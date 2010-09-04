Craigslist добавил возможность расчетов в биткоинах - Новости криптовалют | MMGP

Популярная платформа частных объявлений Craigslist сделала небольшой, но крайне важный апгрейд, предоставив своим пользователям возможность принимать платежи в биткоинах.
До сих пор авторы объявлений могли указывать возможность приема криптовалюты исключительно в тексте самих объявлений, однако теперь Craigslist добавил в форму создания сообщения специальное поле, в котором можно указать биткоин в качестве одной из опций.
Дополнительно в поиск по Craigslist добавлен специальный фильтр, позволяющий пользователям находить товары и услуги, предлагаемые за биткоин.
Craigslist работает с 1995 года и является одним из наиболее популярных сайтов частных объявлений не только в США (более 80 млн объявлений и более 50 млрд просмотров страниц в месяц), но и во всем мире. Одной из особенностей платформы является географический поиск и таргетирование объявлений.
По данным аналитического ресурса Alexa, Craigslist занимает 106 место по популярности в мире и 16-е место в США. В среднем, каждый пятый житель США пользуется услугами портала как минимум раз в месяц.
Добавление возможности расчетов в биткоинах поможет значительному количеству пользователей, которые, возможно, еще не слышали о криптовалюте, сделать первые шаги на пути знакомства с этой экосистемой.
Источник
.