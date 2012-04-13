Появились новые способы заработать на криптовалюте - Горячие новости | MMGP

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Имя: Сергей Пол: Мужской Адрес: Планета земля Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 12.09.2012 Сообщений: 14,661 Благодарностей: 8,254 УГ: 29 КП: 0.202 подарки награды

Появились новые способы заработать на криптовалюте Появились новые способы заработать на криптовалюте



Биткоин несколько раз за этот год обновил исторические максимумы. А вчера превысил отметку в $15 000. Россиянам со скромным бюджетом не стоит ввязываться в эту гонку со, скорее всего, печальным концом. Ведь за стремительным пираМММидальным взлетом всегда следует катастрофа. Но есть варианты!



Темпы роста цены биткоина поражают. Вероятно, последний скачок вызван новостью о запуске фьючерсов на торговых площадках CME и CBOE. Биткоин становится солидным.



Технический анализ на полугодовом графике способен подтвердить: инвесторы верят в новые ценовые рекорды.





Однако ралли такой скорости может спровоцировать такой же грандиозный «обвал».До 50% коррекции к текущей цене. Это область $6 500 — 7 000.



Кто рискнет, вкладывая сейчас такие нескромные деньги в надежде на 10 или 20-процентную прибыль, приобрести почти гарантировано 50-ти процентную потерю вложений. Думаю, не много смельчаков.



Кроме того, от репутационных издержек в случае обвала пострадает сильнее всего именно биткоин, а это окажет дополнительное давление на его курс и волатильность.



Но если вы по натуре авантюрист и верите в технологию блокчейна, обратите внимание на криптовалюты поскромнее. Они только на старте. А потенциал у них не меньше , чем у приобретшего черты спекулятивной инвестиции, биткоина.



"НИ" предлагает свой рейтинг криптовалют, где входной билет сравнительно недорог(не жалко и потерять), а потенциал роста "биткоиновский".



Ethereum (ETH)



Криптовалюта Ethereum идет синхронно с биткоином только с большим временным лагом. Цена $363 . Сравните с биткоином - $15000.



Растет синхронно с биткоином, если коррекция «накроет» биткоин, то отразится и на Ethereum. Но цифры убытка будут уже другими.



График теханализа рисует тренд покупок ETH с целью в $536. Более далекая цель стоит на $620.



Monero



В последнее время Monero пользуется большим спросом. Здесь ралли продолжается уже две недели и, похоже, основные вершины еще впереди.



Криптовалюта успешно прошла область $225. Следующая цель покупателей располагается на $345.



Litecoin (LTN)



Наш фаворит. Торги лайткоином более остальных криптовалют напоминают движения активов традиционного финансового рынка. Тут есть и объем, и разнонаправленный спрос.



В пятницу, 8 декабря, цена криптовалюты Litecoin обновила новый ценовой максимум, впервые превысив отметку в $130.



Примечательно, что еще 24 часа назад Litecoin торговался ниже $100. Рост в цене за этот период времени, таким образом, составил более 35%.



На момент публикации средневзвешенный курс Litecoin скорректировался к $125 при капитализации в $6,8 млрд, по данным forklog



Напомним , что общая капитализация рынка криптовалют недавно преодолела отметку 200 млрд. долларов.



Кстати росту криптовалюты способствовало объявление популярного сервиса пополнения мобильных телефонов Bitrefill о том, что с сегодняшнего дня Litecoin стал второй валютой платформы после биткоина.



Следует сказать, что популярность криптовалюты держится на популярности онлайн-игр.



И хотя это только один из алгоритмов курсирования криптовалюты, мы опишем вам его для наглядности.



Для поддержания высокой скорости и качества в онлайн-игре игровые платформы покупают мощности у майнинговых ферм, расплачиваясь за нее криптовалютой (условными деньгами). Майнинговые фермы продают криптовалюту на биржах, получая реальные деньги. Кто же покупает на биржах? Игроки, которые могут рассчитываться с организатором онлайн-игры как реальными деньгами, так и криптовалютой. Другие электронные сервисы, которые могут покупать мощности на майнинговых фермах. Криптовалюта даже выгоднее, потому что у нее постоянно растет курс.



