Инвестиции в криптовлюту. 40% годовых! - Инвестирование в криптовалюты | MMGP

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Инвестиции в криптовлюту. 40% годовых!
Все, что нужно - это определить какой доход Вы бы хотели получать.
Доступны следующие вклады:
Вклад SILVER
$ 15 000
Доходность: 0.2%-1.2% в день
Срок вклада: 375 рабочих дней
Вклад GOLD
$ 31 000
Доходность: 0.2%-1.2% в день
Срок вклада: 450 рабочих дней
Вклад PLATINUM
$ 63 000
Доходность: 0.2%-1.2% в день
Срок вклада: 525 рабочих дней
По всем вопросам обращайтесь:
Skype/e-mail: ni-ki-ta(dog)live.ru
Telegram t.me/nikita_91
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