Разработчики Zcash представили дорожную карту на 2018 год - Новости криптовалют | MMGP

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Разработчики Zcash представили дорожную карту на 2018 год

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Разработчики Zcash представили дорожную карту на 2018 год


Команда разработчиков Zcash опубликовала дорожную карту апгрейдов, имплементация которых планируется на 2018 год. В частности, указана ориентировочная дата релиза протокола Sapling, который подведет черту под нынешней имплементацией протокола Sprout, после чего проект перейдет на новый этап развития.

Запись об этом от имени сооснователя Zcash Зуко Уилкоксаи CTO Натана Уилкокса размещена в блоге проекта.

Помимо этого, разработчики сообщили о другом, ранее не анонсировавшемся обновлении под названием Overwinter – его релиз намечен на июнь 2018 года. Основной задачей Overwinter будет сделать дальнейшие обновления более безопасными для пользователей даже в случае, когда в сети происходит конфликт системы управления.

Дополнительные детали Overwinter разработчики Zcash обещают обнародовать в ближайшее время.

Что касается ключевого обновления сети Sapling, оно запланировано на сентябрь следующего года.

«С активацией Sapling будут существенно улучшены характеристики времени и памяти защищенных транзакций. Это, в свою очередь, позволит реализовать поддержку мобильного кошелька», — пишут разработчики Zcash.

Sapling будет поддерживать настройку параметров Powers of Tau, что должно существенным образом сократить вероятность возникновения проблем и рисков при установке приложений, использующих технологию zkSNARK.

Одна из главных задач zk-SNARK – обеспечить полное шифрование транзакций в блокчейне и защиту связанных с ними метаданных. Иными словами, zk-SNARK также можно назвать своего рода механизмом, при помощи которого можно доказать владение информацией, не разглашая сам этот факт и без какого-либо взаимодействия между сторонами. Ранее сообщалось, что технологию также планируют задействовать разработчики Ethereum.

Также в сообщении разработчиков говорится, что в ближайшее время в сети Zcash могут быть реализованы и другие обновления, в том числе доработки системы смарт-контрактов и механизмов консенсуса.

«В число возможных обновлений входят улучшения масштабируемости, которые позволят осуществлять неограниченное число транзакций, новые алгоритмы консенсуса, такие как Proof-of-Stake, а также приватные и масштабируемые смарт-контракты».

Напомним, 28 октября исполнился один год с момента запуска сети Zcash.

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