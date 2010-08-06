Шведы показали компактный городской электромобиль - Новости технологий и интернета | MMGP

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Шведы показали компактный городской электромобиль

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Шведы показали компактный городской электромобиль




Шведский стартап Uniti представил компактный городской электромобиль One, разработка которого ведется на средства, собранные благодаря краудфандингу. Как сообщает Electrek, продажи новой машины планируется начать уже в 2019 году по цене 19,9 тысячи евро, которая по мере укрупнения серийного производства снизится до 14,9 тысячи евро.

Разработка Uniti One стартовала в прошлом году. Тогда компания представила эскизы перспективной машины, а в ноябре открыла сбор средств на разработку. В общей сложности в краудфандинге приняли участие участие 570 инвесторов возрастом от 18 до 85 лет из 45 стран мира. В ходе кампании стартап Uniti собрал 1,2 миллиона евро.

Целью программы разработки является создание доступного по цене городского электромобиля, на котором можно было бы перемещаться на относительно большие расстояния, не ухудшая в городе экологическую обстановку. Согласно представленному Uniti проекту, дальность хода двухместного электромобиля составит 300 километров.

Машина будет оснащена аккумуляторной батареей емкостью 22 киловатт-час. На полную зарядку батареи от домашней электросети будет уходить чуть больше трех часов, а при использовании быстрых зарядных станций на заправках пополнить заряд аккумуляторов до 200-километрового запаса хода можно будет за 30 минут.

В «спортивном режиме» Uniti One сможет разгоняться до 80 километров в час за 3,5 секунды, а максимальная скорость компактного электромобиля составит 130 километров в час. Когда именно планируется начать испытания новой машины, не уточняется.

По материалам N+1
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