Проезд в столичных маршрутках снова подорожает - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Проезд в столичных маршрутках снова подорожает

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Старый Сегодня, 20:15
#1
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Проезд в столичных маршрутках снова подорожает
В маршрутках столицы и пригорода из-за подорожания топлива вырастет цена за проезд.

Об этом сообщил член Ассоциации перевозчиков Киева Юрий Артеменко, пишет УНН.

“Проезд в маршрутках столицы поднимется с 5-6 грн до 8-9. Стоимость пригородных рейсов возрастет с 12-16 грн до 20”, – сказал Юрий.

Цена литра бензина марки А-95 с начала осени выросла на 12% – до 28 грн за литр. Стоимость дизтоплива увеличилась на 14,6% – до 26 грн.

Среди причин роста цен на стеллах называют подорожание нефти, ослабление гривны, временную остановку одного из украинских НПЗ и блокаду Нововолынского терминала, через который отгружается топливо.

По материалам УНН
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Старый Сегодня, 20:41
#2
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Re: Проезд в столичных маршрутках снова подорожает
20 гривен - разве это дорого для столицы? Я не знаю, конечно, я не в курсе, какие зарплаты в Киеве.
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