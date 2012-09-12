ViaBTC запускает новую биржу с Bitcoin Cash в качестве базового актива - Bitcoin | MMGP

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ViaBTC запускает новую биржу с Bitcoin Cash в качестве базового актива

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ViaBTC запускает новую биржу с Bitcoin Cash в качестве базового актива
Китайский майнинговый пул объявил о запуске новой криптовалютной биржи, базовой валютой которой станет Bitcoin Cash. Об этом пишет Trustnodes.

Новая биржа получила название CoinEx и, согласно публичным документам, была зарегистрирована 4 декабря в Великобритании.

«Мы отдали предпочтение BCH, а не BTC, поскольку он отличается значительно более быстрыми транзакциями при меньших комиссиях и лучшей производительностью с точки зрения юзабилити», — отметили представители ViaBTC.

На CoinEx будет представлено пять торговых пар: BTC/BCH, ETH/BCH, LTC/BCH, ZEC/BCH и DASH/BCH. В будущем биржа планирует предложить пользователям возможность ведения фьючерсной и маржинальной торговли.

Напомним, о планах по запуску новой криптовалютной биржи за пределами Китая администрация ViaBTC объявила в сентябре этого года. Предыдущая одноименная биржа проработала всего три месяца и была вынуждена закрыться под давлением со стороны властей.

Bitcoin Cash появился на свет 1 августа в результате хардфорка биткоина, и именно команда ViaBTC с самого начала была одним из его главных сторонников.

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