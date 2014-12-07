Сможет ли Bitcoin достичь цены в $1 млн? Обсуждение криптовалюты BTC - BiziAlen | MMGP
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Сможет ли Bitcoin достичь цены в $1 млн? Обсуждение криптовалюты BTC

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Сможет ли Bitcoin достичь цены в $1 млн? Обсуждение криптовалюты BTC
Бытует мнение, что курс битоина может вырасти до 1 млн. долларов в ближайшие 5-10 лет. Только при таком росте курса возможно окупать майнинг (затраты на электроэнергию и амортизацию мощностей).

Как вы считаете, сможет ли биткоин достичь данной цифры или будущее за криптовалютами без майнинга и на новых протоколах с быстрыми транзакциями?
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Метки
биткоин, биткоин будущее, биткоин перспективы
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