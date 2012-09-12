Дроны будут выгонять домой засидевшихся на работе японцев (фото) - Новости технологий и интернета | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,017 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Дроны будут выгонять домой засидевшихся на работе японцев (фото)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:18
#1
Rich_and_Free
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 14,661
Благодарностей: 8,254
УГ: 29
КП: 0.202
подарки
награды Волшебный горшочек 
Дроны будут выгонять домой засидевшихся на работе японцев (фото)
Японская компания Taisei объявила о создании дрона, который будет бороться с переработками среди офисных работников. После конца рабочего дня он будет взлетать в офисе, подлетать к задержавшимся сотрудникам и проигрывать над ними песню, сигнализирующую, что пора идти домой. Дрон станет доступен в апреле 2018 года и будет предоставляться по подписке, сообщает Engadget.

В Японии существует явление кароси — внезапная смерть, вызванная постоянным переутомлением на работе. Немалое количество японских работников работают сверхурочно, в том числе и на выходных. В некоторых случаях это приводит к постоянному стрессу, который в итоге вызывает инфаркт или инсульт в раннем возрасте.

Японская компания Taisei решила бороться с этой проблемой с помощью специальных дронов. Беспилотник под названием T-Frend будет оборудован камерой и автономной системой навигации, не основанной на GPS, сигналы которой могут быть недоступны в помещении. Специальный работник компании сможет назначить время и маршрут патрульного облета офиса, после чего дрон будет выполнять его в автономном режиме. Если дрон заметит задержавшегося работника, он подлетит к нему и начнет проигрывать адаптированный японский вариант шотландской песни «Auld Lang Syne», который используется во многих японских заведениях в конце рабочего дня и оповещает клиентов о том, что заведение скоро закроется.

Дрон станет доступен клиентам в апреле 2018 года, но не в собственность, а в качестве сервиса с помесячной оплатой. Записи с камеры на дроне и отчеты о патрулировании будут доступны как в реальном времени, так и на облачном хранилище компании.



По материалам N+1
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

ГОРЯЧИЕ ПРОЕКТЫ И РЕФБЭК КАЖДОМУ🔥Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестиции🔥Инвестирую тут MONHYIP
Проверяй хайпы на HYIP.LIFE
Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью!
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Британии дроны будут доставлять товары из аптек moskva Новости технологий и интернета 2 04.09.2017 18:24
В Дубае дроны будут доставлять продукты из супермаркета tanrad Новости в мире финансов и инвестиций 1 26.07.2017 12:31
СМИ: банки будут принимать решения по кредитам, изучая фото в соцсетях Ratatara Новости в мире финансов и инвестиций 1 29.02.2016 10:09
АВТОНОМНЫЕ ДРОНЫ GOOGLE БУДУТ РАЗДАВАТЬ 5G-ИНТЕРНЕТ TenDemon Новости технологий и интернета 1 05.02.2016 16:10
Не жизнь, а сказка: дроны будут работать за нас CashToday Политика и экономика 1 15.04.2015 15:32

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Denver10
Майнеры вынуждены повысить пропускную способность сети Ethereum, увеличив предел газа
От Denver10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар TheGOLDskull
ultraprofit - ultraprofit.biz
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар pilot10
Знаменитости выражают оптимизм в отношении Биткойна
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар nlobp
Нальчик - bnal.ru
От nlobp в разделе «Банки России»
Аватара нет
Представители законодательных органов Дубая обсудят вопросы регулирования Биткоина
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Почему вчера так резко упал биткоин
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
434,017
Тем
503,470
Сообщений
12,638,081

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram