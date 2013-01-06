FOREX: СКАЗКА О БЕСПЛАТНОМ СЫРЕ ИЛИ КАК Я ХОТЕЛ СТАТЬ ВАЛЮТНЫМ ТРЕЙДЕРОМ - Forex: общий форум | MMGP

ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА
Будущее рисовалось мне волшебной сказкой. Рассвет в шикарной гостинице на берегу моря. Я просыпаюсь, выпиваю кофе, усаживаюсь в удобное кресло, раскрываю газету и начинаю свой рабочий день.
Через полчаса мне надо будет подойти к компьютеру и нажать пару клавиш. Больше от меня ничего не потребуется. Свои ежедневные 1000 долларов я уже заработал. Впереди день отдыха, счастья и безумных развлечений.
Лет десять назад друг рассказал мне о Форексе. То, что я услышал, казалось невероятным, но при этом было понятным, как таблица умножения. Ты вкладываешь 3000 долларов. Добрый дядя из банка дает тебе кредит 97000 долларов (правда, щедрость дяди была мне не совсем понятна) и на 100 000 долларов ты покупаешь, к примеру, фунты стерлингов и ждешь, пока курс вырастет на несколько тысячных долей. После этого продаешь свои фунты стерлингов.
В обычный день подобные колебания бывают раз в полчаса. Изменение курса на 0.0005 $ приносит тебе ни много ни мало 50 долларов. Сумма небольшая, но это за полчаса. Таким образом за день при удачном раскладе можно заработать 500 долларов. Надо ли говорить, что меня, бегающего по городу за 300 долларов в месяц, эта идея сильно заинтересовала.
Но имелись некоторые препятствия. Во*первых, все эти игры проводились на Западе, перевести 3000 долларов в зарубежный банк было не так*то просто. Во*вторых, торги велись на английском языке, которым на тот момент я владел очень слабо. И в*третьих - где их взять, эти 3000 долларов?
Но прошли годы. И Форекс, выражаясь языком рекламных агентов, пришел в наш дом. Появилась литература по Форексу на русском языке, хорошая и дешевая интернет*связь. К тому же благодаря фирмам*посредникам появилась возможность играть на колебаниях курсов валют, вкладывая не три тысячи долларов, а всего лишь сто.
Я зашел на сайт, скачал небольшую программу. Процедура установки была достаточно простой, и с ней я справился без труда. И вот на моем компьютере поползли графики. Я начал покупать, продавать, внимательно наблюдая за колебаниями курса и стараясь угадать, куда же выведет кривая.
Надо ли говорить, что за первый день я повысил свой демо*счет в два с половиной раза, и пожалел, что не играю на реальные деньги. Я был счастлив. Конечно, глупо было рассчитывать, что так будет всегда, но уж 15*20% в день я точно смогу зарабатывать… Мне рисовалась легкая беззаботная жизнь. Никаких начальников, никакой беготни по городу. Стучи по клавишам и ходи в ближайший банкомат за деньгами. Мне уже казалось, что я поймал свою синюю птицу.
КРАХ
Крах наступил на следующий день. Пара неудачных решений, и я потерял всю свою вчерашнюю прибыль. Я стал играть осторожнее, но к концу дня потерял все, что у меня было на демо*счете. Сказка рушилась, птица счастья ускользала из рук.
Наутро я успокоился и решил, что настала пора учиться. Я скачал несколько книг по торговле на валютном рынке и начал внимательно их изучать. Все оказалось не так просто. В ближайшие ночи я плохо спал, мне снились тренды, медведи, быки, бабочки и числа Фиббоначи. Я тонул в терминах, но прошла неделя, и все встало на свои места. Тогда я вновь решил попробовать свои силы. Я понял, что ошибался, пытаясь играть на курсе по наитию, как в рулетку.
Теперь я знал, как играть правильно. Я проанализировал график, почитал новости. Все ясно - курс должен расти. Но график начал вести себя непредсказуемо. Вместо того, чтобы расти по всем законам технического анализа, он устремился вниз, съедая мой демо*счет. Я вновь зарылся в книги, испытывал различные системы, но результат был один и тот же. Даже если поначалу мне удавалось заработать тысячу рублей, на следующей сделке я терял полторы, и мой демо*счет неумолимо приближался к нулю.
Новые прочитанные книги также не принесли утешения. Все они сообщали, что, в конечном счете, любой прогноз - вещь вероятностная, и принять на 100% верное решение практически невозможно. Один известный игрок на бирже вообще написал, что в этом деле важнее не холодный математический расчет, а интуиция. Я был разочарован. Оказалось, что Форекс - по сути, та же лотерея. А поскольку я твердо знал, что удача - дама капризная, то решил не связывать свою жизнь с этой игрой.
Рассказывают, что на экономических прогнозах первым стал зарабатывать Галилео Галилей. Этот ученый использовал свой мощный телескоп не только для наблюдений за звездами. Хорошая оптика позволяла ему увидеть купеческий корабль задолго до того, как он пристанет в порт, да еще и разглядеть, что этот корабль везет. Затем он шел к торговцам и сообщал, какие товары везут купцы, а они, благодаря этим сведениям, всегда вовремя избавлялись от излишков товара. Естественно, и практичный Галилео получал свою мзду.
Потом, уже в XVIII*-XIX веке, появилась торговля фьючерсами. Попросту говоря, фермер сеял пшеницу и, предполагая, что со своего поля он получит определенный урожай, занимал под этот урожай у торговца деньги. Купец мог продать расписку фермера другому купцу. Естественно, цена этой расписки (считай будущего урожая) колебалась в зависимости от погодных условий, стихийных бедствий типа нашествия саранчи, и появлялись ловкие спекулянты, которые начали играть и зарабатывать деньги на этих колебаниях.
