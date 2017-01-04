[Pre-ICO\ICO][BOUNTY] Cryptonod - упрощение криптотрейдинга 20.12.2017-25.02.2018 - Предстоящие ICO | MMGP
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[Pre-ICO\ICO][BOUNTY] Cryptonod - упрощение криптотрейдинга 20.12.2017-25.02.2018

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Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
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[Pre-ICO\ICO][BOUNTY] Cryptonod - упрощение криптотрейдинга 20.12.2017-25.02.2018

В настоящее время рынок криптовалют растет очень быстро и общая рыночная капитализация уже составила более 300 миллиардов долларов и продолжает расти. Из-за высокой волатильности криптовалютный рынок нестабилен, бывает сложно понять общую тенденцию и отслеживать каждую монету.

Невозможно определить все факторы и тонкости, влияющие на курс криптовалют. Деньги могут прийти и уйти в мгновение ока. Каждый случай подъема и спада криптовалюты основан на разных параметрах и это делает крипторынок трудным для того, чтобы выбрать подходящее время для инвестиций с целью заработать или максимально увеличить прибыль, а также при этом избежать потерь. Таким образом, мы приходим к выводу, что инвестирование в топовые криптовалюты - довольно сложный процесс. Выбрать доходную стратегию это непростое задание не только для новичков, но и для опытных трейдеров. Когда крипторынок пойдет вверх, а когда начнется спад? Когда курс растет, необходимо закупаться или выводить все средства? Когда курс падает, нужно покупать больше, удерживать или продавать все монеты?

Cryptonod предоставляет решение для тех, кто ищет простой способ войти на рынок криптовалют и хочет найти эффективную стратегию инвестирования. Cryptonod постоянно изучает:
- Состояние рынка и поведение трейдеров
- Причины роста и падения, а также дальнейшие перспективы рынка криптовалют
После анализа большого объема данных, Cryptonod предоставляет пользователям информацию, мнения экспертов и сигналы трейдерам в реальном времени. Стоимость подписки на платформу составит 20 USD в эквиваленте CNOD


Pre-ICO: 20.12.2017-10.01.2018
ICO: 11.01.2018-25.02.2018
Токен: CNOD
Платформа: Waves
Всего токенов: 40 000 000
Курс: 1CNOD = 0.0000355BTC
Бонус:
До 20.12.18: 50% скидка
Pre-ICO: 40% скидка
Первая неделя: 20% скидка
Вторая неделя: 10% скидка
Третья неделя: 5% скидка
Распределение токенов:
ICO - 50%
Pre-ICO - 20%
Бонусы - 20%
Команде - 5%
Резерв - 5%
Баунти-кампания:
Twitter (20%) -  50 000 CNOD
Подписи на форумах (20%) - 50 000 CNOD
Блоги и статьи (25%) -  62 500 CNOD
Графика и видео (15%) -  50 000 CNOD
Перевод (20%) - 50 000 CNOD

Контакты:
https://www.cryptonod.com
https://twitter.com/cryptonod
https://t.me/joinchat/HErCDQ-XXHyvQepSDpYzAA
https://medium.com/@cryptonod
https://www.cryptonod.com/assets/cry...whitepaper.pdf

__________________
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Последний раз редактировалось forfor; Сегодня в 18:50.
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