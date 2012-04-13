Появились новые способы заработать на криптовалюте - Горячие новости | MMGP

Появились новые способы заработать на криптовалюте
Биткоин несколько раз за этот год обновил исторические максимумы. А вчера превысил отметку в $15 000. Россиянам со скромным бюджетом не стоит ввязываться в эту гонку со, скорее всего, печальным концом. Ведь за стремительным пираМММидальным взлетом всегда следует катастрофа. Но есть варианты!
Темпы роста цены биткоина поражают. Вероятно, последний скачок вызван новостью о запуске фьючерсов на торговых площадках CME и CBOE. Биткоин становится солидным.
Технический анализ на полугодовом графике способен подтвердить: инвесторы верят в новые ценовые рекорды.
Однако ралли такой скорости может спровоцировать такой же грандиозный «обвал».До 50% коррекции к текущей цене. Это область $6 500 — 7 000.
Кто рискнет, вкладывая сейчас такие нескромные деньги в надежде на 10 или 20-процентную прибыль, приобрести почти гарантировано 50-ти процентную потерю вложений. Думаю, не много смельчаков.
Кроме того, от репутационных издержек в случае обвала пострадает сильнее всего именно биткоин, а это окажет дополнительное давление на его курс и волатильность.
Но если вы по натуре авантюрист и верите в технологию блокчейна, обратите внимание на криптовалюты поскромнее. Они только на старте. А потенциал у них не меньше , чем у приобретшего черты спекулятивной инвестиции, биткоина.
"НИ" предлагает свой рейтинг криптовалют, где входной билет сравнительно недорог(не жалко и потерять), а потенциал роста "биткоиновский".
Ethereum (ETH)
Криптовалюта Ethereum идет синхронно с биткоином только с большим временным лагом. Цена $363 . Сравните с биткоином - $15000.
Растет синхронно с биткоином, если коррекция «накроет» биткоин, то отразится и на Ethereum. Но цифры убытка будут уже другими.
График теханализа рисует тренд покупок ETH с целью в $536. Более далекая цель стоит на $620.
Monero
В последнее время Monero пользуется большим спросом. Здесь ралли продолжается уже две недели и, похоже, основные вершины еще впереди.
Криптовалюта успешно прошла область $225. Следующая цель покупателей располагается на $345.
Litecoin (LTN)
Наш фаворит. Торги лайткоином более остальных криптовалют напоминают движения активов традиционного финансового рынка. Тут есть и объем, и разнонаправленный спрос.
В пятницу, 8 декабря, цена криптовалюты Litecoin обновила новый ценовой максимум, впервые превысив отметку в $130.
Примечательно, что еще 24 часа назад Litecoin торговался ниже $100. Рост в цене за этот период времени, таким образом, составил более 35%.
На момент публикации средневзвешенный курс Litecoin скорректировался к $125 при капитализации в $6,8 млрд, по данным forklog
Напомним , что общая капитализация рынка криптовалют недавно преодолела отметку 200 млрд. долларов.
Кстати росту криптовалюты способствовало объявление популярного сервиса пополнения мобильных телефонов Bitrefill о том, что с сегодняшнего дня Litecoin стал второй валютой платформы после биткоина.
Следует сказать, что популярность криптовалюты держится на популярности онлайн-игр.
И хотя это только один из алгоритмов курсирования криптовалюты, мы опишем вам его для наглядности.
Для поддержания высокой скорости и качества в онлайн-игре игровые платформы покупают мощности у майнинговых ферм, расплачиваясь за нее криптовалютой (условными деньгами). Майнинговые фермы продают криптовалюту на биржах, получая реальные деньги. Кто же покупает на биржах? Игроки, которые могут рассчитываться с организатором онлайн-игры как реальными деньгами, так и криптовалютой. Другие электронные сервисы, которые могут покупать мощности на майнинговых фермах. Криптовалюта даже выгоднее, потому что у нее постоянно растет курс.
Конечно игроки, которые задействованы в курсировании электронных "денег" - это преимущественно маленькие фирмы, которые вынуждены покупать вычислительные мощности на стороне, потому что создавать свои дата-центры все еще дорого а иногда и не рационально.
Поэтому , если вы верите в этот сегмент будущей экономики, то почему не подзаработать, конечно же предварительно все взвесив.
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