тайне начнут приобретать криптовалюту и использовать ее для теневых транзакций с другими странами. Это уже происходит, но настоящий бум начнется в 2018 году.
5. Китай будет наиболее активно инвестировать в криптовалюту, но, скорее всего, не в биткоин. Вероятно, правительство КНР запустит собственную валюту, которая будет полностью контролироваться властями. Этот ход положительно скажется на легитимности криптовалют в целом.
6. Волатильность криптовалют по-прежнему останется проблемой. Некоторые компании попытаются изменить ситуацию. Инвестор возлагает надежды на Basecoin — стартап, который обещает выпустить криптовалюту, обеспеченную традиционными деньгами.
7. Многие компании начнут выплачивать фрилансерам гонорары в криптовалюте. Как следствие, потребуются новые налоговые реформы. В долгосрочной перспективе правительства начнут повышать налоги с продаж.
8. Когда-то интернет лишил телефонную индустрию монополии. Точно так же криптовалюта лишит государство монополии на выпуск денег.
9. Будут созданы новые правительственные ведомства, которые будут заниматься регулированием криптовалют и подготовкой новых законопроектов. Как следствие, это приведет к новой волне популярности биткоина и альткоинов с четко заявленной пользой.
10. Появятся тысячи криптокомпаний, но только несколько из них добьются успеха.
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