my-kitoboy.ru - КИТОБОЙ - Экономические игры | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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my-kitoboy.ru - КИТОБОЙ

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:12
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 19,953
Благодарностей: 217
УГ: 20
КП: 0.047
my-kitoboy.ru - КИТОБОЙ

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 09.12.2017




Об игре:

Судна
Здесь Вы можете купить китобойные судна, которые будут добывать китовый жир и тем самым приносить Вам прибыль. Чем дороже судно тем больше китового жира, а соответственно и прибыли принесет Вам. Судна можно покупать от 1 до 1000 штук за 1 раз!


Склад
Здесь Вы можете собрать весь китовый жир который добыли Ваши китобойные судна и продать их на внутреннем рынке. Китовый жир будет сохранятся в морозильных камерах и никогда не пропадет. Его можно собирать не чаще чем 1 раз в 10 минут!

Рынок сбыта
Здесь Вы можете продать весь свой китовый жир и получить за него прибыль в виде игровой валюты "Серебро"!
Вырученное с продажи серебро распределяется между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) в пропорциях: 0% на счет для покупок и 100% на вывод.
Курс обмена: 500 кг. жира = 1 серебро. 100 серебра = 1 рубль.

Заглушка на проекте стоит 30 руб.

БОНУСЫ:


При регистрации 15 руб. сразу на вывод!
При первом пополнении -100%
При пополнении от 1500 рублей- судно 9 в подарок.


РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:


10% на вывод.


ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:


Payeer, Qiwi, Яндекс Деньги


МОЙ ВКЛАД:


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Старый Сегодня, 17:14
#2
Rich_and_Free
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 14,661
Благодарностей: 8,254
УГ: 29
КП: 0.202
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: my-kitoboy.ru - КИТОБОЙ
Это как фильм такой был китобой
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moskva на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:46
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