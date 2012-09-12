my-kitoboy.ru - КИТОБОЙ - Экономические игры | MMGP

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Судна
Старт проекта 09.12.2017
Здесь Вы можете купить китобойные судна, которые будут добывать китовый жир и тем самым приносить Вам прибыль. Чем дороже судно тем больше китового жира, а соответственно и прибыли принесет Вам. Судна можно покупать от 1 до 1000 штук за 1 раз!
Склад
Здесь Вы можете собрать весь китовый жир который добыли Ваши китобойные судна и продать их на внутреннем рынке. Китовый жир будет сохранятся в морозильных камерах и никогда не пропадет. Его можно собирать не чаще чем 1 раз в 10 минут!
Рынок сбыта
Здесь Вы можете продать весь свой китовый жир и получить за него прибыль в виде игровой валюты "Серебро"!
Вырученное с продажи серебро распределяется между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) в пропорциях: 0% на счет для покупок и 100% на вывод.
Курс обмена: 500 кг. жира = 1 серебро. 100 серебра = 1 рубль.
Заглушка на проекте стоит 30 руб.
БОНУСЫ:
При регистрации 15 руб. сразу на вывод!
При первом пополнении -100%
При пополнении от 1500 рублей- судно 9 в подарок.
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
10% на вывод.
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
Payeer, Qiwi, Яндекс Деньги
МОЙ ВКЛАД: