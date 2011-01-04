Чего ждать от следующих флагманов Sony? - Новости технологий и интернета | MMGP

В сети были замечены первые фотографии будущих флагманов Sony, подтверждающие заявление представителей компании о полном переосмыслении дизайна новых смартфонов. Судя по имеющейся информации, в скором времени нас ждёт как минимум два аппарата от японского производителя с тонкими рамками вокруг экрана. Кроме этого, Sony, похоже, всё же оснастит свои новинки двойной камерой.
По данным источников, аппарат со стеклянной задней крышкой будет следующим топовым смартфоном Sony. Он получит 4K-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев, новый восьмиядерный процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 ГБ, двойную камеру и фронтальные стереодинамики.
О модели в цельнометаллическом корпусе известно куда меньше информации. По фото видно, что у неё имеется двойная камера и фронтальные стереодинамики, а сканер отпечатков пальцев находится на задней стороне.
Новые смартфоны могут представить уже в начале следующего года на CES или MWC.
Источник: 4PDA