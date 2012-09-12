Китайцы создали очень узкий электрокар для туристов (фото) - Новости технологий и интернета | MMGP
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Китайцы создали очень узкий электрокар для туристов (фото)

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Китайцы создали очень узкий электрокар для туристов (фото)
Китайский стартап CHJ Automotive представил очень узкий городской электрокар SEV. Планируется, что такие автомобили будут возить туристов в Лос-Анджелесе и Париже уже в следующем году. Об этом сообщает информационный портал leiphone.com.

Компакт-кар SEV (Smart Electric Vehicle) оснащается электромотором и блоком съемных аккумуляторов, которые можно зарядить от бытовой сети. Запас хода машины — 100 километров. Максимальная скорость составляет 45 километров в час.

В список оснащения электрокара входят светодиодные фары, 16-дюймовые колесные диски, дисковые тормоза с желтыми суппортами и система автопарковки. При этом на одно стандартное парковочное место помещается четыре таких автомобиля.

В салоне электрокара находятся два сиденья, установленные друг за другом, цифровая приборная панель и мультируль.

Предполагается, что автомобиль будут сдавать в краткосрочную аренду туристам для поездок на короткие расстояния — не более 20 километров.



По материалам Сегодня
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