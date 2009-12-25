Что будет с крипторынком после запуска фьючерсов? - Новости криптовалют | MMGP

Рынок криптовалют, кажется, сходит с ума. Чем выше поднимается цена биткоина, тем сильнее становятся колебания. Первые в истории фьючерсы на биткоин начнут торговаться уже в понедельник. Чем все закончится?
На некоторых биржа цена биткоина взлетала до $200 тыс. На GDAX, например, котировки поднимались до $19697, а затем падали до $13,788. Это колоссальные движения, абсолютно несвойственные привычным рынкам. Впрочем, это совсем другой и новый рынок.
Zerohedge
Стоит отметить, что после запуска фьючерсных контрактов такие безумные колебания станут не совсем возможными, торги постоянно бы прерывались. Дело в том, что правила биржи CME Group предусматривают двухминутную паузу в торгах, если цена контракта увеличивается или падает на 7% от расчетной цены закрытия предыдущего дня.
Еще одна двухминутная пауза наступает, если разрыв увеличится до 13%. И сделки вообще не проводятся, если цена отклоняется на 20% и выше.
Другая биржа - Cboe Global Markets, где торги начнутся 18 декабря, - имеет свои собственные правила приостановки торгов на две минуты. Это происходит, если цены растут или падают на 10%. На 5 минут торги прерываются, если отклонение достигает 20%.
Если посмотреть на ход торгов биткоином в последние несколько дней, то все эти лимиты были достигнуты. Вот как это выглядело:
Zerohedge
Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/94940