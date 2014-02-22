Эксперт назвал сферы, в которых будет полезен блокчейн - Горячие новости | MMGP

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Эксперт назвал сферы, в которых будет полезен блокчейн

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Эксперт назвал сферы, в которых будет полезен блокчейн


Технология блокчейн может стать революционной во многих сферах, в частности, в ведении земельного кадастра, госзакупках, транспорте, но надо сопоставлять возможную выгоду с затратами на ее внедрение. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал латвийский эксперт по финансовым технологиям Виктор Степановс.

Он был приглашен в качестве свидетеля защиты в Верховный суд Греции Ареопаг на слушания по делу россиянина Александра Винника — специалиста по информационным технологиям, обвиняемого американскими властями в отмывании 4 миллиардов долларов через биржу криптовалюты биткоин.

Блокчейн — децентрализованная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. На основе этой технологии работают, в частности, криптовалюты, в том числе самая популярная — биткоин. Главным преимуществом блокчейна считается безопасность, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в базе информацию, а также анонимность операций с криптовалютами.

Земля, госзакупки, транспорт

Цитата:
"Технология блокчейн интересна для государства прежде всего в таких вещах, как земельный кадастр. Он становится открытым для всех пользователей и неизменным задним числом. То есть нельзя, например, переписать шесть соток под Москвой, что они, оказывается, еще в 1972 году были завещаны другому человеку. Записи будут видны, журналы записей будут видны, они будут храниться не в одном месте, а децентрализованно. Соответственно, люди во Владивостоке могут посмотреть, что в Москве, а московский регистр может не просто центральной базой быть. В распределенной базе можно посмотреть, что на Камчатке или в Калининграде", — сказал эксперт.
При этом он подчеркнул, что необходимо найти равновесие между открытым характером блокчейна и конфиденциальностью данных.

Цитата:
"Что важно в блокчейн-технологии — это открытый регистр. И тут вопрос конфиденциальности финансовой базы тоже очень важен. Потому что открытый ресурс — это, с одной стороны, честные правила, но в то же время это как всеобщая декларация налогов и доходов. Это означает, что ты должен быть прозрачным, ты не скажешь — "я не чиновник и не должен отчитываться", — заметил Степановс.
По его мнению, технология блокчейн также очень перспективна, например, для госзакупок. "За этим будущее… Будущее в таких вещах, как госзакупки, когда будет не просто их видно, но будет видно, откуда пришли, откуда ушли, какая компания выполнила, какая компания вернула. Через блокчейн это будет очень прозрачно. Люди за это будут благодарны государству", — уверен эксперт.

Блокчейн, по его мнению, также имеет будущее в логистике, в движении транспорта. "Можно будет видеть, где находятся поезда. Это будет прозрачно для всех. Сейчас мы пользуемся такими псевдовещами, как открытый регистр движения самолетов в небе. Все уже к этому привыкли. По факту это данные с многих систем локаций, слежения сделаны доступными для всех. Так будет и для трамвайного парка, для движения всех трамваев и троллейбусов по городу. Так будет для такси, у которых есть лицензия, — ездят они или нет. Это будет в распределенном открытом регистре. Это идет на пользу обществу", — заявил Степановс.

Цена вопроса

Однако блокчейн не может быть задействован во всех сферах, и нужно еще понять, будет ли его внедрение экономически целесообразным, отметил он.

"Нужно помнить и о цене внедрения — сколько ты готов заплатить. Это требует денег, вложений, и нужно понимать, что это даст. Экономическая целесообразность тоже важная вещь. Сейчас это никто не рассматривает, все смотрят с позиции юношеского максимализма: что это все придет и все изменит", — сказал Степановс.

Отвечая на вопрос о контроле за доходами и налогами, Степановс сказал, что при использовании блокчейна скрыть их будет сложнее. "Но те люди, которые как-то уходят от налогов, все равно будут находить схемы, как это сделать", — уверен он.

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"Если мы посмотрим на крупные компании, например, американские, на ту же самую Apple, то мы увидим, что все деньги она "двигает" через Ирландию. И мало того, она договорилась с государством о совершенно другой налоговой ставке, нежели у всего Евросоюза", — отметил эксперт.
Но для большинства людей применение блокчейна все же пойдет на пользу.

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"Они будут видеть денежные потоки, которые станут прозрачными. И не нужно будет идти к чиновнику и спрашивать, достаточно будет зайти в общий регистр и посмотреть что, как, куда. И не просто почему (тендер) выиграла какая-то компания, а сколько она реально потратила, каким субподрядчикам заплатила", — пояснил эксперт.
Цитата:
"Когда все это будет доступно, ты сможешь волнующие тебя вопросы, например, благоустройство твоего дворика, посмотреть. Государство будет шаг за шагом внедрять это все", — заключил Степановс.
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