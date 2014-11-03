Почему создатели NEO не афишируют свою связь с компанией OnChain? - Другие криптовалюты | MMGP

Почему создатели NEO не афишируют свою связь с компанией OnChain? NEO криптовалюта новости хоть и публикует регулярно, но практически не упоминает о своей связи с компанией OnChain. Почему?



По какой причине партнерство засекречено?



Основатели NEO Da HongFei и Эрик Чжан основали компанию под названием OnChain. Понимание OnChain имеет решающее значение для эффективного восприятия NEO. Это не одна и та же компания, но их интересы совпадают, и у них есть партнерство. Система OnChain, известная как DNA (Decentralized Network Architecture), направлена на работу с китайским бизнесом и правительством. NEO выступает в качестве основы ДНК. Если OnChain может интегрироваться с китайским бизнесом и правительством, это значительно ускорит принятие упомянутой цифровой монеты.



В конечном счете, ДНК развивает общественные и частные блок-цепи для бизнеса. Эти блок-цепи затем объединяются с китайской криптовалютой NEO, чтобы присоединиться к децентрализованной экономике. Тогда предприятия имеют все преимущества как частных, так и общественных блоков. Подумайте о NEO как о предоставлении публичных блоков и ДНК для OnChain, обеспечивающих частные блокировки. В случае слияния они могут объединить все лучшие качества обоих миров.



Краткий обзор



OnChain имеет несколько проектов и партнерств и заслуживает заметки в новостях о том, что все они способствуют экосистеме своей ДНК.



Основанная в 2014 году, первая китайская компания blockchain присоединится к Hyperledger - сотрудничеству проектов, которые направлены на интеграцию блокчейнов с установленными компаниями.



Legal Chain - работает с Microsoft China в оцифровке и защите подписей с помощью технологии blockchain. Стратегический партнер Microsoft China по нескольким проектам работал с японским министерством экономики, торговли и промышленности. Партнер проголосовал за 50 лучших компаний Fintech KPMG в Китае. Партнерство с Alibaba заключено для предоставления услуги сертификации по электронной почте для инвесторов Ali Cloud из Fosun Group - крупнейшего частного конгломерата Китая - для интеграции OnChain в их бизнес.



Сотрудничество с китайским региональным правительством сводится к использованию OnChain для развития общественных услуг и цифровой идентификации.









Недавняя разработка OnChain была посвящена онтологии ICO. Онтология использует ту же архитектуру, что и китайская криптовалюта NEO, но работает с предприятиями в создании частной, зашифрованной сети передачи данных. По сути, это важно, когда у нас обеспеченная информация, но нам также нужно, чтобы она была частной. Это позволит людям безопасно довести эту информацию до блокировок.



Честно говоря, не совсем понятно, почему NEO криптовалюта в новостях своих активно не рекламирует свое сотрудничество с OnChain? NEO сама по себе является солидной, предлагая несколько потенциальных преимуществ по сравнению с Ethereum. Но в сочетании с OnChain китайская криптовалюта NEO действительно в состоянии реализовать себя как интеллектуальную экономическую платформу Востока.



Сравнение получаемых преимуществ



Преимущества партнерства с Ethereum: эквивалент Эфириума - это Enterprise Ethereum Alliance, инициатива blockchain с открытым исходным кодом, посвященная связыванию монеты с деловым миром. Их список партнерских отношений является надежным и впечатляющим: BP, HP, Toyota, MasterCard, Microsoft, Intel и многих других.



Преимущества партнерства с OnChain. Оба продукта обладают обширным опытом и многочисленными наградами в обеспечении блокировки бизнеса. Они работают с компаниями и правительствами на Востоке. Партнеры являются огромным компонентом потенциала NEO.



А что такое NEOX?



NEOX - это версия атомных свопов китайской криптовалюты NEO (непосредственно замена токенов без обмена) и интеграция кросс-цепочек, позволяющая людям обменять цифровые активы и осуществлять транзакцию между различными цепочками. NEOX также позволяет интеллектуальным контрактам взаимодействовать между цепочками.



Версия атомных свопов важна, потому что она позволяет сотрудничать между блочными цепями (как частными, так и публичными), созданными компанией OnChain и публичной блок-цепочкой NEO. По мере развития новых компонентов Smart Economy NEOX свяжет их все вместе.



Ethereum же, в свою очередь, обладает способностью выполнять атомные свопы, но в однократном режиме. С многократностью система не справится. Но и без китайской криптовалюты NEO Эфириуму никак не обойтись. Ethereum будет нуждаться во внешнем приложении для обеспечения крупномасштабной кросс-цепной интеграции.



В завершение

С компанией OnChain благополучно познакомились. О её пользе для развития китайской криптовалюты NEO узнали. И даже разобрались в том, насколько выгодным станет партнёрство между компанией OnChain, и цифровыми монетами Эфириумом и NEO. А вот ответ на вопрос так и не нашли. Может, вы подскажете, почему создатели NEO не афишируют свою связь с компанией OnChain?