Форекс (англ. FOREX - FOReign EXchange - обмен валют), который является чисто валютным рынком, появился сравнительно недавно. Еще в начале ХХ века курсы валют регулировались правительствами стран и были фиксированными. Но в 70*х годах было принято решение об экономическом регулировании курса валют, и они стали плавающими. Именно тогда возник рынок Форекс - место, где покупается и продается валюта, и где курс определяется не волею человека, а законами рынка. Появились и игроки, игравшие на колебаниях курса.
ФОРЕКС - ТА ЖЕ РУЛЕТКА
По сути, Форекс - та же рулетка. Только ставишь ты не на красное или черное, а на то, что доллар вырастет, и ждешь, оправдается ли твой прогноз. А брокерские фирмы, которые предоставляют тебе возможность поиграть на курсах валют - это аналог казино. Но, в отличие от казино, эти никогда не проигрывают. Казино, случается, терпят убытки, поскольку бывают умные игроки и неопытные крупье. Брокерские конторы свои комиссионные получают в любом случае.
Поэтому они настолько заинтересованы в том, чтобы вы играли, что тратят немыслимые деньги на рекламу, дарят учебники и проводят бесплатные семинары. Одно из таких пособий мне довелось недавно почитать. "Заниматься дилингом не намного труднее, чем раскрашивать стены на даче. Второе дольше и труднее.
Убедитесь сами…" В общем, 70% книги рисовали радужные перспективы игры на валютном рынке. Рассказы о замечательном человеке Джордже Соросе, который заработал миллиард благодаря взлету фунта стерлингов, рассказы о простых людях, которые зарабатывали за неделю до 1000 долларов, были способны очаровать любого скептика. А несколько глав, посвященных техническому анализу, позволяли убедиться, что это не азартная игра, а занятие для серьезных людей.
И лишь одну главу автор (мерси ему за честность!) посвятил тому, что, оказывается, на Форексе можно и проиграть. И на самом деле игра на Форексе - это очень тяжелая работа, которая требует максимальной выдержки, а порою колоссального нервного напряжения. А в конце этой одной*единственной главы автор сделал вывод, что проигрывают лишь неудачники, к которым читатель книги уж точно не относится. И заканчивает он словами: " Не давайте своему страху контролировать ваше поведение. Ваши эмоции не хотят, чтобы вы жили на Канарах. Они не хотят вас терять".
Но он не рассказал леденящих душу историй о разорившихся биржевых игроках, о множествах самоубийств в 30*х годах в Америке, когда тысячи людей на бирже теряли все (кстати, и в наше время кризисы не редкость). Умолчал он и о многих биржевых маклерах, которые, пытаясь расслабиться после тяжелого рабочего дня при помощи виски, становились алкоголиками.
В Притчах премудрого Соломона, который, кстати, подробнейшим образом изучил вопрос о том, как прожить свою земную жизнь наиболее счастливо и благополучно, среди многих советов есть и такой: "Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и - его уже нет; потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу". Так и кажется, что эти слова - о тяжелых буднях валютных трейдеров…
Вот так и закончилось мое знакомство с Форексом. Мне повезло, я потерял только время, а многие люди теряют на этом деньги, и немалые.
Для тех же, кого все*таки тянет попробовать себя в этой заманчивой игре, хотел бы дать несколько советов, исходя из собственного опыта:
Не верьте тем, кто говорит, что дилингом можно заниматься в свободное время. Чтобы научиться чувствовать рынок, требуется много времени. А для того, чтобы понимать, как землятрясение в Китае или тайфун в Японии повлияет на ставки валют, нужно обладать опытом и обширными экономическими познаниями.
Не верьте экономическим прогнозам. Они, как и прогноз погоды, не являются абсолютно достоверными, и далеко не всегда сбываются.
Не начинайте играть с живыми деньгами. Сейчас есть масса возможностей попробовать свои силы в торговле на Форексе, в торговле акциями, не рискуя своими кровными.
Если вы азартный человек, вам вообще опасно играть на Форексе. Здесь более всего важен холодный расчет и выдержка. Если проигрыш или выигрыш способен вскружить вам голову и помутить рассудок, Форекс не для вас.
Не верьте тем, кто говорит, что игра на Форексе - легкий способ заработать большие деньги. На самом деле профессиональный валютный трейдер зарабатывает не больше, чем специалист в любой другой области. К тому же постоянное нервное напряжение плохо сказывается на здоровье.
карикатура на форекс
Психологи говорят, что большинство неврозов у наших современников происходят оттого, что единственным результатом их труда являются деньги. Крестьянин осенью собирает урожай, строитель смотрит на дом, построенный его руками, врач видит благодарные лица пациентов, и эти люди получают удовлетворение, ощущая результат своего труда.
При игре на Форексе результат ваших усилий - деньги, и осчастливить ими вы можете только себя. А страх однажды потерять все накопления отравит вашу жизнь и никогда не даст в полную силу наслаждаться успехом. Поверьте, в этом мире есть масса более интересных способов заработать деньги.
И будьте осторожны, если вас приглашают на бесплатный семинар и дарят книги в твердой обложке. Помните, эти люди обязательно вернут свое. А вот вернете ли вы?
P.S. Статья не моя, взял отсюда
. Это уже классика считай и новичкам стоит знать об этом.