Мобильные приложения-кошельки внедряют биткоин. Apple пока выжидает - Bitcoin | MMGP

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Мобильные приложения-кошельки внедряют биткоин. Apple пока выжидает
Разработчики не обошли вниманием стремительный рост биткоина, курс которого уже перевалил за $15 тысяч, и внедряют популярную криптовалюту в свои мобильные приложения
За последнее время их внедрили Cash App компании Square и приложение мобильного банкинга Revolut.
Во вторник Square заявила, что запускает функцию по покупке и продаже биткоина для новых пользователей. А вчера Revolut объявила, что теперь клиенты смогут использовать приложение для мгновенной покупки криптовалют через Bitstamp, а также бесплатно передавать bitcoin, litecoin и ethereum другим пользователям Revolut.
«Этого уже давно хотели наши клиенты, — сказал Льюис Туфф, главный инженер платформы. — Мы считаем, что Bitstamp — идеальный партнер, мы предоставляем клиентам Revolut возможность конвертировать фиатные деньги в криптовалюты, делая этот процесс быстрым и гораздо более доступным».
Аналитики предполагают, что вскоре криптовалюты начнет поддерживать и популярная Apple. Пока же яблочная компания запустила только приложение для фиатных валют.
В этот вторник Apple Pay Cash, платежное приложение «клиент-клиент» (P2P), стало доступно пользователям Apple в США. Компания позиционирует эту услугу как самый простой способ совершать P2P-платежи с iPhone, iPad и Apple Watch. Тут напомним, что криптовалюта изначально была создана не только как средство сохранения капитала, но и как система P2P-платежей.
Теперь пользователи могут получить деньги прямо в iMessage или просто попросить Siri перечислить кому-то средства. Деньги, поступающие посредством Apple Pay Cash, попадают на специальный кошелек.
Пользователи могут использовать дебетовые и кредитные карты, которые уже были добавлены в Apple Pay, поэтому нет необходимости устанавливать приложение или создавать еще одну учетную запись.
Источник:strana.ua