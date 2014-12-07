Сможет ли Bitcoin достичь цены в $1 млн? Обсуждение криптовалюты BTC - BiziAlen | MMGP

Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,044 пользователей.
Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - .
Сможет ли Bitcoin достичь цены в $1 млн? Обсуждение криптовалюты BTC
| "ZAROBLYATOR" - авторский блог пользователя BiziAlen
|
Сегодня, 20:48
|
Сегодня, 19:48
|
#1
|
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 6,079
Благодарностей: 3,681
УГ: 61
Подписок CT:
18
|
Сможет ли Bitcoin достичь цены в $1 млн? Обсуждение криптовалюты BTC
Бытует мнение, что курс битоина может вырасти до 1 млн. долларов в ближайшие 5-10 лет. Только при таком росте курса возможно окупать майнинг (затраты на электроэнергию и амортизацию мощностей).
Как вы считаете, сможет ли биткоин достичь данной цифры или будущее за криптовалютами без майнинга и на новых протоколах с быстрыми транзакциями?
|
|
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 20:48
Случайные темы
Raizex - raizex.cc
От Knjaz в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции»
|