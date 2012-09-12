Проезд в столичных маршрутках снова подорожает - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

В маршрутках столицы и пригорода из-за подорожания топлива вырастет цена за проезд.
Об этом сообщил член Ассоциации перевозчиков Киева Юрий Артеменко, пишет УНН.
“Проезд в маршрутках столицы поднимется с 5-6 грн до 8-9. Стоимость пригородных рейсов возрастет с 12-16 грн до 20”, – сказал Юрий.
Цена литра бензина марки А-95 с начала осени выросла на 12% – до 28 грн за литр. Стоимость дизтоплива увеличилась на 14,6% – до 26 грн.
Среди причин роста цен на стеллах называют подорожание нефти, ослабление гривны, временную остановку одного из украинских НПЗ и блокаду Нововолынского терминала, через который отгружается топливо.
По материалам УНН