Почему создатели NEO не афишируют свою связь с компанией OnChain? - Другие криптовалюты | MMGP

Создатели криптовалют прекрасно осознают тот факт, что чем больше они рассказывают о важных моментах, тем активнее пользователи поддерживают цифровые активы. Но вот парадокс, NEO криптовалюта новости
хоть и публикует регулярно, но практически не упоминает о своей связи с компанией OnChain. Почему?
По какой причине партнерство засекречено?
Основатели NEO Da HongFei и Эрик Чжан основали компанию под названием OnChain. Понимание OnChain имеет решающее значение для эффективного восприятия NEO. Это не одна и та же компания, но их интересы совпадают, и у них есть партнерство. Система OnChain, известная как DNA (Decentralized Network Architecture), направлена на работу с китайским бизнесом и правительством. NEO выступает в качестве основы ДНК. Если OnChain может интегрироваться с китайским бизнесом и правительством, это значительно ускорит принятие упомянутой цифровой монеты.
В конечном счете, ДНК развивает общественные и частные блок-цепи для бизнеса. Эти блок-цепи затем объединяются с китайской криптовалютой NEO
, чтобы присоединиться к децентрализованной экономике. Тогда предприятия имеют все преимущества как частных, так и общественных блоков. Подумайте о NEO как о предоставлении публичных блоков и ДНК для OnChain, обеспечивающих частные блокировки. В случае слияния они могут объединить все лучшие качества обоих миров.
Краткий обзор
OnChain имеет несколько проектов и партнерств и заслуживает заметки в новостях о том, что все они способствуют экосистеме своей ДНК.
Основанная в 2014 году, первая китайская компания blockchain присоединится к Hyperledger - сотрудничеству проектов, которые направлены на интеграцию блокчейнов с установленными компаниями.
Legal Chain - работает с Microsoft China в оцифровке и защите подписей с помощью технологии blockchain. Стратегический партнер Microsoft China по нескольким проектам работал с японским министерством экономики, торговли и промышленности. Партнер проголосовал за 50 лучших компаний Fintech KPMG в Китае. Партнерство с Alibaba заключено для предоставления услуги сертификации по электронной почте для инвесторов Ali Cloud из Fosun Group - крупнейшего частного конгломерата Китая - для интеграции OnChain в их бизнес.
Сотрудничество с китайским региональным правительством сводится к использованию OnChain для развития общественных услуг и цифровой идентификации.
Недавняя разработка OnChain была посвящена онтологии ICO. Онтология использует ту же архитектуру, что и китайская криптовалюта NEO
, но работает с предприятиями в создании частной, зашифрованной сети передачи данных. По сути, это важно, когда у нас обеспеченная информация, но нам также нужно, чтобы она была частной. Это позволит людям безопасно довести эту информацию до блокировок.
Честно говоря, не совсем понятно, почему NEO криптовалюта в новостях
своих активно не рекламирует свое сотрудничество с OnChain? NEO сама по себе является солидной, предлагая несколько потенциальных преимуществ по сравнению с Ethereum. Но в сочетании с OnChain китайская криптовалюта NEO
действительно в состоянии реализовать себя как интеллектуальную экономическую платформу Востока.
Сравнение получаемых преимуществ
Преимущества партнерства с Ethereum: эквивалент Эфириума - это Enterprise Ethereum Alliance, инициатива blockchain с открытым исходным кодом, посвященная связыванию монеты с деловым миром. Их список партнерских отношений является надежным и впечатляющим: BP, HP, Toyota, MasterCard, Microsoft, Intel и многих других.
Преимущества партнерства с OnChain. Оба продукта обладают обширным опытом и многочисленными наградами в обеспечении блокировки бизнеса. Они работают с компаниями и правительствами на Востоке. Партнеры являются огромным компонентом потенциала NEO.
А что такое NEOX?
NEOX - это версия атомных свопов китайской криптовалюты NEO
(непосредственно замена токенов без обмена) и интеграция кросс-цепочек, позволяющая людям обменять цифровые активы и осуществлять транзакцию между различными цепочками. NEOX также позволяет интеллектуальным контрактам взаимодействовать между цепочками.
Версия атомных свопов важна, потому что она позволяет сотрудничать между блочными цепями (как частными, так и публичными), созданными компанией OnChain и публичной блок-цепочкой NEO. По мере развития новых компонентов Smart Economy NEOX свяжет их все вместе.
Ethereum же, в свою очередь, обладает способностью выполнять атомные свопы, но в однократном режиме. С многократностью система не справится. Но и без китайской криптовалюты NEO
Эфириуму никак не обойтись. Ethereum будет нуждаться во внешнем приложении для обеспечения крупномасштабной кросс-цепной интеграции.
В завершение
С компанией OnChain благополучно познакомились. О её пользе для развития китайской криптовалюты NEO
узнали. И даже разобрались в том, насколько выгодным станет партнёрство между компанией OnChain, и цифровыми монетами Эфириумом и NEO. А вот ответ на вопрос так и не нашли. Может, вы подскажете, почему создатели NEO не афишируют свою связь с компанией OnChain?
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Автор: Александра 81
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