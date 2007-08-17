Orioin Corp - orioncorp.biz - HYIP с почасовыми планами | MMGP

Я не админ и не владелец проекта
Дата открытия финансовой компании 9 декабрь 2017 года.
О компании:
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ORIONCORP.BIZ!
Как известно всем самым современным и перспективным направлениям деятельности для orioncorp.biz является торговля на мультивалютном рынке Форекс. Среди сотрудников компании - финансовые аналитики и эксперты в области торгового и финансового прогнозирования, они обладают достаточным опытом и, конечно же, необходимыми навыками для проведения эффективной и прибыльной торговли. В течение последних лет с 2012 года наши трейдеры разработали концепцию безубыточной торговли и в настоящее время используют уникальную стратегию, которая обеспечивает бесперебойную прибыль и обязательства по выплате инвесторам компании. Благодаря усилиям нашей профессиональной команды было разработано программное обеспечение для автоматической торговли (роботы Forex), которое частично используется в тестовом режиме и позволяет контролировать доступность входных сигналов и выбирать наиболее подходящие. Кроме того, эта платформа предназначена для ускорения и автоматизации процессов взаимодействия с инвесторами компании. Несколько лет опыта, совместная координация и строгое соблюдение принципов управления деньгами и рисками являются ключевыми чертами корпорации Orion. Часто начинающие на рынке Форекс должны приложить все усилия для достижения существенных результатов и получения стабильного дохода в долгосрочной перспективе. Очень трудно добиться успеха на собственной бирже, без достаточного торгового депозита, чтобы работать с комфортом и с большими партиями. Именно поэтому orioncorp.biz привлекает финансовые активы, чтобы сделать процесс зарабатывания на Forex более простым и интуитивным. Торговая стратегия компании включает внутридневную автоматическую торговлю с популярными инструментами валюты. Сегодня любой может стать инвестором для получения пассивного дохода в результате прибыльной торговли. orioncorp.biz предлагает легкий старт для тех, кто решил зарабатывать онлайн. Мы многое сделаем для вас!
MAKE A DEPOSIT:
Select a plan:
1.12% HOURLY FOR 96 HOURS
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $8.00 - $300.99 1.08
Plan 2 $301.00 - $1000.99 1.10
Plan 3 $1001.00 - $5000.00 1.12
Calculate your profit >>
12% DAILY FOR 10 DAYS
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $500.99 11.30
Plan 2 $501.00 - $5000.99 11.60
Plan 3 $5001.00 - $10000.00 12.00
Calculate your profit >>
Платежные системы:
Perfect Money,USD
PAYEER,USD
Advcash
Выплаты инстант.
Посмотрите сайт здесь: https://www.orioncorp.biz/
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Да, мы предлагаем 2-уровневую реферальную программу, вы можете заработать 2% на первом уровне и 1% на втором уровне непосредственно из депозитов, сделанных вашими рефералами.
Мой вклад:
12.09.17 15:21 Перевод счёта -10.00 Отправленный платеж: 10.00 USD на счет U14851003 от U11812649. Пакет: 197850586. Напоминание: оплата в корзине. Депозит на orioncorp.biz Пользователь pino.