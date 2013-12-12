Швейцария хочет сделать свои 1000 франков "вечными" - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Швейцария хочет сделать свои 1000 франков "вечными"

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Швейцария хочет сделать свои 1000 франков "вечными"



Швейцарская банкнота в 1000 франков считается самой дорогой в мире. А ещё она популярна из-за того, что является неплохим способом хранения своих сбережений - согласитесь удобно и довольно компактно.

Между тем, швейцарская пресса сообщает, что власти Швейцарии собираются в скором времени отменить 20-летний срок действия каждой из такой банкнот, то есть сделать их вообще "безлимитными".

Дело в том, что в Швейцарии любая банкнота имеет только 20-летний срок своего обращения. ЦБ Швейцарии примерно каждые 15 лет выпускает новые серии банкнот и если владелец банкноты видит на ней, что её 20-летний срок действия уже скоро истекает, то он может отнести её на обмен в отделения Швейцарского нацбанка (это и есть их ЦБ) и там ему выдадут новые деньги. Как говорится - это вам не Штаты, где доллар всегда остается долларом и принимается финрегулятором без всяких ограничений по срокам его выпуска ранее.

Между тем, такое положение дел со "старыми" банкнотами по всей видимости надоело и самим швейцарским властям. Сообщается, что ещё в конце лета министр финансов Швейцарии внёс в парламент страны проект поправок к "Закону о нацвалюте и средствах платежа" и пока Минфин Швейцарии собирается "амнистировать" все банкноты начиная 1976 года и по 1979 год включительно. То есть они снова будут годны к приему по всей территории этой страны и том числе и банкноты номиналом в 1000 франков.

На это вполне скорое решение властей Швейцарии уже болезненно отреагировал известный мировой борец с коррупцией, а именно организация "Transparency International". В заявлении по этому поводу говорится: "Решение Швейцарии сделать 1000 франков "вечными" может ещё только сильнее подтолкнуть взяточничество, уход от налогов, а также даст ещё больший толчок коррупционным схемам и финансированию терроризма. По-нашему мнению Швейцарии наоборот, следовало бы вообще отказаться от выпуска такой крупной купюры - это поёдет только всем на пользу. Проблема в том, что использование наличных не оставляет никаких следов. Кроме того, того хождение 1000-франковой банкноты - это хороший способ для многих нечестных людей не иметь контактов ни с налоговой ни с правоохранительными органами Швейцарии".

Тем временем в самой Швейцарии всё чаще слышны голоса тех, кто против вывода из оборота тысячефранковой купюры, поскольку, это по их мнению нанесет удар по частной жизни граждан и будет вести их в сторону большей "прозрачности". И кстати, доля тысячефранковых купюр в общей наличной денежной массе Швейцарии сейчас составляет более 60%, так что если вдруг их не станет, то это будет очень даже ощутимо для всех граждан этой страны.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5a2bfef6c4808
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