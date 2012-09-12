Bitcoin будет стоить 1000 долларов, возмутительный прогноз - Горячие новости | MMGP
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Bitcoin будет стоить 1000 долларов, возмутительный прогноз

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Bitcoin будет стоить 1000 долларов, возмутительный прогноз
Bitcoin будет стоить 1000 долларов, возмутительный прогноз Saxo Bank



Банк предсказывает печальное будущее Bitcoin.


Saxo Bank, датский инвестиционный банк, обнародовал ежегодный список «взрывоопасных прогнозов», в который входит все, от чего банк ожидает неприятностей — от политики до финансов.
Saxo Bank запугивает инвесторов Китаем и Россией

Относительно Bitcoin предсказания банка возмутительны, сообщает Bitcoinist: Bitcoin вырастет сначала до $60000 (при капитализации около $1трлн), а затем обрушится до $1000!

Цена Bitcoin будет расти усилиями инвесторов и благодаря торговле фьючерсами. А затем стоимость Bitcoin упадет потому что Китай и Россия работают над «массированным крахом криптовалюты». В частности, официальный Китай создает свою криптовалюту, а Россия входит в майнинг, чтобы влиять на рынок криптовалют. Эти факторы и «обрушат» Bitcoin уже в будущем году.

На днях Deutsche Bank тоже представил устрашающий прогноз, согласно которому Bitcoin представляет собой одну из 30-ти глобальных угроз для мировой экономики в 2018 году.
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