Gilmoreassets-gilmoreassets.com - Рефбэк 125% (5% от вклада) - Реферальные и страховые предложения | MMGP

Приветствую!
Предлагаю щедрый рефбэк
в проекте Gilmore Assets
:
125% или 5%
от размера вашего вклада.
Для получения рефбэка нужно:
1. Зарегистрироваться
в проекте по моей ссылке (в подписи).
2. Удостовериться
в личном кабинете, что я являюсь вашим спонсором в проекте (мой логин в проекте Mkh).
3. Сделать вклад!
(на любой из тарифных планов)
4. Запросить
рэфбек, сообщив мне либо в личку здесь на форуме, либо в почту (ссылка доступна из личного кабинета проекта) свои данные - логин в проекте, дату вклада и реквизиты счета в той платежной системе, с которой сделан вклад.
5. Получить
рефбэк на свой счет в течение суток после запроса.
6. Отписаться
в этой теме о получении рефбэка.