Конечно игроки, которые задействованы в курсировании электронных "денег" - это преимущественно маленькие фирмы, которые вынуждены покупать вычислительные мощности на стороне, потому что создавать свои дата-центры все еще дорого а иногда и не рационально.



Поэтому , если вы верите в этот сегмент будущей экономики, то почему не подзаработать, конечно же предварительно все взвесив.



Источник Биткоин несколько раз за этот год обновил исторические максимумы. А вчера превысил отметку в $15 000. Россиянам со скромным бюджетом не стоит ввязываться в эту гонку со, скорее всего, печальным концом. Ведь за стремительным пираМММидальным взлетом всегда следует катастрофа. Но есть варианты!Темпы роста цены биткоина поражают. Вероятно, последний скачок вызван новостью о запуске фьючерсов на торговых площадках CME и CBOE. Биткоин становится солидным.Технический анализ на полугодовом графике способен подтвердить: инвесторы верят в новые ценовые рекорды.Однако ралли такой скорости может спровоцировать такой же грандиозный «обвал».До 50% коррекции к текущей цене. Это область $6 500 — 7 000.Кто рискнет, вкладывая сейчас такие нескромные деньги в надежде на 10 или 20-процентную прибыль, приобрести почти гарантировано 50-ти процентную потерю вложений. Думаю, не много смельчаков.Кроме того, от репутационных издержек в случае обвала пострадает сильнее всего именно биткоин, а это окажет дополнительное давление на его курс и волатильность.Но если вы по натуре авантюрист и верите в технологию блокчейна, обратите внимание на криптовалюты поскромнее. Они только на старте. А потенциал у них не меньше , чем у приобретшего черты спекулятивной инвестиции, биткоина."НИ" предлагает свой рейтинг криптовалют, где входной билет сравнительно недорог(не жалко и потерять), а потенциал роста "биткоиновский".Криптовалюта Ethereum идет синхронно с биткоином только с большим временным лагом. Цена $363 . Сравните с биткоином - $15000.Растет синхронно с биткоином, если коррекция «накроет» биткоин, то отразится и на Ethereum. Но цифры убытка будут уже другими.График теханализа рисует тренд покупок ETH с целью в $536. Более далекая цель стоит на $620.В последнее время Monero пользуется большим спросом. Здесь ралли продолжается уже две недели и, похоже, основные вершины еще впереди.Криптовалюта успешно прошла область $225. Следующая цель покупателей располагается на $345.Наш фаворит. Торги лайткоином более остальных криптовалют напоминают движения активов традиционного финансового рынка. Тут есть и объем, и разнонаправленный спрос.В пятницу, 8 декабря, цена криптовалюты Litecoin обновила новый ценовой максимум, впервые превысив отметку в $130.Примечательно, что еще 24 часа назад Litecoin торговался ниже $100. Рост в цене за этот период времени, таким образом, составил более 35%.На момент публикации средневзвешенный курс Litecoin скорректировался к $125 при капитализации в $6,8 млрд, по данным forklogНапомним , что общая капитализация рынка криптовалют недавно преодолела отметку 200 млрд. долларов.Кстати росту криптовалюты способствовало объявление популярного сервиса пополнения мобильных телефонов Bitrefill о том, что с сегодняшнего дня Litecoin стал второй валютой платформы после биткоина.Следует сказать, что популярность криптовалюты держится на популярности онлайн-игр.И хотя это только один из алгоритмов курсирования криптовалюты, мы опишем вам его для наглядности.Для поддержания высокой скорости и качества в онлайн-игре игровые платформы покупают мощности у майнинговых ферм, расплачиваясь за нее криптовалютой (условными деньгами). Майнинговые фермы продают криптовалюту на биржах, получая реальные деньги. Кто же покупает на биржах? Игроки, которые могут рассчитываться с организатором онлайн-игры как реальными деньгами, так и криптовалютой. Другие электронные сервисы, которые могут покупать мощности на майнинговых фермах. Криптовалюта даже выгоднее, потому что у нее постоянно растет курс.Конечно игроки, которые задействованы в курсировании электронных "денег" - это преимущественно маленькие фирмы, которые вынуждены покупать вычислительные мощности на стороне, потому что создавать свои дата-центры все еще дорого а иногда и не рационально.Поэтому , если вы верите в этот сегмент будущей экономики, то почему не подзаработать, конечно же предварительно все взвесив.

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