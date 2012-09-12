Выбор ForkLog: лучшие Youtube-каналы про биткоин - Bitcoin | MMGP

Несмотря на то, что за последние 7 лет различные издания предрекали крах биткоина несколько сотен раз, на этой неделе он обновил сразу несколько ценовых рекордов в преддверии запуска привязанных к его курсу фьючерсов на CME и CBOE.
Биткоин является не только одним из самых популярных запросов в Google, не только горячо обсуждаемой ведущими мировыми СМИ темой, но и главным фигурантом футуристических прогнозов будущего мира, хотя и не очень оптимистичных. Еще четыре года назад пользователь Reddit, известный как «гость из будущего», точно спрогнозировал цену первой криптовалюты в 2017 году, а также предсказал падение правительств и традиционной финансовой системы в том случае, если человечество не уничтожит биткоин.
События развиваются стремительно и непредсказуемо, но, несмотря на самые пессимистические сценарии с элементами апокалиптизма, будущее криптовалютной индустрии обещает быть захватывающим для всего мирового общества.
ForkLog предлагает пользователям интересный и качественный видеоконтент на своем Youtube-канале, но также рекомендует отслеживать сюжеты других ресурсов.
Youtube-каналы «Биткоины-для умных!» и PRO BLOCKCHAIN предоставляют пользователям качественные обзоры существующих криптовалютных проектов, майнингового оборудования и полезную информацию о торговле на биржах.
Youtube-канал Mister Xal предоставляет сложный контент о криптовалютной индустрии простым языком с применением методов троллинга и элементами стендапа.
Если же говорить конкретно о трейдинге и финансовой аналитике, то такую информацию предоставляют Youtube-канал TSI Analytics, биткоин-трейдеры Hamaha и личный видеоблог трейдера Анатолия Радченко. Здесь пользователи узнают об автоматизированной торговле, прогнозах и торговых сигналах.
Начинающим и уже опытным майнерам стоит посетить канал PRO MINING, где первые смогут познать азы криптовалютного «фермерства», а вторые — отслеживать инновации нового сектора экономики. Здесь расскажут не только о том, как собрать работающую майнинговую ферму, но и об «облачном» майнинге, и способах заработка в условиях новой реальности.
Дабы всегда в курсе актуальных новостей блокчейн-индустрии, пользователи могут отслеживать Youtube-каналы BitNovosti, канал блогера Руслана Соколовского BitJournal и информационно-аналитический ресурс «Копеечка в кошельке».
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