------------------------

Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Создатели криптовалют прекрасно осознают тот факт, что чем больше они рассказывают о важных моментах, тем активнее пользователи поддерживают цифровые активы. Но вот парадокс,хоть и публикует регулярно, но практически не упоминает о своей связи с компанией OnChain. Почему?Основатели NEO Da HongFei и Эрик Чжан основали компанию под названием OnChain. Понимание OnChain имеет решающее значение для эффективного восприятия NEO. Это не одна и та же компания, но их интересы совпадают, и у них есть партнерство. Система OnChain, известная как DNA (Decentralized Network Architecture), направлена на работу с китайским бизнесом и правительством. NEO выступает в качестве основы ДНК. Если OnChain может интегрироваться с китайским бизнесом и правительством, это значительно ускорит принятие упомянутой цифровой монеты.В конечном счете, ДНК развивает общественные и частные блок-цепи для бизнеса. Эти блок-цепи затем объединяются с, чтобы присоединиться к децентрализованной экономике. Тогда предприятия имеют все преимущества как частных, так и общественных блоков. Подумайте о NEO как о предоставлении публичных блоков и ДНК для OnChain, обеспечивающих частные блокировки. В случае слияния они могут объединить все лучшие качества обоих миров.OnChain имеет несколько проектов и партнерств и заслуживает заметки в новостях о том, что все они способствуют экосистеме своей ДНК.Основанная в 2014 году, первая китайская компания blockchain присоединится к Hyperledger - сотрудничеству проектов, которые направлены на интеграцию блокчейнов с установленными компаниями.Legal Chain - работает с Microsoft China в оцифровке и защите подписей с помощью технологии blockchain. Стратегический партнер Microsoft China по нескольким проектам работал с японским министерством экономики, торговли и промышленности. Партнер проголосовал за 50 лучших компаний Fintech KPMG в Китае. Партнерство с Alibaba заключено для предоставления услуги сертификации по электронной почте для инвесторов Ali Cloud из Fosun Group - крупнейшего частного конгломерата Китая - для интеграции OnChain в их бизнес.Сотрудничество с китайским региональным правительством сводится к использованию OnChain для развития общественных услуг и цифровой идентификации.Недавняя разработка OnChain была посвящена онтологии ICO. Онтология использует ту же архитектуру, что и, но работает с предприятиями в создании частной, зашифрованной сети передачи данных. По сути, это важно, когда у нас обеспеченная информация, но нам также нужно, чтобы она была частной. Это позволит людям безопасно довести эту информацию до блокировок.Честно говоря, не совсем понятно, почемусвоих активно не рекламирует свое сотрудничество с OnChain? NEO сама по себе является солидной, предлагая несколько потенциальных преимуществ по сравнению с Ethereum. Но в сочетании с OnChainдействительно в состоянии реализовать себя как интеллектуальную экономическую платформу Востока.Преимущества партнерства с Ethereum: эквивалент Эфириума - это Enterprise Ethereum Alliance, инициатива blockchain с открытым исходным кодом, посвященная связыванию монеты с деловым миром. Их список партнерских отношений является надежным и впечатляющим: BP, HP, Toyota, MasterCard, Microsoft, Intel и многих других.Преимущества партнерства с OnChain. Оба продукта обладают обширным опытом и многочисленными наградами в обеспечении блокировки бизнеса. Они работают с компаниями и правительствами на Востоке. Партнеры являются огромным компонентом потенциала NEO.NEOX - это версия атомных свопов(непосредственно замена токенов без обмена) и интеграция кросс-цепочек, позволяющая людям обменять цифровые активы и осуществлять транзакцию между различными цепочками. NEOX также позволяет интеллектуальным контрактам взаимодействовать между цепочками.Версия атомных свопов важна, потому что она позволяет сотрудничать между блочными цепями (как частными, так и публичными), созданными компанией OnChain и публичной блок-цепочкой NEO. По мере развития новых компонентов Smart Economy NEOX свяжет их все вместе.Ethereum же, в свою очередь, обладает способностью выполнять атомные свопы, но в однократном режиме. С многократностью система не справится. Но и безЭфириуму никак не обойтись. Ethereum будет нуждаться во внешнем приложении для обеспечения крупномасштабной кросс-цепной интеграции.С компанией OnChain благополучно познакомились. О её пользе для развитияузнали. И даже разобрались в том, насколько выгодным станет партнёрство между компанией OnChain, и цифровыми монетами Эфириумом и NEO. А вот ответ на вопрос так и не нашли. Может, вы подскажете, почему создатели NEO не афишируют свою связь с компанией OnChain?------------------------

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

ТОП 1 блог о ХАЙПах в СНГ

Green Bar EV SSL Certificate - Гринбар + Компания RU, USA, DE, AU, NZ, HK, IE от 199$ __________________ Последний раз редактировалось Александра 81; Сегодня в 21:24 .