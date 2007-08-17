Orioin Corp - orioncorp.biz - HYIP с почасовыми планами | MMGP
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Orioin Corp - orioncorp.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 19:27
#1
Любитель
 
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2017
Сообщений: 1,070
Благодарностей: 49
УГ: 0
КП: 0.004
Orioin Corp - orioncorp.biz
Я не админ и не владелец проекта

Дата открытия финансовой компании 9 декабрь 2017 года.

О компании:

Перевод с Google:

Цитата:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ORIONCORP.BIZ!

Как известно всем самым современным и перспективным направлениям деятельности для orioncorp.biz является торговля на мультивалютном рынке Форекс. Среди сотрудников компании - финансовые аналитики и эксперты в области торгового и финансового прогнозирования, они обладают достаточным опытом и, конечно же, необходимыми навыками для проведения эффективной и прибыльной торговли. В течение последних лет с 2012 года наши трейдеры разработали концепцию безубыточной торговли и в настоящее время используют уникальную стратегию, которая обеспечивает бесперебойную прибыль и обязательства по выплате инвесторам компании. Благодаря усилиям нашей профессиональной команды было разработано программное обеспечение для автоматической торговли (роботы Forex), которое частично используется в тестовом режиме и позволяет контролировать доступность входных сигналов и выбирать наиболее подходящие. Кроме того, эта платформа предназначена для ускорения и автоматизации процессов взаимодействия с инвесторами компании. Несколько лет опыта, совместная координация и строгое соблюдение принципов управления деньгами и рисками являются ключевыми чертами корпорации Orion. Часто начинающие на рынке Форекс должны приложить все усилия для достижения существенных результатов и получения стабильного дохода в долгосрочной перспективе. Очень трудно добиться успеха на собственной бирже, без достаточного торгового депозита, чтобы работать с комфортом и с большими партиями. Именно поэтому orioncorp.biz привлекает финансовые активы, чтобы сделать процесс зарабатывания на Forex более простым и интуитивным. Торговая стратегия компании включает внутридневную автоматическую торговлю с популярными инструментами валюты. Сегодня любой может стать инвестором для получения пассивного дохода в результате прибыльной торговли. orioncorp.biz предлагает легкий старт для тех, кто решил зарабатывать онлайн. Мы многое сделаем для вас!

MAKE A DEPOSIT:

Select a plan:
1.12% HOURLY FOR 96 HOURS
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $8.00 - $300.99 1.08
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Plan 1 $10.00 - $500.99 11.30
Plan 2 $501.00 - $5000.99 11.60
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PAYEER,USD
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Выплаты инстант.


Посмотрите сайт здесь: https://www.orioncorp.biz/



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Да, мы предлагаем 2-уровневую реферальную программу, вы можете заработать 2% на первом уровне и 1% на втором уровне непосредственно из депозитов, сделанных вашими рефералами.


Мой вклад:



12.09.17 15:21 Перевод счёта -10.00 Отправленный платеж: 10.00 USD на счет U14851003 от U11812649. Пакет: 197850586. Напоминание: оплата в корзине. Депозит на orioncorp.biz Пользователь pino.
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dani0601 на форуме  
Старый Сегодня, 19:44
#2
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 26
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.10.2015
Сообщений: 555
Благодарностей: 69
УГ: 2
КП: 0.000
Re: Orioin Corp - orioncorp.biz
Высказаться никто не хочет?
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6lymon6 на форуме  
Старый Сегодня, 19:56
#3
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,699
Благодарностей: 1,727
УГ: 18
КП: 0.000
подарки
Re: Orioin Corp - orioncorp.biz
Цитата:
Сообщение от 6lymon6 Посмотреть сообщение
Высказаться никто не хочет?
Украина на карте отображена правильно. Респект, админ! -)
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Последний раз редактировалось ssergiuss; Сегодня в 20:01.
ssergiuss на форуме  
Сказали спасибо:
Aleksssss (Сегодня)
Старый Сегодня, 20:01
#4
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.12.2015
Сообщений: 2,713
Благодарностей: 717
УГ: 8
КП: 0.037
Re: Orioin Corp - orioncorp.biz
Mexico U14851003
верик.траст 0.8
что то не припоминаю мексиканских кошелей в хайпах
может кто играл с мексиканцами ?
__________________
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conquest на форуме  
Старый Сегодня, 20:03
#5
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 26
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.10.2015
Сообщений: 555
Благодарностей: 69
УГ: 2
КП: 0.000
Re: Orioin Corp - orioncorp.biz
Ждём вердиктa HYIP-Killer2016 , в теме
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6lymon6 на форуме  
Старый Сегодня, 20:25
#6
Любитель
 
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2017
Сообщений: 1,070
Благодарностей: 49
УГ: 0
КП: 0.004
Автор темы Re: Orioin Corp - orioncorp.biz


Received Payment 0.1 USD from account U14851003 to account U11812649. Batch: 197856681. Memo: API Payment. Withdraw to pino from orioncorp.biz.
__________________
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dani0601 на форуме  
Старый Сегодня, 20:36
#7
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 26
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.10.2015
Сообщений: 555
Благодарностей: 69
УГ: 2
КП: 0.000
Re: Orioin Corp - orioncorp.biz
Цитата:
Сообщение от conquest Посмотреть сообщение
может кто играл с мексиканцами ?
Проверим мексиканца
деп
Цитата:
Номер транзакции # 197857338
Оплата со счета: U11...
Оплата на счет: U14851003 (Orion Corp)
Сумма: 8.00 USD
Примечание: Deposit to orioncorp.biz
Оплата прошла успешно

Ваш номер batch для подтверждения 197857338
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