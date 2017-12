Go 6 Percent - g6p.org - HYIP с почасовыми планами | MMGP

NikNak67 Monitor-Invest.net



Go 6 Percent - g6p.org Я не админ/владелец проекта, проект Go 6 Percent добавлен на мониторинг



Старт 08.12.17







Описание:



Чтобы понятней донести нашу стратегию, мы хотим в начале обозначить основные цели проекта, а их как Вы уже наверное догадались всего шесть:



-создать удобную информационную и программную среду для пользователей системы.

-сделать инвестиционные инструменты для возможности получения ежедневного и бессрочного дохода пользователя.

-продвижение партнерской реферальной программы, которая позволит активным пользователям получать хорошую прибыль на продвижении проекта.

-эффективное рекламное продвижение проекта, используя популярные интернет инструменты. Публичные результаты всем пользователям о продвижении проекта.

-круглосуточная поддержка пользователя в работе с системой, обучение и консультации финансовой грамоте, инвестициями, работой с криптовалютой.

-максимально дольше продержать систему в рабочем состоянии, первая временная планка установлена в — 600 дней (на главной можно найти удобный обратный счетчик данного времени )



Поскольку нашей легендой является работа самого проекта Go6Percent , вода про криптоброкерство, майнинг или добычу алмазов это не про G6P. Go Six Percent преследует цели эффективного использования финансовых средств, направлять их лишь на продвижение самого проекта. Поэтому основной стратегией развития для G6P поставлена — масштабная реклама проекта и эффективные маркетинговые действия.



Разработанные инвестиционные инструменты в виде бессрочных депозитных планов с ежедневным доходом позволяют очень долго работать самой системе и вознаграждать своих пользователей. Увеличения своего депозитного плана путем реинвестирования дает возможность пользователям получать три, а затем и 6 % прибыли в день.



Расширенная партнерская программа открывает для всех активных пользователей возможность заработать хорошие деньги на привлечении в Go6Percent. Команда G6P дает всю необходимую поддержку — обучение, техническое сопровождение, рекламные материалы.



Прозрачность работы системы одно из основных стратегий, поэтому все результаты по продвижению проекта будут публиковаться на сайте и социальных сетях. Свободное получение информации пользователями системы, размещение их предложений, замечаний.



Технологичность и качество, являются одними из важных направлений развития системы. Постоянное усовершенствование онлайн личного кабинета, а также дополнительных приложений и сервисов типа телеграмм бота. В проекте работают IT’шники с опытом, да и в целом в проекте преобладают специалисты в области Айти, у которых за плечами большой опыт работы с нагруженными системами, поэтому само Кредо Go6Percent всегда будет являться технологичность, удобством, качеством с помощью современных IT технологий.



Инвестиционные планы:



Go1.5p

1.5% в день

Начисление процента: Ежесекундно

Валюта: $/₽

Минимальный депозит: 1$

Выплаты: Ежедневно

Срок действия депозита: Бессрочно



Go6p

6% в день

Начисление процента: Ежесекундно

Валюта: ฿

Минимальный депозит: 0.27 BTC

Выплаты: Ежедневно

Срок действия депозита: Бессрочно



Go3p

3% в день

Начисление процента: Ежесекундно

Валюта: $/₽/฿

Минимальный депозит: 500$ / 0.03 BTC

Выплаты: Ежедневно

Срок действия депозита: Бессрочно



Мин/макс депозит: 1$/∞



Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash, Qiwi, Yandex.Money



Выплаты: инстант (мин 1$)



Реф.система: 10-7-3-2-1%



Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS







Наш депозит(листинг):



