Coinbase предупредила клиентов о возможных задержках обмена криптовалют - Горячие новости криптовалют | MMGP

OPLOTT Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 4,856 Благодарностей: 1,892 УГ: 31 КП: 0.224 подарки

Coinbase предупредила клиентов о возможных задержках обмена криптовалют



Руководство американской криптовалютной биржи Coinbase сейчас по всей видимости испытывает двойственные чувства. С одной стороны - это радость, поскольку их мобильное приложение Coinbase за последние дней 10-15 побило все рекорды по количеству скачиваний пользователями на свои смартфоны через магазин iTunes, что по числу загрузок превзошло даже приложения YouTube. Но с другой стороны, раз на этот сервис приходит сразу много новых пользователей, то, конечно, неизбежны задержки в обработке осуществляемых через биржу транзакций. Соответственно, администрация этого ресурса уже ранее направила своим клиентам сообщения с просьбой, чтобы они начали бы более ответственно подходить к своим вложениям в криптовалюты.



В тексте этого письма направленного по имейл каждому пользователю Coinbase, говорится, что администрация биржи действительно рада, что наметился такой большой спрос на их мобильное приложение для удобной работы с криптовалютами. Кроме всего прочего, специалисты биржи сейчас усиленно работают над вопросом, чтобы максимально ускорить обработку транзакций пользователей этого обменника криптовалют. Но одновременно они хотят предупредить, что из-за массового наплыва новых клиентов стоит ждать некоторых задержек в обработке транзакций так как быстро справиться с таким большим потоком просто очень сложно.



Предупреждение о рисках инвестирования в криптовалюты



Отдельной строкой в этом письме для пользователей Coinbase также прозвучал призыв руководства этой криптобиржи понимать все риски инвестирования в криптовалюты и быть более ответственным в принятии своих важных решений о вложениях в цифровые валюты.



"Мы хотим отдельно напомнить нашим пользователям, что при торговле криптовалютами существуют определенные риски. Криптовалюты сейчас очень волатильны и курс любой из них может быстро пойти как вверх, так и вниз. Помните, что из-за таких быстрых скачков курсов, некоторые из вас, вероятно, будут не в состоянии продать свои лимиты валют с Coinbase базируясь на их текущей стоимости. Между тем, именно продажа лимитов является той защитной мерой, которую использует наша биржа Coinbase, чтобы наши клиенты не могли бы сильно пострадать".



Стоит отдельно сказать, что текст этого письма не включал в себя какие-либо конкретные оценки нынешнего рынка криптовалют, то есть куда может двинуться рынок в дальнейшем, а Coinbase лишь указывает, что из-за высокой волатильности рынка у клиентов сервиса могут возникнуть финансовые потери. Однако, некоторые наблюдатели на рынке утверждают, что именно это предупреждение сыграло-таки определенную роль в тех больших коррекциях курса биткойна, которые мы могли наблюдать в течение всей этой текущей недели.



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/5a2bda1b4462e Руководство американской криптовалютной биржи Coinbase сейчас по всей видимости испытывает двойственные чувства. С одной стороны - это радость, поскольку их мобильное приложение Coinbase за последние дней 10-15 побило все рекорды по количеству скачиваний пользователями на свои смартфоны через магазин iTunes, что по числу загрузок превзошло даже приложения YouTube. Но с другой стороны, раз на этот сервис приходит сразу много новых пользователей, то, конечно, неизбежны задержки в обработке осуществляемых через биржу транзакций. Соответственно, администрация этого ресурса уже ранее направила своим клиентам сообщения с просьбой, чтобы они начали бы более ответственно подходить к своим вложениям в криптовалюты.В тексте этого письма направленного по имейл каждому пользователю Coinbase, говорится, что администрация биржи действительно рада, что наметился такой большой спрос на их мобильное приложение для удобной работы с криптовалютами. Кроме всего прочего, специалисты биржи сейчас усиленно работают над вопросом, чтобы максимально ускорить обработку транзакций пользователей этого обменника криптовалют. Но одновременно они хотят предупредить, что из-за массового наплыва новых клиентов стоит ждать некоторых задержек в обработке транзакций так как быстро справиться с таким большим потоком просто очень сложно.Отдельной строкой в этом письме для пользователей Coinbase также прозвучал призыв руководства этой криптобиржи понимать все риски инвестирования в криптовалюты и быть более ответственным в принятии своих важных решений о вложениях в цифровые валюты."Мы хотим отдельно напомнить нашим пользователям, что при торговле криптовалютами существуют определенные риски. Криптовалюты сейчас очень волатильны и курс любой из них может быстро пойти как вверх, так и вниз. Помните, что из-за таких быстрых скачков курсов, некоторые из вас, вероятно, будут не в состоянии продать свои лимиты валют с Coinbase базируясь на их текущей стоимости. Между тем, именно продажа лимитов является той защитной мерой, которую использует наша биржа Coinbase, чтобы наши клиенты не могли бы сильно пострадать".Стоит отдельно сказать, что текст этого письма не включал в себя какие-либо конкретные оценки нынешнего рынка криптовалют, то есть куда может двинуться рынок в дальнейшем, а Coinbase лишь указывает, что из-за высокой волатильности рынка у клиентов сервиса могут возникнуть финансовые потери. Однако, некоторые наблюдатели на рынке утверждают, что именно это предупреждение сыграло-таки определенную роль в тех больших коррекциях курса биткойна, которые мы могли наблюдать в течение всей этой текущей недели.По материалам источник

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