Почему создатели NEO не афишируют свою связь с компанией OnChain? - Другие криптовалюты | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,058 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Почему создатели NEO не афишируют свою связь с компанией OnChain?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Форум о других криптовалютах. Обсуждение всех остальных криптовалют, кроме Bitcoin и Ethereum.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Результаты опроса: Как думаете, партнерство умышленно скрывается от нас?
Да кто же их поймет! 0 0%
А смысл скрывать, если даже власти дали зелёный свет? 0 0%
Как-то об этом не задумывался 0 0%
Свой ответ напишу в теме 0 0%
Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:22
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 9,023
Благодарностей: 2,883
УГ: 9
КП: 0.273
подарки
Почему создатели NEO не афишируют свою связь с компанией OnChain?
Создатели криптовалют прекрасно осознают тот факт, что чем больше они рассказывают о важных моментах, тем активнее пользователи поддерживают цифровые активы. Но вот парадокс, NEO криптовалюта новости хоть и публикует регулярно, но практически не упоминает о своей связи с компанией OnChain. Почему?

По какой причине партнерство засекречено?


Основатели NEO Da HongFei и Эрик Чжан основали компанию под названием OnChain. Понимание OnChain имеет решающее значение для эффективного восприятия NEO. Это не одна и та же компания, но их интересы совпадают, и у них есть партнерство. Система OnChain, известная как DNA (Decentralized Network Architecture), направлена на работу с китайским бизнесом и правительством. NEO выступает в качестве основы ДНК. Если OnChain может интегрироваться с китайским бизнесом и правительством, это значительно ускорит принятие упомянутой цифровой монеты.

В конечном счете, ДНК развивает общественные и частные блок-цепи для бизнеса. Эти блок-цепи затем объединяются с китайской криптовалютой NEO, чтобы присоединиться к децентрализованной экономике. Тогда предприятия имеют все преимущества как частных, так и общественных блоков. Подумайте о NEO как о предоставлении публичных блоков и ДНК для OnChain, обеспечивающих частные блокировки. В случае слияния они могут объединить все лучшие качества обоих миров.

Краткий обзор


OnChain имеет несколько проектов и партнерств и заслуживает заметки в новостях о том, что все они способствуют экосистеме своей ДНК.

Основанная в 2014 году, первая китайская компания blockchain присоединится к Hyperledger - сотрудничеству проектов, которые направлены на интеграцию блокчейнов с установленными компаниями.

Legal Chain - работает с Microsoft China в оцифровке и защите подписей с помощью технологии blockchain. Стратегический партнер Microsoft China по нескольким проектам работал с японским министерством экономики, торговли и промышленности. Партнер проголосовал за 50 лучших компаний Fintech KPMG в Китае. Партнерство с Alibaba заключено для предоставления услуги сертификации по электронной почте для инвесторов Ali Cloud из Fosun Group - крупнейшего частного конгломерата Китая - для интеграции OnChain в их бизнес.

Сотрудничество с китайским региональным правительством сводится к использованию OnChain для развития общественных услуг и цифровой идентификации.




Недавняя разработка OnChain была посвящена онтологии ICO. Онтология использует ту же архитектуру, что и китайская криптовалюта NEO, но работает с предприятиями в создании частной, зашифрованной сети передачи данных. По сути, это важно, когда у нас обеспеченная информация, но нам также нужно, чтобы она была частной. Это позволит людям безопасно довести эту информацию до блокировок.

Честно говоря, не совсем понятно, почему NEO криптовалюта в новостях своих активно не рекламирует свое сотрудничество с OnChain? NEO сама по себе является солидной, предлагая несколько потенциальных преимуществ по сравнению с Ethereum. Но в сочетании с OnChain китайская криптовалюта NEO действительно в состоянии реализовать себя как интеллектуальную экономическую платформу Востока.

Сравнение получаемых преимуществ


Преимущества партнерства с Ethereum: эквивалент Эфириума - это Enterprise Ethereum Alliance, инициатива blockchain с открытым исходным кодом, посвященная связыванию монеты с деловым миром. Их список партнерских отношений является надежным и впечатляющим: BP, HP, Toyota, MasterCard, Microsoft, Intel и многих других.

Преимущества партнерства с OnChain. Оба продукта обладают обширным опытом и многочисленными наградами в обеспечении блокировки бизнеса. Они работают с компаниями и правительствами на Востоке. Партнеры являются огромным компонентом потенциала NEO.

А что такое NEOX?


NEOX - это версия атомных свопов китайской криптовалюты NEO (непосредственно замена токенов без обмена) и интеграция кросс-цепочек, позволяющая людям обменять цифровые активы и осуществлять транзакцию между различными цепочками. NEOX также позволяет интеллектуальным контрактам взаимодействовать между цепочками.

Версия атомных свопов важна, потому что она позволяет сотрудничать между блочными цепями (как частными, так и публичными), созданными компанией OnChain и публичной блок-цепочкой NEO. По мере развития новых компонентов Smart Economy NEOX свяжет их все вместе.

Ethereum же, в свою очередь, обладает способностью выполнять атомные свопы, но в однократном режиме. С многократностью система не справится. Но и без китайской криптовалюты NEO Эфириуму никак не обойтись. Ethereum будет нуждаться во внешнем приложении для обеспечения крупномасштабной кросс-цепной интеграции.

В завершение

С компанией OnChain благополучно познакомились. О её пользе для развития китайской криптовалюты NEO узнали. И даже разобрались в том, насколько выгодным станет партнёрство между компанией OnChain, и цифровыми монетами Эфириумом и NEO. А вот ответ на вопрос так и не нашли. Может, вы подскажете, почему создатели NEO не афишируют свою связь с компанией OnChain?


------------------------
Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

ТОП 1 блог о ХАЙПах в СНГ
Green Bar EV SSL Certificate - Гринбар + Компания RU, USA, DE, AU, NZ, HK, IE от 199$
Последний раз редактировалось Александра 81; Сегодня в 21:24.
Александра 81 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создатели вируса на основе Monero "по-тихому" зарабатывают свою прибыль на "ваших ПК" OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 17 31.08.2017 17:46
Почему создатели пирамид предпочитают криптовалюты? veranika55 Псевдоинвестиции: общий форум 72 06.08.2017 15:18
Почему вы должны знать свою цену, если хотите жить так, как в своих мечтах? Kaneki Стратегия успеха 4 29.07.2017 16:13
Почему так важно выбрать «свою нишу» в бизнесе и как это сделать? onuschenko_kol9 Предпринимательство и собственный бизнес 29 27.01.2017 12:23
В 2016 взлетят тарифы на моб.связь. Будет ли моб. связь по карману простому украинцу? lannna Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.11.2015 15:30

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Дамирка
Алессандро Дель Пьеро. Последние гастроли
От Дамирка в разделе «Спорт-Чат»
Аватар Max Otto
Нагревательный табак и устройства для его потребления получат легальный статус
От Max Otto в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар nlobp
LightInTheBox - lightinthebox.com (Китай: Разное)
От nlobp в разделе «Интернет-магазины»
Аватар Творец
Мэр Ирпеня задекларировал 67 квартир :)
От Творец в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Ecologist - ecologist.biz
От Angel-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Drum13
Как реагируют рынки на повышение базовой ставки ФРС США
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
434,058
Тем
503,497
Сообщений
12,639,162

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram