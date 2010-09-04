Криптобиржа Bitfinex будет отстаивать свою репутацию в суде - Новости криптовалют | MMGP
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Криптобиржа Bitfinex будет отстаивать свою репутацию в суде

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Криптобиржа Bitfinex будет отстаивать свою репутацию в суде

Представители Bitfinex не намерены сидеть сложа руки, пока в Твиттере распускаются слухи, негативно влияющие на репутацию одной из крупнейших криптобирж в мире.

Для защиты репутации и начала процесса против недоброжелателей Bitfinex прибегла к услугам международной юридической компании Steptoe & Johnson, сообщает HashTelegraph.

Представители биржи намерены «должным образом» ответить на предъявленные обвинения, а сделать это можно только подав иски против тех, кто распространяет не соответствующую действительности информацию.

«Все сделанные этими людьми заявления являются ложью и были сделаны с одной целью — посеять панику среди криптопользователей. Наша компания намерена принять меры против этого распространителя слухов и его пособников»,— говорит адвокат Bitfinex Стюарт Хегнер.

По всей видимости, речь идет о пользователе Bitfinex’ed, который обвинил биржу в том, что она продает активы Tether, не обеспеченные реальными долларами и сообщил, что Bitfinex может повторить «успех» японской биржи MtGox, которая закрылась, объявив себя банкротом.

Тем не менее Bitfinex’ed не боится судебного разбирательства. Он считает, что реакция биржи — это просто попытка сохранить лицо: компания начнет подавать иски, а потом как бы забудет об их существовании.

«В прошлом Bitfinex уже подавала заведомо проигрышные иски, не собираясь доводить их до конца», — сказал он и в качестве примера привел дело Bitfinex против Fargo.

Источник.
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