Цифра дня: СМИ «хоронили» биткоин 203 раза - Bitcoin | MMGP
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Цифра дня: СМИ «хоронили» биткоин 203 раза

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#1
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Цифра дня: СМИ «хоронили» биткоин 203 раза
За последние семь лет различные мировые издания предрекали скорую смерть биткоина уже 203 раза.



Все такие публикации собираются и хранятся в разделе BTC-некрологов информационного портала 99Bitcoins.

В начале декабря 2017 года архив пополнился заметкой издания Business Insider с заголовком «Из-за «фатального» недостатка криптовалют они никогда не станут настоящими деньгами».

На данный момент эта публикация стала последней, критикующей самую популярную криптовалюту.

«Валюта обязана быть широко используемым средством обмена. Криптовалютам этого никогда не удастся достигнуть. Фатальный изъян криптовалют заключается в том, что их запас может только увеличиваться», — заявил главный экономист отдела управления капиталом банка UBS Пол Донован в интервью Business Insider.

Стоит отметить, что с годами мировые издания все чаще «хоронили» биткоин. Так, в 2010 году вышел всего один такой материал, в 2011 году – 11, а в 2016 и 2017 году их было уже 28 и 85 соответственно.

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