Крипто-новости от Veranika55 - veranika55 | MMGP
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Крипто-новости от Veranika55

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"Крипто-инвестиции с veranika55" - авторский блог пользователя veranika55
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Старый Сегодня, 17:39
#1
crypto-блогер
 
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Крипто-новости от Veranika55
Я постоянно мониторю ситуацию по криптовалютам и решила создать эту рублику, где я кратко будут рассказывать об основных новостях происходящих в мире-криптовалюты, которые оказывают на нее серьезное влияние.
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veranika55 на форуме  
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