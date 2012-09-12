Bitcoin будет стоить 1000 долларов, возмутительный прогноз - Горячие новости | MMGP

Bitcoin будет стоить 1000 долларов, возмутительный прогноз Saxo Bank
Банк предсказывает печальное будущее Bitcoin.
Saxo Bank, датский инвестиционный банк, обнародовал ежегодный список «взрывоопасных прогнозов», в который входит все, от чего банк ожидает неприятностей — от политики до финансов.
Saxo Bank запугивает инвесторов Китаем и Россией
Относительно Bitcoin предсказания банка возмутительны, сообщает Bitcoinist: Bitcoin вырастет сначала до $60000 (при капитализации около $1трлн), а затем обрушится до $1000!
Цена Bitcoin будет расти усилиями инвесторов и благодаря торговле фьючерсами. А затем стоимость Bitcoin упадет потому что Китай и Россия работают над «массированным крахом криптовалюты». В частности, официальный Китай создает свою криптовалюту, а Россия входит в майнинг, чтобы влиять на рынок криптовалют. Эти факторы и «обрушат» Bitcoin уже в будущем году.
На днях Deutsche Bank тоже представил устрашающий прогноз, согласно которому Bitcoin представляет собой одну из 30-ти глобальных угроз для мировой экономики в 2018 году.