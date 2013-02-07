HASHKABY LTD-hashkaby.com - HYIP от 61% в месяц | MMGP

Добро пожаловать на сайт HashKaby Limited! Если вы окажетесь здесь, вы определенно в поисках надежных и выгодных инвестиций. Да, вы как раз в нужном месте! Наша компания предлагает доверительные управление активами самого высокого качества на основе иностранной валюты и прибыльной торговли через обмены Bitcoin. Там нет другого мирового финансового рынка, который может гарантировать ежедневную способность генерировать постоянную прибыль с большими колебаниями цен на Bitcoin. Предлагаемые условия для укрепления сотрудничества будет приняты всеми, кто использует криптовалюту и знает о его фантастических перспективах. Ваш депозит работает на постоянной основе, и получает прибыль каждый день с возможностью вывести прибыль мгновенно. Присоединяйтесь к нашей компании сегодня и начать зарабатывать высокую прибыль!
Тарифные планы:
5%
ЕЖЕДНЕВНО
МИНИМУМ 0.001 BTC
10%
ЕЖЕДНЕВНО
МИНИМУМ 0.100 BTC
15%
ЕЖЕДНЕВНО
МИНИМУМ 0.500 BTC
Мин.депозит:0.001BTC
Мин.вывод:0.0005BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:5%
Тип выплат:инстант