На Украине владельцы автомобилей на еврономерах заплатили около 40 млн грн штрафов - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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На Украине владельцы автомобилей на еврономерах заплатили около 40 млн грн штрафов

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На Украине владельцы автомобилей на еврономерах заплатили около 40 млн грн штрафов

Доброго времени, друзья!

С интересом вам сообщаю, что украинская государственная фискальная служба в 2017 году уже успела взыскать около 40 млн грн штрафов по причине нарушения срока транзита и срока временного ввоза европейских автомобилей.

Об этом заявил Василий Поизд - директор департамента организации по противодействию таможенным правонарушений, а также международного взаимодействия в своем интервью изданию Украинские Новости.

Отмечается, что в результате рассмотрения дел, которые были составлены в отношении правонарушителей, и предусмотрены статьями 470, 481 украинского таможенного кодекса, в бюджет страны удалось взыскать штрафов, что превышают сумму 39 млн грн.

Более того, Василий Поизд отметил, что превышение сроков по временному ввозу товаров в Украину не больше чем на 3-ое суток подразумевает за собой предупреждение, а затем штраф в размере 50 необлагаемых налогом минимумальных доходов граждан (850 грн).

Более того, если подобные превышения сроков по временному ввозу будут составлять больше чем трое суток, но меньше чем 10 суток, то такой штраф составит 300 не облагаемых минимумов или 5,1 тысячу гивен.

Так при превышении срока по временному ввозу товаров на территорию Украины более чем на 10 дней, штраф будет составлять 1 тыс. не облагаемых минимумов доходов, или 17 тыс. грн.

Также в ГФС сообщили, что на данный момент на Украине незаконно находятся около 150 тысяч автомобилей с европейскими номерами к которым обязательно будут предьявлены штрафные санкции.

Друзья, что думаете о вышеизложенном? Пригнал кто то из вас себе нерастаможенную машинку с Европы? Жду ваших отзывов!

Специально для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 21:15.
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